Взрывчатые вещества и поражения ударной волной

При взрывах с большим количеством жертв определяют три концентрические зоны:

эпицентр взрыва;

вторичный периметр;

периферия взрыва.

Большинство людей, оказавшихся в эпицентре взрыва (зоне смертоносного поражения), мертвы или смертельно ранены. Во вторичном периметре (зона критического поражения) выживших больше, но среди них много людей с множественными повреждениями. На периферии взрыва (зона легкого поражения) у большинства пострадавших наблюдаются травмы, не угрожающие жизни, а также психологические травмы.

Взрыв приводит к образованию ударной волны. Мощная взрывная волна способна разрывать ткани. Ударная волна меньшей силы способна повредить барабанные перепонки, легкие и органы брюшной полости. Кроме того, обломки зданий, разрушенных ударной волной, разлетаются с огромной скоростью и при попадании в человека травмируют любые части тела.

Симптомы поражений ударной волной При поражении легких ударной волной у пострадавшего может наблюдаться одышка, кашель (в том числе с кровохарканьем), боль в груди, учащенное дыхание и свистящие хрипы. При поражении органов брюшной полости ударной волной пострадавший может испытывать боль в животе, тошноту, рвоту (в том числе с кровью), боль в заднем проходе и боль в области яичек. Поражения ударной волной могут также привести к слепоте, глухоте, травмам спинного мозга и боли при ходьбе. У некоторых пострадавших могут наблюдаться признаки инсульта или инфаркта миокарда.

Диагностика поражений ударной волной Оценка множественной травмы (с использованием визуализирующих исследований и электрокардиографии) Пострадавших от воздействия ударной волны обследуют на предмет множественных травм, в том числе травм легких и органов слуха. Врачи стараются выявить все проникающие травмы или размозжения. Пострадавшим делают визуализирующие исследования и проводят мониторинг при помощи электрокардиографии.