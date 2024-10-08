Боевое применение токсинов

Токсинами часто называют любые яды, однако технически этот термин применим лишь к ядовитым химическим соединениям органического происхождения (хотя в наши дни некоторые токсины синтезируют). Поскольку токсины, используемые в качестве оружия массового поражения, не содержат возбудителей инфекционных заболеваний, из которых их получают, они не передаются от человека к человеку. Соответственно, токсины в большей степени относятся к химическому оружию, нежели к биологическому, поскольку вызывают не инфекцию, а отравление.

Известны сотни различных токсинов. Тем не менее, многие токсины довольно затруднительно производить в больших объемах и распространять таким образом, чтобы обеспечить поражение большого числа людей. Поэтому большинство токсинов больше подходят для единичных покушений, чем для массовых терактов. Согласно определению Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только 4 токсина считаются веществами повышенной опасности:

ботулотоксин;

эпсилон-токсин, выделяемый энтеритной клостридией (Clostridium perfringens) ;

рицин;

стафилококковый энтеротоксин В.

Из этих токсинов только ботулотоксин причислен к веществам максимальной категории опасности. Выделяемый бактерией C. perfringens эпсилон-токсин представляет преимущественно исторический интерес, поскольку, согласно имеющимся данным, он производился в Ираке в 1980-е годы.

Ботулотоксин в качестве оружия массового поражения Ботулотоксином или ботулонейротоксином называют любой из восьми известных типов нейротоксинов, выделяемых бактерией Clostridium botulinum. (Лишь пять из этих типов опасны для человека). Пищевой ботулизм, раневой ботулизм и детский ботулизм рассматриваются в других статьях. Массовые отравления ботулонейротоксином возможны в результате масштабного заражения пищи или воды, или вдыхания аэрозольной формы токсина. Ботулонейротоксин блокирует один определенный вид химических соединений, посредством которых нервные клетки обмениваются сигналами с другими нервными клетками и мышцами (нейромедиаторы). В результате нарушения работы ацетилхолина — вещества, осуществляющего передачу нервного возбуждения — у пострадавшего развивается слабость и паралич. Обычно паралич начинается в верхней части тела примерно через 12-36 часов (от 2 часов до 8 дней) после воздействия ботулонейротоксина и распространяется вниз. Токсин не попадает в головной мозг, поэтому поражение не затрагивает мыслительные процессы. Диагноз ставится на основании симптомов. Лечение заключается во внутривенном вливании антитоксина. Антитоксин действует только против токсина, циркулирующего в крови, а не против токсина, уже присоединившегося к нервным клеткам. Таким образом, антитоксин предотвращает усугубление симптомов и признаков, но не помогает облегчить их, и по мере развития симптомов и признаков его эффективность все более снижается.

Рицин и абрин в качестве оружия массового поражения Рицин получают из бобов клещевины, а абрин — из лакричника или абруса (см. Отравление растениями: клещевина обыкновенная и абрус молитвенный). Хотя известны случаи инъекции рицина при покушении на убийство, по всей вероятности, массовые жертвы, связанные с этим токсином, потребуют вдыхания его аэрозольной формы. Симптомы отравления рицином и абрином зависят от пути воздействия. В течение 4–8 часов после ингаляционного воздействия у пострадавшего развивается кашель, дыхательная недостаточность и жар. В течение следующих 12–24 часов постепенно развивается поражение многих органов, заканчивающееся остановкой дыхания и часто смертью. Диагноз ставится на основании симптомов. Антидотов и антитоксинов не существует, лечение заключается в поддержке дыхания пострадавшего.