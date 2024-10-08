Общие сведения о боевых отравляющих веществах

Химическое оружие разрабатывается государствами на случай войны и включает в себя:

отравляющие вещества (предназначенные для нанесения серьезного вреда здоровью или причинения смерти);

отравляющие вещества, временно выводящие из строя (предназначенные для нанесения временного вреда здоровью, неопасного для жизни);

зажигательные вещества (предназначенные для освещения и воспламенения).

Ядовитые химические вещества, используемые в промышленности, также способны привести к массовым жертвам. Некоторые химические вещества (например, хлор, фосген и соединения цианистой кислоты) имеют как промышленное, так и боевое применение.

Отравляющие вещества подразделяются на четыре основные категории:

Отравляющие вещества, временно выводящие из строя, подразделяются на:

холиноблокаторы;

отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам (часто неверно называемые слезоточивыми газами) в форме твердых аэрозолей или растворов.

Опиоиды, особенно мощные производные фентанила, такие как те, которые, по общепринятому мнению, использовались Россией против чеченских террористов в 2002 году, можно считать отравляющими веществами. Хотя их использование обычно не предназначено для причинения серьезных травм или смерти, они могут быстро вызвать смерть путем остановки дыхания, когда используются в качестве оружия массового поражения. В случае массовых поражений скорее всего используется аэрозольная форма опиоидов. Для устранения последствий производных фентанила могут потребоваться более высокие, чем обычно, дозы налоксона, лекарственного препарата для устранения эффектов опиоидов.

В больших дозах отравляющие вещества, временно выводящие из строя, могут причинить серьезный вред здоровью и привести к смерти.

Зажигательные вещества, предназначенные для освещения и воспламенения, могут стать причиной массовых ожогов.

Кроме химических наименований и обиходных названий большинство боевых химических веществ также имеют одно- или трехбуквенный код Организации Североатлантического договора (НАТО). Например, хлорацетфенон представляет собой форму слезоточивого газа, которая продается под торговым наименованием Mace [«Булава»] и имеет код CN.