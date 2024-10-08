Боевое применение токсинов

Токсинами часто называют любые яды, однако технически этот термин применим лишь к ядовитым химическим соединениям органического происхождения (хотя в наши дни некоторые токсины синтезируют). Поскольку токсины, используемые в качестве оружия массового поражения, не содержат возбудителей инфекционных заболеваний, из которых их получают, они не передаются от человека к человеку. Соответственно, токсины в большей степени относятся к химическому оружию, нежели к биологическому, поскольку вызывают не инфекцию, а отравление.
Известны сотни различных токсинов. Тем не менее, многие токсины довольно затруднительно производить в больших объемах и распространять таким образом, чтобы обеспечить поражение большого числа людей. Поэтому большинство токсинов больше подходят для единичных покушений, чем для массовых терактов. Согласно определению Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), только 4 токсина считаются веществами повышенной опасности:
ботулотоксин;
эпсилон-токсин, выделяемый энтеритной клостридией (Clostridium perfringens);
рицин;
стафилококковый энтеротоксин В.
Из этих токсинов только ботулотоксин причислен к веществам максимальной категории опасности. Выделяемый бактерией C. perfringens эпсилон-токсин представляет преимущественно исторический интерес, поскольку, согласно имеющимся данным, он производился в Ираке в 1980-е годы.
Ботулотоксин в качестве оружия массового поражения
Ботулотоксином или ботулонейротоксином называют любой из восьми известных типов нейротоксинов, выделяемых бактерией Clostridium botulinum. (Лишь пять из этих типов опасны для человека). Пищевой ботулизм, раневой ботулизм и детский ботулизм рассматриваются в других статьях. Массовые отравления ботулонейротоксином возможны в результате масштабного заражения пищи или воды, или вдыхания аэрозольной формы токсина.
Ботулонейротоксин блокирует один определенный вид химических соединений, посредством которых нервные клетки обмениваются сигналами с другими нервными клетками и мышцами (нейромедиаторы). В результате нарушения работы ацетилхолина — вещества, осуществляющего передачу нервного возбуждения — у пострадавшего развивается слабость и паралич. Обычно паралич начинается в верхней части тела примерно через 12-36 часов (от 2 часов до 8 дней) после воздействия ботулонейротоксина и распространяется вниз. Токсин не попадает в головной мозг, поэтому поражение не затрагивает мыслительные процессы.
Диагноз ставится на основании симптомов.
Лечение заключается во внутривенном вливании антитоксина. Антитоксин действует только против токсина, циркулирующего в крови, а не против токсина, уже присоединившегося к нервным клеткам. Таким образом, антитоксин предотвращает усугубление симптомов и признаков, но не помогает облегчить их, и по мере развития симптомов и признаков его эффективность все более снижается.
Рицин и абрин в качестве оружия массового поражения
Рицин получают из бобов клещевины, а абрин — из лакричника или абруса (см. Отравление растениями: клещевина обыкновенная и абрус молитвенный). Хотя известны случаи инъекции рицина при покушении на убийство, по всей вероятности, массовые жертвы, связанные с этим токсином, потребуют вдыхания его аэрозольной формы.
Симптомы отравления рицином и абрином зависят от пути воздействия. В течение 4–8 часов после ингаляционного воздействия у пострадавшего развивается кашель, дыхательная недостаточность и жар. В течение следующих 12–24 часов постепенно развивается поражение многих органов, заканчивающееся остановкой дыхания и часто смертью.
Диагноз ставится на основании симптомов.
Антидотов и антитоксинов не существует, лечение заключается в поддержке дыхания пострадавшего.
Стафилококковый энтеротоксин В (СЭВ) в качестве оружия массового поражения
Стафилококковый энтеротоксин B — это один из 7 энтеротоксинов (токсинов, действующих в кишечнике), выделяемых бактерией Staphylococcus aureus. При попадании в пищеварительный тракт стафилококковый энтеротоксин В приводит к стафилококковому пищевому отравлению. Причиной массового отравления может служить умышленное заражение пищи, а также вдыхание аэрозольной формы токсина.
Симптомы обычно возникают в течение 1–12 часов после попадания токсина в желудок и в течение 2–12 часов (с полным диапазоном от 1,5 до 24 часов) после вдыхания. Первичные симптомы подобны гриппозным — жар, озноб, головная боль, ломота; дальнейшие симптомы зависят от механизма заражения. При попадании в желудок токсин вызывает тошноту, рвоту и диарею, которая продолжается 1–2 дня. При вдыхании токсин вызывает кашель, боль в груди, часто — раздражение и заложенность носа. При попадании аэрозоля в глаза возникает воспаление глаз (конъюнктивит). Вдыхание токсина редко приводит к смерти. У выживших жар может продолжаться до 5 дней, а кашель до 4 недель.
Диагноз может быть подтвержден специальными лабораторными анализами.
Лечение симптоматическое. Специфического антидота или антитоксина не существует.