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Общие сведения о боевых отравляющих веществах

Авторы:James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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    Химическое оружие разрабатывается государствами на случай войны и включает в себя:

    • отравляющие вещества (предназначенные для нанесения серьезного вреда здоровью или причинения смерти);

    • отравляющие вещества, временно выводящие из строя (предназначенные для нанесения временного вреда здоровью, неопасного для жизни);

    • зажигательные вещества (предназначенные для освещения и воспламенения).

    Ядовитые химические вещества, используемые в промышленности, также способны привести к массовым жертвам. Некоторые химические вещества (например, хлор, фосген и соединения цианистой кислоты) имеют как промышленное, так и боевое применение.

    Отравляющие вещества подразделяются на четыре основные категории:

    Отравляющие вещества, временно выводящие из строя, подразделяются на:

    Опиоиды, особенно мощные производные фентанила, такие как те, которые, по общепринятому мнению, использовались Россией против чеченских террористов в 2002 году, можно считать отравляющими веществами. Хотя их использование обычно не предназначено для причинения серьезных травм или смерти, они могут быстро вызвать смерть путем остановки дыхания, когда используются в качестве оружия массового поражения. В случае массовых поражений скорее всего используется аэрозольная форма опиоидов. Для устранения последствий производных фентанила могут потребоваться более высокие, чем обычно, дозы налоксона, лекарственного препарата для устранения эффектов опиоидов.

    В больших дозах отравляющие вещества, временно выводящие из строя, могут причинить серьезный вред здоровью и привести к смерти.

    Зажигательные вещества, предназначенные для освещения и воспламенения, могут стать причиной массовых ожогов.

    Кроме химических наименований и обиходных названий большинство боевых химических веществ также имеют одно- или трехбуквенный код Организации Североатлантического договора (НАТО). Например, хлорацетфенон представляет собой форму слезоточивого газа, которая продается под торговым наименованием Mace [«Булава»] и имеет код CN.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.