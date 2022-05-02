Отравление рыбой и моллюсками

Отравление сигуатера может произойти в результате употребления в пищу представителей любого из более чем 400 видов тропических рифовых рыб Флориды, Вест-Индии или Тихого Океана. Токсин выделяют некоторые виды динофлагеллятов, представляющие собой микроскопические морские организмы, которыми питаются рыбы. Токсин накапливается в мясе рыбы. Более старые и крупные рыбы (такие как морской окунь, луциан и королевская макрель) более токсичны, чем более мелкие и более молодые рыбы. Вкус рыбы не меняется. Методы обработки пищи, в том числе кулинарная обработка, не разрушают токсин.

Первичные симптомы отравления — спазмы в животе, тошнота, рвота и диарея — могут начаться через 2-8 часов после употребления рыбы в пищу и продолжаются 6-17 часов. Могут проявляться следующие поздние симптомы:

зуд;

ощущение покалывания;

Головная боль

Ломота в мышцах

замена ощущения тепла и холода на противоположные;

лицевая боль.

В течение нескольких месяцев после отравления могут продолжаться необычные ощущения и нервозность.

Иногда врач может попытаться лечить пострадавшего внутривенными вливаниями маннитола (препарат, снимающий отеки и снижающий давление), однако действенность этого метода не доказана.