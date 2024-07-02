Базовый набор материалов и медикаментов для оказания первой медицинской помощи

Аптечка первой помощи должна проверяться раз в 3–6 месяцев с пополнением всех использованных материалов или материалов с истекшим сроком годности. Полезно иметь на руках следующие материалы и медикаменты:
клейкая лента;
антигистаминные препараты при аллергических реакциях (например, дифенгидрамин или цетиризин);
мазь с антибиотиком (например, бацитрацин или неомицин);
флакон изопропилового спирта (медицинский спирт) или йода, либо предварительно пропитанные дезинфицирующие тампоны или салфетки;
ацетаминофен и/или ибупрофен;
бинты разных размеров и форм;
холодный компресс (мгновенный) или мешочек для льда;
эластичный бинт для растяжений;
ватные тампоны и ватные палочки;
глазные примочки (стерильные);
инструкция по оказанию первой помощи;
марлевые салфетки разных размеров для остановки кровотечения и перевязки ран;
перчатки (латексные или нитриловые);
крем с гидрокортизоном при укусах и зуде, воспаленной сыпи;
маникюрные ножницы;
фонарик с запасными батарейками;
вазелин;
пластиковые пакеты для утилизации использованных материалов (по вопросам утилизации предметов, загрязненных физиологическими жидкостями, или медицинских острых инструментов [например, игл или скальпелей], проконсультируйтесь в местном органе здравоохранения);
булавки разных размеров;
ножницы;
мыло;
термометр;
пинцет;
согревающий пакет (мгновенный) или бутылка с горячей водой;
Некоторые лекарственные препараты, используемые в экстренных ситуациях, могут применяться непрофессиональными спасателями, если медицинский работник недоступен. Эти позиции могут подходить для некоторых комплектов, в том числе:
эпинефрин в предварительно отмеренном однодозовом устройстве для внутримышечной инъекции (например, EpiPen) для лечения опасных для жизни аллергических реакций (анафилаксия), например, после укуса пчелы или употребления пищи, на которую у человека аллергия;
налоксон (наркан) в виде назального спрея или инъекции при передозировке опиоидного препарата (например, героина, фентанила).
Кроме того, необходимо обеспечить быстрый доступ к следующей информации:
телефонные номера и контактные данные семейного врача и/или педиатра, экстренных служб и регионального токсикологического центра (1-800-222-1222 в США);
перечень лекарственных препаратов (рецептурных и безрецептурных), принимаемых членами семьи;
медицинские карты членов семьи.
документация (при ее наличии) для членов семьи, особенно пожилых людей или людей с тяжелыми заболеваниями, относительно пожеланий на случай ухода из жизни (например, доверенность на принятие решений о лечении, отказ от реанимационных мероприятий [документально оформленное желание человека получать или не получать сердечно-легочную реанимацию, если у него перестают функционировать сердце или легкие]).
Следует также рассмотреть возможность прохождения курсов по оказанию первой помощи (например, предлагаемых Американским обществом Красного Креста в Соединенных Штатах Америки). Дополнительная информация представлена на веб-сайте Американского общества Красного Креста.
Родители или лица, осуществляющие уход, часто обучают детей тому, как реагировать на неотложные медицинские состояния в соответствии с возрастом, и знать, когда звонить в службу 911 или местные службы экстренной помощи.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Токсикологические центры Америки: представляют собой токсикологические центры Соединенных Штатов Америки, которые предоставляют бесплатные конфиденциальные услуги (24/7) по горячей линии помощи при отравлении (1-800-222-1222).
Американское общество Красного Креста (American Red Cross): предоставляет возможности для обучения и получения сертификата по программам, которые помогают людям подготовиться к чрезвычайным ситуациям и предотвращать их, а также реагировать на них в случае их возникновения.
Stop the Bleed.org: программа Американской коллегии хирургов, которая обучила более 1,9 миллиона людей во всем мире остановке кровотечение у людей с тяжелой травмой.