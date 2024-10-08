Боевые отравляющие вещества удушающего действия

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Отравляющие вещества удушающего действия отравляют клетки всего организма и включают следующие:

цианиды;

сероводород.

Отравляющие вещества удушающего действия также называют отравляющими веществами общеядовитого действия. Попадая в кровь, они поражают весь организм.

Цианиды включают цианистый водород и хлорциан, которые представляют собой газы или высоколетучие при комнатной температуре жидкости. Цианиды образуются в процессе горения многих бытовых и промышленных химикатов, и человек может отравиться ими, надышавшись дымом промышленного или бытового пожара. Хотя цианидам свойственен характерный запах горького миндаля, каждый второй человек не в состоянии распознать его.

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Сероводород при комнатной температуре всегда находится в газообразном состоянии, поэтому поражение этим веществом обычно носит ингаляционный характер. Сероводород также образуется при соединении серосодержащих бытовых химикатов с кислотами. Остаточный газ может отравить спасателей и привести к множеству дополнительных жертв. Сероводород также выделяется при гниении навоза. Концентрация этого газа в больших навозных ямах ферм зачастую смертельна. Сероводород обладает характерным запахом тухлых яиц, однако при высокой концентрации он способен лишить человека обоняния.

Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами системного удушающего действия При отравлении цианидом пострадавший начинает хватать ртом воздух, у него ускоряется пульс и повышается артериальное давление. Уже через 30 секунд могут начаться судорожные припадки и произойти потеря сознания. Возможны также симптомы столбняка, в том числе тризм челюсти, гримасы и выгибание шеи. Возможно покраснение кожных покровов, однако примерно в половине случаев кожа приобретает голубоватый оттенок. Сероводород в больших дозах также может вызывать судорожные припадки и потерю сознания. Также возможны осложнения со стороны сердца. Длительное воздействие малых концентраций сероводорода может привести к раздражению глаз и слизистых оболочек носоглотки и вызвать головную боль, слабость, потерю координации, тошноту, рвоту, тяжесть в груди и гипервентиляцию.

Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами системного удушающего действия Обследование врачом; При сильном отравлении необходимо немедленное лечение, поэтому диагноз ставят на основании симптомов и анамнеза пострадавшего. Под действием сероводорода любые монеты темнеют или приобретают зеленоватую окраску. Наличие в карманах пострадавшего потемневших монет указывает на возможность сероводородного отравления. Хотя обычный анализ крови и может указать на вероятность отравления цианистым водородом или сероводородом, точная диагностика возможна только при проведении специализированного анализа.