Отравление рыбой и моллюсками

Некоторые виды свежей или замороженной рыбы или моллюсков могут содержать токсины, которые способны вызывать различные симптомы.
Рвота и диарея (гастроэнтерит), вызванные токсинами, отличаются от гастроэнтерита, вызванного употреблением рыбы (или любой другой пищи), которая заражена болезнетворными бактериями или вирусами.
Известны три вида распространенных отравлений, вызываемых употреблением рыбы:
сигуатера;
отравление тетродотоксином;
отравление скумбрией.
(См. также Отравление моллюсками).
Отравление-сигуатера
Отравление сигуатера может произойти в результате употребления в пищу представителей любого из более чем 400 видов тропических рифовых рыб Флориды, Вест-Индии или Тихого Океана. Токсин выделяют некоторые виды динофлагеллятов, представляющие собой микроскопические морские организмы, которыми питаются рыбы. Токсин накапливается в мясе рыбы. Более старые и крупные рыбы (такие как морской окунь, луциан и королевская макрель) более токсичны, чем более мелкие и более молодые рыбы. Вкус рыбы не меняется. Методы обработки пищи, в том числе кулинарная обработка, не разрушают токсин.
Первичные симптомы отравления — спазмы в животе, тошнота, рвота и диарея — могут начаться через 2-8 часов после употребления рыбы в пищу и продолжаются 6-17 часов. Могут проявляться следующие поздние симптомы:
зуд;
ощущение покалывания;
Головная боль
Ломота в мышцах
замена ощущения тепла и холода на противоположные;
лицевая боль.
В течение нескольких месяцев после отравления могут продолжаться необычные ощущения и нервозность.
Иногда врач может попытаться лечить пострадавшего внутривенными вливаниями маннитола (препарат, снимающий отеки и снижающий давление), однако действенность этого метода не доказана.
Отравление тетродотоксином
Отравление тетродотоксином чаще всего встречается в Японии из-за употребления в пищу рыбы-иглобрюха (фугу), у которой этот токсин естественным образом содержится в некоторых органах. Однако более 100 других видов пресноводных и морских рыб также содержат тетродотоксин.
Ранние симптомы включают онемение лица и конечностей, затем следует повышенное слюноотделение, тошнота, рвота, диарея и боль в животе. Употребление большого количества токсина может вызвать паралич мышц, а в случае паралича дыхательных мышц — смерть пострадавшего. Токсин не разрушается при заморозке или кулинарной обработке.
Специфического лечения отравления тетродотоксином не существует, при этом люди, у которых дыхание парализовано, могут нуждаться к подключению к аппарату искусственной вентиляции легких.
Отравление скумбрией
Разлагаясь, ткани выловленной скумбрии, тунца, пеламиды, полосатого тунца и корифены выделяют большое количество гистамина. Попадая в организм, гистамин немедленно вызывает прилив крови к лицу. Через несколько минут после употребления рыбы в пищу может начаться тошнота, рвота, боли в животе и крапивница. Симптомы, которые часто принимают за аллергию на морепродукты, обычно длятся менее 24 часов. У рыбы может быть перечный или горький привкус. В отличие от других видов отравления рыбой, такого отравления можно избежать, соблюдая надлежащие условия хранения пойманной рыбы.
Поскольку симптомы вызваны гистамином, их можно облегчить с помощью антигистаминных препаратов, таких как дифенгидрамин.
Отравление моллюсками
В США случаи отравления моллюсками обычно происходят с июня по октябрь, особенно на побережье Тихого Океана и Новой Англии. В это время года вода иногда приобретает красный оттенок (так называемый красный прилив), во время которого моллюски — мидии, венериды, устрицы и гребешки — могут поглощать некоторые виды ядовитых динофлагеллятов.
Динофлагелляты выделяют токсин, поражающий нервы (такие токсины называются нейротоксинами). Сакситоксин — токсин, который вызывает паралитическое отравление моллюсками — не разрушается при кулинарной обработке.
Первые симптомы — ощущение покалывания вокруг рта — возникают через 5-30 минут после еды. Затем у пострадавшего развиваются тошнота, рвота, спазмы в животе и мышечная слабость. В некоторых случаях слабость переходит в паралич рук и ног. Ослабление дыхательных мышц может быть настолько тяжелым, что способно привести к смерти, если пострадавшего не подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Если отравление не приводит к смерти, пострадавший обычно полностью выздоравливает.