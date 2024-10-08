Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Радиологическое оружие

Авторы:James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
Проверено/пересмотрено окт. 2024
Просмотреть профессиональную версию

    Воздействие радиации подробно рассмотрено в другой статье. Массовые жертвы радиационного воздействия возможны при подрыве ядерного боеприпаса. Подрыв ядерного боеприпаса приводит не только к мощному выбросу радиоактивности, но и к большому количеству поражений ударной волной и ожогов, а также к широкому рассеянию радиоактивного материала (радиоактивным осадкам). Рассеяние радиоактивного материала возможно также при подрыве обычного боеприпаса, помещенного в радиоактивную оболочку. Такое оружие иногда называют «грязной бомбой». Возможно также радиоактивное заражение от скрытого источника радиации (например, контейнера с радиоактивным материалом, спрятанного под сиденьем вагона метро). Пострадавших обследуют на предмет воздействия проникающей радиации (облучения) и/или заражения радиоактивной пылью и обломками. Если произошло заражение, проводят деконтаминацию пострадавших.

    (См. также Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.