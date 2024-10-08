Зажигательные вещества и плавиковая кислота (HF)

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Боевые зажигательные вещества — это химические вещества, предназначенные для освещения поля боя, совершения поджогов и постановки дымовых завес, скрывающих рельеф местности и маневры войск. К зажигательным веществам относятся загущенный бензин (напалм), термит, белый фосфор и магний. Применение любого из этих веществ может привести к массовым жертвам.
Напалм представляет собой желеобразную субстанцию. Другие боевые зажигательные вещества обычно порошкообразные. Многие зажигательные вещества используются в снарядах и бомбах. Белый фосфор продолжает гореть на коже или одежде в присутствии воздуха. Поскольку магний способен гореть под водой, он продолжает гореть и внутри тканей.
Используемую в промышленности фтористоводородную кислоту (ФК) часто путают с хлористоводородной (кислотой, используемой в бассейнах). Поэтому в литературе обычно используют ее химическую формулу (HF). При комнатной температуре HF существует в виде жидкости или пара. Проникновение в организм чаще всего происходит через кожу, глаза и легкие. HF глубоко проникает в кожу. Кроме серьезных ожогов и боли, HF может вызвать серьезный дисбаланс химических веществ организма (электролитов), который иногда вызывает нарушения сердечного ритма и смерть.
Симптомы поражения веществами зажигательного действия
Ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, аналогичны термическим ожогам.
При воздействии HF боль и видимые ожоги возникают не сразу. Боль может возникнуть в течение часа, но обычно возникает только через 2–3 часа. Очень часто эта боль глубокая и интенсивная. Пораженный участок кожи постепенно краснеет, причем не слишком тяжелые внешние проявления не соответствуют интенсивности боли.
Диагностика поражения веществами зажигательного действия
Обследование врачом;
Ожоги, вызванные воздействием зажигательных веществ, достаточно очевидны ликвидаторам. Тем не менее, поскольку при воздействии HF (особенно в низкой концентрации) симптомы возникают лишь через некоторое время, медицинскому персоналу следует особенно внимательно осмотреть пострадавшего на предмет глубокого поражения тканей и органов. Ожоги, вызванные воздействием белого фосфора, могут светиться или дымиться на воздухе.
Лечения поражения веществами зажигательного действия
Обеззараживание кожи
Пораженные белым фосфором участки кожи заливают водой или закутывают, блокируя поступление воздуха. Частицы белого фосфора удаляют (они часто прилипают к коже) и бросают в воду. На местонахождение мелких частиц указывают струйки дыма. Попавшие на кожу горящие или дымящиеся частицы магния удаляют как можно скорее. При невозможности немедленного удаления частиц рану можно залить растительным маслом.
При воздействии HF требуется срочное обеззараживание. Ожоги промывают большим количеством воды. Тем не менее, поскольку HF быстро проникает сквозь кожу, даже самая тщательная деконтаминация не дает полной защиты от поражений. Обычно пораженный участок обрабатывают пастой с кальцием, или вводят кальций внутрь пораженного участка. При большой площади поражения пострадавшего госпитализируют и проводят кардиомониторинг и дополнительную терапию.