Тяжелое внутреннее кровотечение может возникнуть в брюшной полости, грудной клетке, пищеварительном тракте, а при переломе крупных костей, например, бедренной кости или таза, в прилегающих к ним тканях.

Вначале внутреннее кровотечение может быть бессимптомным, хотя кровоточащий пораженный орган обычно болит. Однако пострадавший может не заметить этой боли на фоне других повреждений или может оказаться не в состоянии сообщить о боли ввиду дезориентации, сонливости или потери сознания. По прошествии некоторого времени внутреннее кровотечение обычно становится очевидным. Например, кровотечение внутри пищеварительного тракта может привести к кровавой рвоте или отхождению черного или кровянистого кала.

Сильная потеря крови приводит к снижению артериального давления, в результате чего пострадавший испытывает слабость и головокружение. Если пострадавший стоит или даже сидит, он может упасть в обморок, а если давление упало слишком сильно, потерять сознание.