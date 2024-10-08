Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам — это химические составы, которые разрабатывались в первую очередь для борьбы с массовыми беспорядками, однако имеют и боевое применение. Термин «слезоточивый газ», который часто используют для их обозначения, на самом деле является некорректным. Отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам — не газы, а растворимые твердые частицы, распыляемые в виде жидкости или аэрозоля (взвесь мелких частиц взрывной или дымовой природы). Отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам предназначены для вывода людей из строя без причинения серьезного вреда здоровью или смерти (хотя смертельный исход возможен).

К боевым вариантам этих веществ относятся хлорацетофенол (CN, маркетинговое название Mace [«Булава»]), хлорбензальмалондинитрил (CS), дибензоксазепин (CR) и дифениламиноарсин (адамсит или DM, так называемое отравляющее вещество рвотного действия). Недавно разработанный перцовый аэрозоль (OC) используется преимущественно правоохранительными органами, а также в качестве средства самообороны. Учтите, что боевые химические вещества обычно имеют одно- или трехбуквенный военный код, который легче использовать, чем химическое название.

Симптомы поражения химическими веществами для противодействия массовым беспорядкам Большинство отравляющих веществ для противодействия массовым беспорядкам вызывают немедленное болезненное раздражение глаз, кожи и слизистых оболочек. При вдыхании развивается кашель, насморк, свистящие хрипы, иногда — одышка. Как правило, симптомы прекращаются через полчаса, хотя остатки веществ на коже могут привести к образованию волдырей. В некоторых случаях возможно развитие стойкого осложнения на легкие — реактивного синдрома дисфункции дыхательных путей, вызывающего приступы одышки и свистящие хрипы, как при астме.

Диагностика поражения химическими веществами для противодействия массовым беспорядкам Обследование врачом;

иногда рентгенография органов грудной клетки. Диагноз основывается на симптомах и анамнезе воздействия. При одышке может потребоваться рентген грудной клетки, другие анализы не нужны.

Лечение поражения химическими веществами для противодействия массовым беспорядкам Устранение воздействия

обеззараживание пораженных областей. При первых признаках воздействия или возможного воздействия следует надевать защитные маски (при их наличии). По возможности, пострадавших выводят из района заражения. Ликвидаторы удаляют отравляющие вещества с помощью сухой или влажной очистки пораженного участка. Несмотря на эффективность, вода может временно усугубить боль, вызванную воздействием некоторых отравляющих веществ для противодействия массовым беспорядкам (например, перцовых аэрозолей). Участки, пораженные перцовым аэрозолем, лучше очищать маслом или мыльным раствором. Глаза промывают большим количеством стерильной пресной или соленой воды. Последствия применения отравляющих веществ для противодействия массовым беспорядкам в большинстве своем кратковременны, и основной массе пострадавшим не требуется госпитализация. Даже при наиболее тяжелых симптомах госпитализация ограничивается несколькими часами наблюдения.