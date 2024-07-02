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Внутреннее кровотечение

Авторы:Jaime Jordan, MD, UCLA School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Тяжелое внутреннее кровотечение может возникнуть в брюшной полости, грудной клетке, пищеварительном тракте, а при переломе крупных костей, например, бедренной кости или таза, в прилегающих к ним тканях.

Вначале внутреннее кровотечение может быть бессимптомным, хотя кровоточащий пораженный орган обычно болит. Однако пострадавший может не заметить этой боли на фоне других повреждений или может оказаться не в состоянии сообщить о боли ввиду дезориентации, сонливости или потери сознания. По прошествии некоторого времени внутреннее кровотечение обычно становится очевидным. Например, кровотечение внутри пищеварительного тракта может привести к кровавой рвоте или отхождению черного или кровянистого кала.

Сильная потеря крови приводит к снижению артериального давления, в результате чего пострадавший испытывает слабость и головокружение. Если пострадавший стоит или даже сидит, он может упасть в обморок, а если давление упало слишком сильно, потерять сознание.

Первая помощь при внутреннем кровотечении

Внутреннее кровотечение невозможно остановить без помощи медицинских работников. Если обильное кровотечение приводит к головокружению или симптомам шока, пострадавшего нужно уложить таким образом, чтобы его ноги были выше головы. Нужно как можно скорее вызвать медицинскую помощь.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.