Отравляющие вещества кожно-нарывного действия в качестве химического оружия

Горчичные газы вызывают интенсивную боль и покраснение кожи. Через несколько часов после контакта (иногда этот период может занять до 36 часов) образуются волдыри. Волдыри, возникающие под воздействием иприта, могут быть похожи на ожерелье вокруг центрального участка, который похож на здоровый участок кожи, но фактически тоже поражен нарывами. Волдыри, возникающие под воздействием азотистого иприта, как правило, не дают такой рисунок. Волдыри могут увеличиваться в размерах и наполняться жидкостью. Возможно болезненное воспаление глаз, сопровождающееся затуманиванием роговицы. Пострадавший кашляет, хрипит, сипит, хватает ртом воздух и испытывает спазмы дыхательного горла. Может возникнуть тяжесть в груди и одышка. Иногда развивается тошнота.

Люизит причиняет боль примерно через минуту после контакта с кожей. Часто через 15–30 минут развивается заметное покраснение кожи, а через несколько часов образуются волдыри. Образование волдырей обычно начинается в центре покраснения, а затем распространяется наружу. После образования волдырей боль постепенно стихает. Раздражение дыхательных путей происходит вскоре после вдыхания и приводит к кашлю, насморку, свистящим хрипам и одышке из-за жидкости, вытекающей из мелких кровеносных сосудов в альвеолы (крохотные воздухоносные мешочки в легких). Через несколько часов развивается тяжесть в груди и одышка.

Оксим фосгена при попадании на кожу вызывает интенсивное жжение («крапивницу»), а через 5–20 секунд кожа белеет. Затем пораженный участок становится серым с красной каймой. Через 30 минут после контакта образуются бледные, слегка приподнятые отеки-папулы (как при аллергической сыпи). В течение следующих 7 дней кожа становится темно-коричневой, а затем, по мере отмирания кожи и подкожных тканей, чернеет. Если папулы не удалить хирургическим путем, они могут сохраняться более 6 месяцев.