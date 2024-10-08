Зажигательные вещества и плавиковая кислота (HF)

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Боевые зажигательные вещества — это химические вещества, предназначенные для освещения поля боя, совершения поджогов и постановки дымовых завес, скрывающих рельеф местности и маневры войск. К зажигательным веществам относятся загущенный бензин (напалм), термит, белый фосфор и магний. Применение любого из этих веществ может привести к массовым жертвам.

Напалм представляет собой желеобразную субстанцию. Другие боевые зажигательные вещества обычно порошкообразные. Многие зажигательные вещества используются в снарядах и бомбах. Белый фосфор продолжает гореть на коже или одежде в присутствии воздуха. Поскольку магний способен гореть под водой, он продолжает гореть и внутри тканей.

Используемую в промышленности фтористоводородную кислоту (ФК) часто путают с хлористоводородной (кислотой, используемой в бассейнах). Поэтому в литературе обычно используют ее химическую формулу (HF). При комнатной температуре HF существует в виде жидкости или пара. Проникновение в организм чаще всего происходит через кожу, глаза и легкие. HF глубоко проникает в кожу. Кроме серьезных ожогов и боли, HF может вызвать серьезный дисбаланс химических веществ организма (электролитов), который иногда вызывает нарушения сердечного ритма и смерть.

Симптомы поражения веществами зажигательного действия Ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, аналогичны термическим ожогам. При воздействии HF боль и видимые ожоги возникают не сразу. Боль может возникнуть в течение часа, но обычно возникает только через 2–3 часа. Очень часто эта боль глубокая и интенсивная. Пораженный участок кожи постепенно краснеет, причем не слишком тяжелые внешние проявления не соответствуют интенсивности боли.

Диагностика поражения веществами зажигательного действия Обследование врачом; Ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, достаточно очевидны ликвидаторам. Тем не менее, поскольку при воздействии HF (особенно в низкой концентрации) симптомы возникают лишь через некоторое время, медицинскому персоналу следует особенно внимательно осмотреть пострадавшего на предмет глубокого поражения тканей и органов. Ожоги, вызванные воздействием белого фосфора, могут светиться или дымиться на воздухе.