Общие сведения о боевых отравляющих веществах

Химическое оружие разрабатывается государствами на случай войны и включает в себя:
отравляющие вещества (предназначенные для нанесения серьезного вреда здоровью или причинения смерти);
отравляющие вещества, временно выводящие из строя (предназначенные для нанесения временного вреда здоровью, неопасного для жизни);
зажигательные вещества (предназначенные для освещения и воспламенения).
Ядовитые химические вещества, используемые в промышленности, также способны привести к массовым жертвам. Некоторые химические вещества (например, хлор, фосген и соединения цианистой кислоты) имеют как промышленное, так и боевое применение.
Отравляющие вещества подразделяются на четыре основные категории:
отравляющие вещества удушающего действия (общеядовитые).
Отравляющие вещества, временно выводящие из строя, подразделяются на:
отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам (часто неверно называемые слезоточивыми газами) в форме твердых аэрозолей или растворов.
Опиоиды, особенно мощные производные фентанила, такие как те, которые, по общепринятому мнению, использовались Россией против чеченских террористов в 2002 году, можно считать отравляющими веществами. Хотя их использование обычно не предназначено для причинения серьезных травм или смерти, они могут быстро вызвать смерть путем остановки дыхания, когда используются в качестве оружия массового поражения. В случае массовых поражений скорее всего используется аэрозольная форма опиоидов. Для устранения последствий производных фентанила могут потребоваться более высокие, чем обычно, дозы налоксона, лекарственного препарата для устранения эффектов опиоидов.
В больших дозах отравляющие вещества, временно выводящие из строя, могут причинить серьезный вред здоровью и привести к смерти.
Зажигательные вещества, предназначенные для освещения и воспламенения, могут стать причиной массовых ожогов.
Кроме химических наименований и обиходных названий большинство боевых химических веществ также имеют одно- или трехбуквенный код Организации Североатлантического договора (НАТО). Например, хлорацетфенон представляет собой форму слезоточивого газа, которая продается под торговым наименованием Mace [«Булава»] и имеет код CN.