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Боевые отравляющие вещества, действующие на дыхательную систему

Авторы:James M. Madsen, MD, MPH, University of Florida
Проверено/пересмотрено окт. 2024
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Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Вещества, действующие на дыхательную систему, поражают дыхательные пути и легкие. К ним относятся традиционные «удушающие» вещества, например, хлор, фосген, дифосген и хлорпикрин (иногда также считается химическим веществом для противодействия массовым беспорядкам), некоторые отравляющие вещества кожно-нарывного действия, например, иприт, люизит и оксим фосгена (которые поражают также и кожу), а также боевые дымовые средства, продукты горения и многие токсичные промышленные химикаты. Большинство из этих соединений представляют собой газы или жидкости, которые легко испаряются.

В зависимости от поражаемого участка дыхательных путей вещества, действующие на дыхательную систему, подразделяются на 2 типа.

  • Вещества 1 типа: поражают крупные дыхательные пути.

  • Вещества 2 типа: поражают периферические дыхательные пути и маленькие наполненные воздухом пузырьки в легких (альвеолы).

Вещества комбинированного воздействия могут поражать крупные дыхательные пути, периферические дыхательные пути и альвеолы.

К веществам 1-го типа относятся аммиак, хлороводород, фтороводород, отравляющие вещества для противодействия массовым беспорядкам, большинство дымовых средств, сернистый газ и иприт.

К веществам 2 типа относятся хлорпикрин, метилизоцианат, фосген и тетрахлорметан.

Отравляющие вещества комбинированного действия в низких и средних дозах поражают крупные дыхательные пути и альвеолы. К ним относятся хлор, дымовой состав НС (гексахлорэтан с окисью цинка) и люизит.

Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами, действующими на дыхательную систему

Первичное поражение отравляющими веществами типа 1 вызывает насморк, кашель и спазм дыхательного горла, способный блокировать дыхательные пути. Также может произойти раздражение глаз. При спазме дыхательного горла пострадавший сипит, хрипит, на вдохе ловит ртом воздух с характерным звуком, который называется стридор. Тем не менее, при высоких дозах отравляющих веществ типа 1 может также возникать отсроченная тяжесть в груди или одышка (эффекты типа 2).

При применении отравляющих веществ типа 2 жертвы обычно чувствуют себя сначала хорошо, за исключением небольшого кашля и раздражения, которые затем проходят. Однако через несколько часов у них развивается тяжесть в груди или одышка из-за накопления жидкости в легких (отек легких). Развитие одышки через 4 часа после контакта может означать, что пострадавший получил потенциально смертельную дозу отравляющего вещества.

Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами, действующими на дыхательную систему

  • Обследование врачом;

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

  • частая проверка на предмет ухудшения состояния;

  • иногда бронхоскопия.

Диагноз пострадавшего от воздействия химического оружия основывается на симптомах. Врачи и ликвидаторы прослушивают дыхание пострадавшего. Шумы в грудной клетке при ярко выраженных симптомах могут означать, что пострадавший подвергся воздействию отравляющих веществ 1 типа. Отсутствие выраженных шумов в грудной клетке и позднее проявление одышки может означать, что пострадавший подвергся воздействию отравляющих веществ 2 типа.

На ранней стадии рентгенологическое обследование грудной клетки может не показать ничего необычного, но если обследование провести через некоторое время, станут заметны характерные аномалии. Иногда в дыхательные пути пострадавшего вводят гибкую трубку с камерой на конце (бронхоскопия), чтобы оценить тяжесть их поражения. Бронхоскопия может подтвердить вред, нанесенный отравляющими веществами 1 типа, однако ранняя диагностика повреждений, вызванных отравляющими веществами 2 типа может оказаться безрезультатной.

При первичной диагностике лабораторные анализы обычно бесполезны, однако врачи следят за уровнем кислорода в крови пострадавшего, чтобы понять, не ухудшается ли его состояние.

Лечение поражения боевыми отравляющими веществами, действующими на дыхательную систему

  • Лечение конкретных симптомов;

  • кислород (через маску или дыхательную трубку);

  • часто направление в отделение реанимации и интенсивной терапии.

  • При эффектах типа 1: Бронхолитики, иногда ингаляционные кортикостероиды

  • При эффектах типа 2: Пероральные кортикостероиды, лечение для выведения жидкости из легких

Комбинированное воздействие встречается довольно часто, поэтому стратегию лечения выбирают в зависимости от наблюдаемых у пострадавшего симптомов, без привязки к конкретному отравляющему веществу. Пострадавшие от воздействия паров или газа обычно не нуждаются в деконтаминации, конкретные антидоты для таких веществ отсутствуют.

Пострадавшим с симптомами поражения крупных дыхательных путей (воздействие отравляющего вещества 1 типа) подают теплый увлажненный 100 % кислород через кислородную маску. Иногда крупные дыхательные пути пострадавшего приходится очищать от инородных тел при помощи бронхоскопии. В некоторых случаях в дыхательное горло пострадавшего вводят дыхательную трубку и назначают бронхолитические препараты — ингаляционные препараты, которые расширяют дыхательные пути (аналогичные противоастматическим препаратам). Чтобы снять воспаление, которым часто сопровождаются поражения легких, пострадавшему могут дать ингаляционные кортикостероиды.

Пострадавших с подозрением на воздействие отравляющих веществ 2-го типа направляют в отделение интенсивной терапии (ОИТ) и дают кислород. Иногда кислород подают под давлением через специальную плотно прилегающую кислородную маску или через введенную в дыхательное горло дыхательную трубку. В зависимости от предварительного диагноза, пострадавшему назначают препараты для выведения жидкости из легких и могут назначить пероральный прием кортикостероидов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.