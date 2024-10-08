Боевые отравляющие вещества антихолинергического действия

Существует много типов боевых отравляющих веществ, которые поражают различные части тела. Термин «антихолинергический» относится к препаратам, блокирующим действие химического вещества ацетилхолин (см. Антихолинергический: что это значит?). Ацетилхолин — это вещество, которое некоторые нервы используют для передачи сигнала мышцам и другим нервам (нейромедиатор). Таким образом, блокирование эффектов ацетилхолина блокирует активность определенных нервов. Хотя антихолинергические препараты используются для нейтрализации отравляющих веществ нервно-паралитического действия, они могут использоваться в качестве отравляющих веществ, временно выводящих из строя. Отравляющие вещества, временно выводящие из строя, призваны дезориентировать войска противника и воспрепятствовать выполнению их задач, не причиняя существенного вреда здоровью или смерти. Одно из таких веществ называется Би-Зет (боевые химические вещества обычно имеют одно- или трехбуквенный код, который легче использовать, чем химическое название).

Би-зет состоит из твердых частиц, которые сохраняются в окружающей среде до 3–4 недель. Массовое поражение вероятно при вдыхании аэрозоля би-зет, хотя возможно также чрескожное заражение при контакте с предметами, обработанными раствором этого вещества.

Симптомы поражения боевыми отравляющими веществами антихолинергического действия У людей, подвергшихся воздействию Би-Зет, возникают сухость во рту и сухость кожи, расширенные зрачки (нечеткое зрение) и зачастую учащенное сердцебиение. Также у них может быть опасное повышение температуры тела (гипертермия). Сначала у них может развиться заторможенность, а затем визуально-слуховые галлюцинации. В большинстве случаев галлюцинации достаточно конкретны и легко описуемы (например, люди могут слышать голоса знакомых, видеть воображаемые телепередачи и странные образы, предлагать воображаемые сигареты). Речь становится невнятной, пострадавшие часто прикасаются к своей коже или одежде. Ступор и кома могут продлиться от нескольких часов до нескольких дней, но постепенно человек восстанавливается.

Диагностика поражения боевыми отравляющими веществами антихолинергического действия Обследование врачом; Би-зет невозможно выявить посредством лабораторных анализов. Предположения о возможном поражении основываются на симптомах, которые возникают у людей, не принимавших препараты с антихолинергическими побочными эффектами.