Общие сведения о случаях применения оружия массового поражения

Оружие массового поражения — это оружие, применение которого приводит к массовым человеческим жертвам. При массовых человеческих жертвах возможности медицинских служб оказываются недостаточными ввиду огромного количества пострадавших (жертв). К оружию массового поражения относятся разнообразные
Оружие массового поражения иногда называют оружием массового уничтожения (ОМУ). Однако термин «оружие массового уничтожения» недостаточно точен, поскольку подразумевает существенное физическое уничтожение объектов инфраструктуры, что происходит в основном в случае применения взрывчатых веществ. Термин «оружие» подразумевает умышленное применение. Тем не менее, к оружию массового поражения можно также отнести вещества, способные привести к массовым человеческим жертвам и без злого умысла — в результате чрезвычайного происшествия. Например, на химическом заводе или атомной электростанции может произойти утечка опасных химических веществ или радиоактивного топлива. Аналогичные происшествия возможны и при автомобильной или железнодорожной транспортировке этих материалов. Последствия умышленного и неумышленного применения оружия массового поражения ликвидируются медиками и властями по одной и той же схеме.
Применение оружия массового поражения может носить очевидный характер, как бывает при взрыве или видимой утечке опасных материалов, и может даже сопровождаться заблаговременным оповещением со стороны исполнителя. Однако применение радиоактивного, биологического или химического оружия может не быть столь очевидным. Такие вещества могут распространяться тайно, и первым признаком произошедшего будет большое число заболевших в одном месте в одно и то же время. Порой врачам бывает сложно выявить факт применения оружия или отличить его от естественной вспышки заболевания. Например, рвоту и диарею, вызванную тайным радиоактивным облучением, на первой стадии можно принять за массовое пищевое отравление.
Попав в окружающую среду, оружие массового поражения может существовать в виде комбинации твердой, жидкой, газообразной субстанции или паров (газообразной субстанции, которая при комнатной температуре превращается в жидкость). В воздухе может повиснуть облако аэрозоля — взвеси мелких пылевых частиц или капель в виде дыма, тумана или паров. При радиоактивном заражении пострадавшие могут напрямую контактировать с радиоактивной пылью и обломками, но могут попасть под воздействие радиации и без физического контакта с ее источником (см. Лучевые поражения).
Продолжительность пребывания поражающих компонентов оружия в окружающей среде и возможные способы его воздействия зависят от агрегатного состояния. Твердые вещества и нелетучие жидкости при нормальных условиях остаются в окружающей среде более суток, некоторые — до нескольких недель. В отдельных случаях период распада поражающего материала, например, радиоактивных материалов, исчисляется несколькими годами. Газы и летучие жидкости обычно рассеиваются менее чем за 24 часа.
Поражающий фактор оружия массового поражения определяется характером его проникновения в организм человека. Газы, пары и мелкие частицы попадают в организм при дыхании. Обычно такие вещества действуют крайне быстро. Твердые тела и жидкости загрязняют кожу и впитываются либо переносятся в рот и проглатываются. Симптомы чрескожного заражения обычно проявляются не сразу. Загрязненные поражающим веществом объекты (например, образовавшиеся при взрыве обломки) могут проникнуть через кожу и внедрить вещество непосредственно в организм.
Первоначальный подход к инцидентам с применением оружия массового поражения
В ситуации, связанной с применением оружия массового поражения, врачебный персонал и работники аварийно-спасательных служб обычно предпринимают следующие шаги:
Обеспечение готовности
Распознавание
Оценка и медицинская сортировка
Лечение
Часто эти шаги частично совпадают. При большом количестве жертв подтверждение, оценка и лечение могут выполняться одновременно.
Обеспечение готовности
Мероприятия по обеспечению готовности имеют важнейшее значение. В больницах и общественных организациях должны быть планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, а также необходимые материалы и оборудование для ликвидации их последствий. Готовность к чрезвычайным ситуациям обычно подразумевает наличие планов привлечения дополнительного персонала и перераспределения используемых в обычном режиме работы ресурсов (например, коек, операционных и запасов крови) для оказания помощи пострадавшим в чрезвычайной ситуации. В число необходимых материалов и оборудования обычно входят специально отведенные деконтаминационные зоны с замкнутой дренажной системой, напольные покрытия и защитная одежда для профилактики распространения загрязнения и запас антидотов или наличие утвержденного плана получения антидотов из других источников. Многие больницы регулярно проводят учебные тревоги для ознакомления работников с планами действия в чрезвычайной ситуации, в том числе с местонахождением письменных инструкций, материалов и оборудования (особенно деконтаминационного).
Распознавание
Врачи и ликвидаторы в состоянии быстро распознать транспортные катастрофы и случаи применения взрывчатых веществ и огнестрельного оружия — однако распознать случаи применения биологического или химического оружия порой непросто.
Подтверждение инцидента может произойти по каналам разведывательных служб, посредством заявления исполнителя, по экологическим признакам (например, по наличию мертвых и умирающих животных или по странному запаху) или по результатам не всегда доступного мониторинга окружающей среды (химического, биологического или радиационного). В некоторых случаях единственным признаком, указывающим на возможное применение оружия массового поражения, является большое число пострадавших с необычными или схожими симптомами. Обследуя пострадавших, врачи могут распознать характерные симптомы и признаки, схожие с последствиями контакта с каким-либо веществом или болезнетворным микроорганизмом. В конце концов, врачи могут направить клинические или биологические образцы в лабораторию. Однако постановка диагноза и оказание первой помощи часто требуются безотлагательно, особенно в случаях применения некоторых быстродействующих видов химического оружия.
Оценка и медицинская сортировка
Медицинская сортировка — это процесс распределения пострадавших в зависимости от их потребности в срочном оказании медицинской помощи. Одним медицинская помощь требуется немедленно, другие могут некоторое время подождать. Ввиду большого количества жертв оружия массового поражения врачам и ликвидаторам приходится проводить первичный осмотр пострадавших крайне быстро, чтобы успеть оценить состояние каждого. Медицинская сортировка особенно сложна в ситуациях, когда применение оружия массового поражения не сопровождалось взрывами и пожарами, поскольку у жертв нет видимых признаков поражения. Кроме того, у многих из тех, кто оказался поблизости и не пострадал от воздействия оружия, возникают стрессовые реакции (например, гипервентиляция, дрожь, тошнота и слабость). Эти стрессовые реакции порой неотличимы от последствий воздействия отравляющего, биологического или радиоактивного оружия.
Медицинские работники, подготовленные к ликвидации последствий применения оружия массового поражения, знают, что в интересах собственной безопасности им необходимо организовать три зоны: горячую, теплую и холодную.
Горячей зоной называется участок, расположенный в непосредственной близости от зоны поражения. В горячей зоне медицинские работники подвергаются максимальному риску, поэтому туда заходят только ликвидаторы, облаченные в костюмы индивидуальной защиты.
К горячей зоне прилегает теплая зона (деконтаминационный коридор). В этой зоне проводится тщательная деконтаминация всего тела. Медицинским работникам, которые проводят первичное обследование, медицинскую сортировку и оказание первой помощи пострадавшим в этой зоне, могут понадобиться средства индивидуальной защиты, особенно если они работают с жертвами химического заражения.
В холодную зону (чистую зону) входят больничные отделения неотложной помощи. Поскольку все деконтаминационные процедуры должны проходить в теплой зоне, медицинские работники холодной зоны могут обойтись стандартными мерами предосторожности. Тем не менее, в больницах необходимо предусмотреть возможность проведения деконтаминации, поскольку пострадавшие могут самостоятельно выйти из зоны поражения и обратиться в больницу, не пройдя положенных процедур.
Лечение ранений, вызванных оружием массового поражения
В ситуациях, связанных с применением оружия массового поражения, врачи и другие ликвидаторы последствий чрезвычайных ситуаций должны уметь:
обеспечить собственную защиту;
стабилизировать состояние пострадавшего;
остановить воздействие поражающих факторов (эвакуировать пострадавшего из зоны поражения, вывести поражающие вещества из организма).
Обычно сначала стабилизируют дыхательные пути пострадавшего. Однако при воздействии определенных химических веществ пострадавшему может потребоваться немедленная деконтаминация. Также при воздействии некоторых химических веществ (например, отравляющих веществ нервно-паралитического действия) пострадавшему необходимо срочно ввести антидот.
Способ деконтаминации определяется типом примененного оружия. У людей, подвергшихся воздействию биологических или радиоактивных аэрозолей, обычно заражены кожа и/или одежда. Поскольку большинство подобных веществ не способны проникать в организм через неповрежденные кожные покровы, для деконтаминации достаточно раздеться и принять душ. Некоторые химические вещества (например, иприт и жидкие отравляющие вещества нервно-паралитического действия) проникают в кожу уже при контакте, и поражение тканей может начаться немедленно. Люди, подвергшиеся воздействию подобных веществ, нуждаются в срочной деконтаминации, которая позволит остановить процесс проникновения вещества в организм и распространение заражения. Специальный наружный состав, который распространяется под торговым названием «Лосьон для реактивной деконтаминации кожи» (Reactive Skin Decontamination Lotion, RSDL), позволяет дезактивировать попавшие на кожу отравляющие вещества нервно-паралитического действия или иприт (использование состава для промывания глаз и ран пока не утверждено). Впрочем, кожу можно промыть и водой с мылом. Если мыла нет, можно попробовать смыть поражающее вещество водой — однако против маслянистых химических веществ чистая вода не слишком эффективна. 0,5%-й водный раствор хлорноватистокислого натрия (получаемый путем разбавления 5%-го хозяйственного отбеливателя в соотношении 1:9) также эффективен, однако не используется для промывания глаз и ран. В экстренных случаях к пораженному участку можно приложить и втирать 2 минуты любой материал, способный впитать химический реагент (бумажные полотенца, салфетки, глинистую почву, хлебный мякиш), а потом смыть его большим количеством воды.
Медицинский персонал осматривает раны и очищает их от инородных тел. После этого раны промывают пресной или соленой водой.