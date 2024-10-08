Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения

Оружие массового поражения — это оружие, применение которого приводит к массовым человеческим жертвам. При массовых человеческих жертвах возможности медицинских служб оказываются недостаточными ввиду огромного количества пострадавших (жертв). К оружию массового поражения относятся разнообразные

Оружие массового поражения иногда называют оружием массового уничтожения (ОМУ). Однако термин «оружие массового уничтожения» недостаточно точен, поскольку подразумевает существенное физическое уничтожение объектов инфраструктуры, что происходит в основном в случае применения взрывчатых веществ. Термин «оружие» подразумевает умышленное применение. Тем не менее, к оружию массового поражения можно также отнести вещества, способные привести к массовым человеческим жертвам и без злого умысла — в результате чрезвычайного происшествия. Например, на химическом заводе или атомной электростанции может произойти утечка опасных химических веществ или радиоактивного топлива. Аналогичные происшествия возможны и при автомобильной или железнодорожной транспортировке этих материалов. Последствия умышленного и неумышленного применения оружия массового поражения ликвидируются медиками и властями по одной и той же схеме.

Применение оружия массового поражения может носить очевидный характер, как бывает при взрыве или видимой утечке опасных материалов, и может даже сопровождаться заблаговременным оповещением со стороны исполнителя. Однако применение радиоактивного, биологического или химического оружия может не быть столь очевидным. Такие вещества могут распространяться тайно, и первым признаком произошедшего будет большое число заболевших в одном месте в одно и то же время. Порой врачам бывает сложно выявить факт применения оружия или отличить его от естественной вспышки заболевания. Например, рвоту и диарею, вызванную тайным радиоактивным облучением, на первой стадии можно принять за массовое пищевое отравление.

Попав в окружающую среду, оружие массового поражения может существовать в виде комбинации твердой, жидкой, газообразной субстанции или паров (газообразной субстанции, которая при комнатной температуре превращается в жидкость). В воздухе может повиснуть облако аэрозоля — взвеси мелких пылевых частиц или капель в виде дыма, тумана или паров. При радиоактивном заражении пострадавшие могут напрямую контактировать с радиоактивной пылью и обломками, но могут попасть под воздействие радиации и без физического контакта с ее источником (см. Лучевые поражения).

Продолжительность пребывания поражающих компонентов оружия в окружающей среде и возможные способы его воздействия зависят от агрегатного состояния. Твердые вещества и нелетучие жидкости при нормальных условиях остаются в окружающей среде более суток, некоторые — до нескольких недель. В отдельных случаях период распада поражающего материала, например, радиоактивных материалов, исчисляется несколькими годами. Газы и летучие жидкости обычно рассеиваются менее чем за 24 часа.

Поражающий фактор оружия массового поражения определяется характером его проникновения в организм человека. Газы, пары и мелкие частицы попадают в организм при дыхании. Обычно такие вещества действуют крайне быстро. Твердые тела и жидкости загрязняют кожу и впитываются либо переносятся в рот и проглатываются. Симптомы чрескожного заражения обычно проявляются не сразу. Загрязненные поражающим веществом объекты (например, образовавшиеся при взрыве обломки) могут проникнуть через кожу и внедрить вещество непосредственно в организм.

Первоначальный подход к инцидентам с применением оружия массового поражения В ситуации, связанной с применением оружия массового поражения, врачебный персонал и работники аварийно-спасательных служб обычно предпринимают следующие шаги: Обеспечение готовности

Распознавание

Оценка и медицинская сортировка

Лечение Часто эти шаги частично совпадают. При большом количестве жертв подтверждение, оценка и лечение могут выполняться одновременно.

Обеспечение готовности Мероприятия по обеспечению готовности имеют важнейшее значение. В больницах и общественных организациях должны быть планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, а также необходимые материалы и оборудование для ликвидации их последствий. Готовность к чрезвычайным ситуациям обычно подразумевает наличие планов привлечения дополнительного персонала и перераспределения используемых в обычном режиме работы ресурсов (например, коек, операционных и запасов крови) для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. В число необходимых материалов и оборудования обычно входят специально отведенные деконтаминационные зоны с замкнутой дренажной системой, напольные покрытия и защитная одежда для профилактики распространения загрязнения и запас антидотов или наличие утвержденного плана получения антидотов из других источников. Многие больницы регулярно проводят учебные тревоги для ознакомления работников с планами действия в чрезвычайной ситуации, в том числе с местонахождением письменных инструкций, материалов и оборудования (особенно деконтаминационного).

Распознавание Врачи и ликвидаторы в состоянии быстро распознать транспортные катастрофы и случаи применения взрывчатых веществ и огнестрельного оружия — однако распознать случаи применения биологического или химического оружия порой непросто. Подтверждение инцидента может произойти по каналам разведывательных служб, посредством заявления исполнителя, по экологическим признакам (например, по наличию мертвых и умирающих животных или по странному запаху) или по результатам не всегда доступного мониторинга окружающей среды (химического, биологического или радиационного). В некоторых случаях единственным признаком, указывающим на возможное применение оружия массового поражения, является большое число пострадавших с необычными или схожими симптомами. Обследуя пострадавших, врачи могут распознать характерные симптомы и признаки, схожие с последствиями контакта с каким-либо веществом или болезнетворным микроорганизмом. В конце концов, врачи могут направить клинические или биологические образцы в лабораторию. Однако постановка диагноза и оказание первой помощи часто требуются безотлагательно, особенно в случаях применения некоторых быстродействующих видов химического оружия.

Оценка и медицинская сортировка Медицинская сортировка — это процесс распределения пострадавших в зависимости от их потребности в срочном оказании медицинской помощи. Одним медицинская помощь требуется немедленно, другие могут некоторое время подождать. Ввиду большого количества жертв оружия массового поражения врачам и ликвидаторам приходится проводить первичный осмотр пострадавших крайне быстро, чтобы успеть оценить состояние каждого. Медицинская сортировка особенно сложна в ситуациях, когда применение оружия массового поражения не сопровождалось взрывами и пожарами, поскольку у жертв нет видимых признаков поражения. Кроме того, у многих из тех, кто оказался поблизости и не пострадал от воздействия оружия, возникают стрессовые реакции (например, гипервентиляция, дрожь, тошнота и слабость). Эти стрессовые реакции порой неотличимы от последствий воздействия отравляющего, биологического или радиоактивного оружия. Медицинские работники, подготовленные к ликвидации последствий применения оружия массового поражения, знают, что в интересах собственной безопасности им необходимо организовать три зоны: горячую, теплую и холодную. Горячей зоной называется участок, расположенный в непосредственной близости от зоны поражения. В горячей зоне медицинские работники подвергаются максимальному риску, поэтому туда заходят только ликвидаторы, облаченные в костюмы индивидуальной защиты. К горячей зоне прилегает теплая зона (деконтаминационный коридор). В этой зоне проводится тщательная деконтаминация всего тела. Медицинским работникам, которые проводят первичное обследование, медицинскую сортировку и оказание первой помощи пострадавшим в этой зоне, могут понадобиться средства индивидуальной защиты, особенно если они работают с жертвами химического заражения. В холодную зону (чистую зону) входят больничные отделения неотложной помощи. Поскольку все деконтаминационные процедуры должны проходить в теплой зоне, медицинские работники холодной зоны могут обойтись стандартными мерами предосторожности. Тем не менее, в больницах необходимо предусмотреть возможность проведения деконтаминации, поскольку пострадавшие могут самостоятельно выйти из зоны поражения и обратиться в больницу, не пройдя положенных процедур.