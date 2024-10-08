Боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (иногда неправильно называемые «нервно-паралитическим газом») влияют на то, как нервы передают сигналы мышцам и другим нервам. Существует несколько типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия:
отравляющие вещества серии G;
отравляющие вещества серии V;
отравляющие вещества серии А.
К отравляющим веществам серии G относятся табун (GA), зарин (GB), зоман (GD) и циклозарин (GF). Эти вещества были разработаны в нацистской Германии перед началом и во время Второй мировой войны. К отравляющим веществам серии V относятся газы VX. Составы серии V были синтезированы после Второй мировой войны.
Отравляющие вещества нервно-паралитического действия похожи на фосфороорганические инсектициды, только обладают гораздо большей мощностью. Отравляющие вещества серии А также носят название «Новичок». К ним относятся отравляющие вещества A-230, A-232 и A-234. Отравляющее вещество серии A было использовано в 2018 году в Великобритании с целью попытки убийства. Другое отравляющее вещество серии А было использовано в 2020 году с целью попытки убийства российского активиста Алексея Навального.
При комнатной температуре отравляющие вещества серии G представляют собой водянистые жидкости, которые легко испаряются и представляют опасность как при контакте с кожей, так и при вдыхании. VX представляет собой жидкость консистенции моторного масла с довольно медленным испарением, которая представляет опасность главным образом при контакте с кожей. A-230, A-232 и A-234 — это жидкости, которые еще более стойкие, чем отравляющие вещества серии V. Ни один из трех видов отравляющих веществ нервно-паралитического действия не обладает выраженным запахом и не раздражает кожу.
Отравляющие вещества нервно-паралитического действия блокируют фермент, разлагающий одно из химических соединений, используемых нервными клетками для передачи сигналов другим нервным клеткам и мышцам (нейромедиаторы). Ввиду химической природы сигналов, нарушение процесса разложения ацетилхолина приводит к его накоплению и избыточной стимуляции нервов, мышц и желез пострадавшего (в том числе слезных, слюнных и потовых). Сначала стимулируемые мышцы начинают непроизвольно дергаться и сокращаться, но вскоре устают и слабеют.
Воздействие отравляющих веществ нервно-паралитического действия может вызывать долговременные неврологические и нейроповеденческие проблемы, включая тревожность, депрессию, раздражительность и проблемы с памятью.
Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия
Симптомы воздействия отравляющих веществ зависят от примененного вещества, механизма воздействия и полученной организмом дозы.
Пары действуют быстро. Через несколько секунд после попадания паров в лицо у пострадавшего сужаются зрачки, начинается насморк и развивается тяжесть в груди. При вдыхании паров коллапс может наступить через несколько секунд.
Симптомы поражения жидкими отравляющими веществами нервно-паралитического действия развиваются более медленно. При попадании на кожу в месте контакта начинается потливость и подергивание мышц. Общее поражение организма происходит позднее: в случае попадания на кожу одной чрезвычайно малой капли отравляющего вещества нервно-паралитического действия серии G или V период задержки может достигать 18 часов. Даже при получении смертельной дозы симптомы и признаки поражения (вплоть до внезапного коллапса и судорожных припадков) обычно развиваются через 20–30 минут. После попадания на кожу небольшого количества жидкого отравляющего вещества серии A может пройти от 1 до 2 дней до появления симптомов.
Отравляющие вещества нервно-паралитического действия стимулируют нервные клетки головного мозга, вызывая у пострадавшего возбуждение и дезориентацию, в некоторых случаях — судороги и потерю сознания. Стимуляция нервных клеток вне головного мозга вызывает тошноту, рвоту, сильное слезотечение, выделения из носа, слюноотделение, усиленную секрецию бронхиальных желез, свистящие хрипы, усиленную секрецию пищеварительной системы (диарея и рвота), повышенное потоотделение. Стимуляция мышечных клеток вызывает спазмы, которые приводят к слабости и параличу. Смерть обычно наступает в результате ослабления дыхательной мускулатуры и нарушения работы дыхательного центра головного мозга.
Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия
Обследование врачом
Диагноз поражения отравляющими веществами нервно-паралитического действия основывается на наблюдаемых симптомах и анамнезе воздействия. Для подтверждения отравления проводятся специальные лабораторные анализы.
Лечение поражения боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия
Инъекции атропина и пралидоксима
Пораженным нервно-паралитическими отравляющими веществами дают два лекарственных препарата — атропин и пралидоксим. Атропин блокирует действие избыточного количества нейромедиатора, ацетилхолина, который накапливается в результате воздействия. Соответственно, атропин называют антихолинергическим препаратом. Пралидоксим и новый препарат, MMB-4, помогают восстановить фермент, расщепляющий ацетилхолин.
Прежде чем добраться до больницы, люди, оказывающие первую помощь, могут использовать шприц для самоинъекций, содержащий оба этих препарата, для введения препаратов в крупную мышцу (например, бедро). Последующие дозы препаратов вводят внутривенно.
Бензодиазепины (например, диазепам или мидазолам) доступны в форме шприца для самоинъекций и должны вводиться всем пациентам с судорожными припадками. Они также должны вводиться всем пациентам, требующих введения 3 полных начальных доз атропина и оксима (пралидоксима или MMB-4), даже при отсутствии судорожных припадков.
При первой же возможности проводится деконтаминация кожных покровов специальным наружным составом, распространяемым под торговым названием «Лосьон для реактивной деконтаминации кожи» (Reactive Skin Decontamination Lotion, RSDL), разведенным раствором хозяйственного отбеливателя или водой с мылом. Ликвидаторы осматривают все раны на предмет загрязнений, удаляют инородные тела и промывают пресной или соленой водой. Впрочем, несмотря на принятые меры, вероятность развития тяжелых симптомов и смерти пострадавшего все равно остается, поскольку деконтаминация не в состоянии полностью нейтрализовать отравляющие вещества нервно-паралитического действия, поступившие в организм через кожу.
Врачи обычно лечат отравление отравляющими веществами нервно-паралитического действия путем активного и тщательного мониторинга частоты сердечных сокращений, температуры и уровней ферментов в ходе лечения.