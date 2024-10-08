Отравляющие вещества кожно-нарывного действия в качестве химического оружия

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Отравляющие вещества кожно-нарывного действия поражают кожу и включают следующие:
горчичные газы, в том числе иприт и азотистый иприт;
Люизит
оксим фосгена.
Отравляющие вещества кожно-нарывного действия, поражающие кожу, способны также поражать дыхательные пути и легкие. Кроме того, горчичные газы угнетают способность костного мозга вырабатывать лейкоциты, защищающие организм от инфекции, а в некоторых случаях в долгосрочной перспективе вызывают рак кожи или дыхательных путей.
Некоторые вещества имеют характерный запах. Например, характерный запах иприта описывают по-разному — как запах горчицы, чеснока, хрена или асфальта. Люизит может пахнуть геранью, а запах оксима фосгена описывают просто как раздражающий. Однако, ввиду чрезвычайной субъективности восприятия, запах не является надежным признаком присутствия в воздухе или выявления данных веществ.
Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия
Горчичные газы вызывают интенсивную боль и покраснение кожи. Через несколько часов после контакта (иногда этот период может занять до 36 часов) образуются волдыри. Волдыри, возникающие под воздействием иприта, могут быть похожи на ожерелье вокруг центрального участка, который похож на здоровый участок кожи, но фактически тоже поражен нарывами. Волдыри, возникающие под воздействием азотистого иприта, как правило, не дают такой рисунок. Волдыри могут увеличиваться в размерах и наполняться жидкостью. Возможно болезненное воспаление глаз, сопровождающееся затуманиванием роговицы. Пострадавший кашляет, хрипит, сипит, хватает ртом воздух и испытывает спазмы дыхательного горла. Может возникнуть тяжесть в груди и одышка. Иногда развивается тошнота.
Люизит причиняет боль примерно через минуту после контакта с кожей. Часто через 15–30 минут развивается заметное покраснение кожи, а через несколько часов образуются волдыри. Образование волдырей обычно начинается в центре покраснения, а затем распространяется наружу. После образования волдырей боль постепенно стихает. Раздражение дыхательных путей происходит вскоре после вдыхания и приводит к кашлю, насморку, свистящим хрипам и одышке из-за жидкости, вытекающей из мелких кровеносных сосудов в альвеолы (крохотные воздухоносные мешочки в легких). Через несколько часов развивается тяжесть в груди и одышка.
Оксим фосгена при попадании на кожу вызывает интенсивное жжение («крапивницу»), а через 5–20 секунд кожа белеет. Затем пораженный участок становится серым с красной каймой. Через 30 минут после контакта образуются бледные, слегка приподнятые отеки-папулы (как при аллергической сыпи). В течение следующих 7 дней кожа становится темно-коричневой, а затем, по мере отмирания кожи и подкожных тканей, чернеет. Если папулы не удалить хирургическим путем, они могут сохраняться более 6 месяцев.
Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия
Обследование врачом;
иногда специальные лабораторные анализы.
Боль, возникшая у пострадавших в момент контакта или вскоре поле него, указывает ликвидаторам на возможное применение люизита или оксима фосгена. Если боль возникает не сразу (иногда на следующие сутки), это указывает на возможное применение иприта. Для подтверждения диагноза необходимо сделать анализ в специальной лаборатории.
Пострадавшим от воздействия компонентов иприта необходимо регулярно делать анализ крови в течение двух недель для мониторинга снижения уровня лейкоцитов в крови, которое может быть вызвано этими веществами.
Лечение поражения боевыми отравляющими веществами кожно-нарывного действия
Обеззараживание глаз и кожи;
лечение волдырей;
иногда подача добавочного кислорода.
Ликвидаторам следует попытаться быстро очистить кожу и глаза пострадавших. Для этого применяется специальный состав для наружного применения, распространяемый под торговым названием «Лосьон для реактивной деконтаминации кожи» (Reactive Skin Decontamination Lotion, RSDL). Мыло и вода могут размазывать иприт, а не удалять его, но их все же можно использовать, когда нет других вариантов быстрого обеззараживания при массовом поражении. Для обеззараживания глаз и кожи также можно использовать поток воды под невысоким давлением (например, из садового шланга).
Волдыри лечат так же, как обычные термические ожоги: пострадавшему вводят жидкости внутривенно, на ожоги накладывают стерильные повязки. Для профилактики инфекции необходимо соблюдать строжайшую гигиену. Во избежание слипания век на их края накладывают мазь с антибиотиком.
Если у пострадавшего затруднено дыхание, ему назначают добавочный кислород. Тошноту купируют лекарственными препаратами, например атропином.