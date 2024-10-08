Боевые отравляющие вещества нервно-паралитического действия

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия (иногда неправильно называемые «нервно-паралитическим газом») влияют на то, как нервы передают сигналы мышцам и другим нервам. Существует несколько типов отравляющих веществ нервно-паралитического действия:

отравляющие вещества серии G;

отравляющие вещества серии V;

отравляющие вещества серии А.

К отравляющим веществам серии G относятся табун (GA), зарин (GB), зоман (GD) и циклозарин (GF). Эти вещества были разработаны в нацистской Германии перед началом и во время Второй мировой войны. К отравляющим веществам серии V относятся газы VX. Составы серии V были синтезированы после Второй мировой войны.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия похожи на фосфороорганические инсектициды, только обладают гораздо большей мощностью. Отравляющие вещества серии А также носят название «Новичок». К ним относятся отравляющие вещества A-230, A-232 и A-234. Отравляющее вещество серии A было использовано в 2018 году в Великобритании с целью попытки убийства. Другое отравляющее вещество серии А было использовано в 2020 году с целью попытки убийства российского активиста Алексея Навального.

При комнатной температуре отравляющие вещества серии G представляют собой водянистые жидкости, которые легко испаряются и представляют опасность как при контакте с кожей, так и при вдыхании. VX представляет собой жидкость консистенции моторного масла с довольно медленным испарением, которая представляет опасность главным образом при контакте с кожей. A-230, A-232 и A-234 — это жидкости, которые еще более стойкие, чем отравляющие вещества серии V. Ни один из трех видов отравляющих веществ нервно-паралитического действия не обладает выраженным запахом и не раздражает кожу.

Отравляющие вещества нервно-паралитического действия блокируют фермент, разлагающий одно из химических соединений, используемых нервными клетками для передачи сигналов другим нервным клеткам и мышцам (нейромедиаторы). Ввиду химической природы сигналов, нарушение процесса разложения ацетилхолина приводит к его накоплению и избыточной стимуляции нервов, мышц и желез пострадавшего (в том числе слезных, слюнных и потовых). Сначала стимулируемые мышцы начинают непроизвольно дергаться и сокращаться, но вскоре устают и слабеют.

Воздействие отравляющих веществ нервно-паралитического действия может вызывать долговременные неврологические и нейроповеденческие проблемы, включая тревожность, депрессию, раздражительность и проблемы с памятью.

Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия Симптомы воздействия отравляющих веществ зависят от примененного вещества, механизма воздействия и полученной организмом дозы. Пары действуют быстро. Через несколько секунд после попадания паров в лицо у пострадавшего сужаются зрачки, начинается насморк и развивается тяжесть в груди. При вдыхании паров коллапс может наступить через несколько секунд. Симптомы поражения жидкими отравляющими веществами нервно-паралитического действия развиваются более медленно. При попадании на кожу в месте контакта начинается потливость и подергивание мышц. Общее поражение организма происходит позднее: в случае попадания на кожу одной чрезвычайно малой капли отравляющего вещества нервно-паралитического действия серии G или V период задержки может достигать 18 часов. Даже при получении смертельной дозы симптомы и признаки поражения (вплоть до внезапного коллапса и судорожных припадков) обычно развиваются через 20–30 минут. После попадания на кожу небольшого количества жидкого отравляющего вещества серии A может пройти от 1 до 2 дней до появления симптомов. Отравляющие вещества нервно-паралитического действия стимулируют нервные клетки головного мозга, вызывая у пострадавшего возбуждение и дезориентацию, в некоторых случаях — судороги и потерю сознания. Стимуляция нервных клеток вне головного мозга вызывает тошноту, рвоту, сильное слезотечение, выделения из носа, слюноотделение, усиленную секрецию бронхиальных желез, свистящие хрипы, усиленную секрецию пищеварительной системы (диарея и рвота), повышенное потоотделение. Стимуляция мышечных клеток вызывает спазмы, которые приводят к слабости и параличу. Смерть обычно наступает в результате ослабления дыхательной мускулатуры и нарушения работы дыхательного центра головного мозга.

Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами нервно-паралитического действия Обследование врачом Диагноз поражения отравляющими веществами нервно-паралитического действия основывается на наблюдаемых симптомах и анамнезе воздействия. Для подтверждения отравления проводятся специальные лабораторные анализы.