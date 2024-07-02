Базовый набор материалов и медикаментов для оказания первой медицинской помощи

Аптечка первой помощи должна проверяться раз в 3–6 месяцев с пополнением всех использованных материалов или материалов с истекшим сроком годности. Полезно иметь на руках следующие материалы и медикаменты:

клейкая лента;

антигистаминные препараты при аллергических реакциях (например, дифенгидрамин или цетиризин);

мазь с антибиотиком (например, бацитрацин или неомицин);

флакон изопропилового спирта (медицинский спирт) или йода, либо предварительно пропитанные дезинфицирующие тампоны или салфетки;

ацетаминофен и/или ибупрофен;

бинты разных размеров и форм;

холодный компресс (мгновенный) или мешочек для льда;

эластичный бинт для растяжений;

ватные тампоны и ватные палочки;

глазные примочки (стерильные);

инструкция по оказанию первой помощи;

марлевые салфетки разных размеров для остановки кровотечения и перевязки ран;

перчатки (латексные или нитриловые);

крем с гидрокортизоном при укусах и зуде, воспаленной сыпи;

маникюрные ножницы;

фонарик с запасными батарейками;

вазелин;

пластиковые пакеты для утилизации использованных материалов (по вопросам утилизации предметов, загрязненных физиологическими жидкостями, или медицинских острых инструментов [например, игл или скальпелей], проконсультируйтесь в местном органе здравоохранения);

булавки разных размеров;

ножницы;

мыло;

термометр;

кровоостанавливающие жгуты;

пинцет;

согревающий пакет (мгновенный) или бутылка с горячей водой;

Некоторые лекарственные препараты, используемые в экстренных ситуациях, могут применяться непрофессиональными спасателями, если медицинский работник недоступен. Эти позиции могут подходить для некоторых комплектов, в том числе:

эпинефрин в предварительно отмеренном однодозовом устройстве для внутримышечной инъекции (например, EpiPen) для лечения опасных для жизни аллергических реакций (анафилаксия), например, после укуса пчелы или употребления пищи, на которую у человека аллергия;

налоксон (наркан) в виде назального спрея или инъекции при передозировке опиоидного препарата (например, героина, фентанила).

Кроме того, необходимо обеспечить быстрый доступ к следующей информации:

телефонные номера и контактные данные семейного врача и/или педиатра, экстренных служб и регионального токсикологического центра (1-800-222-1222 в США);

перечень лекарственных препаратов (рецептурных и безрецептурных), принимаемых членами семьи;

медицинские карты членов семьи.

документация (при ее наличии) для членов семьи, особенно пожилых людей или людей с тяжелыми заболеваниями, относительно пожеланий на случай ухода из жизни (например, доверенность на принятие решений о лечении, отказ от реанимационных мероприятий [документально оформленное желание человека получать или не получать сердечно-легочную реанимацию, если у него перестают функционировать сердце или легкие]).

Следует также рассмотреть возможность прохождения курсов по оказанию первой помощи (например, предлагаемых Американским обществом Красного Креста в Соединенных Штатах Америки). Дополнительная информация представлена на веб-сайте Американского общества Красного Креста.

Родители или лица, осуществляющие уход, часто обучают детей тому, как реагировать на неотложные медицинские состояния в соответствии с возрастом, и знать, когда звонить в службу 911 или местные службы экстренной помощи.