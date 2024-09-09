Химические ожоги возникают при попадании на кожу, в глаза или проглатывании едких веществ.

(См. также Ожоги глаза).

Едкие вещества — это химические вещества, которые могут повредить ткани. Повреждения похожи на повреждения при ожоге, вызванном воздействием тепла.

Едкие вещества входят в состав некоторых бытовых продуктов, в том числе содержащих щелок (средства для очистки труб и растворители), фенолы (дезодоранты, санитарные и дезинфицирующие средства), гипохлорид натрия (дезинфицирующие средства и отбеливатели), серную кислоту (чистящие средства для унитазов и электролит аккумуляторной батареи) и соляную кислоту (химикаты для чистки бассейнов и очистители кирпича).

Многие химические вещества, применяемые в промышленности и во время вооруженных конфликтов, могут вызывать ожоги. Цементный раствор, оставленный на коже, может также вызвать сильные ожоги.

Как правило, люди случайно проливают или разбрызгивают едкое вещество на себя. Однако иногда люди проглатывают едкое вещество (см. также Отравление едкими веществами). Часто проглатывание едких веществ происходит случайно, когда маленькие дети глотают продукты, которые не были надлежащим образом спрятаны или убраны подальше от них. Взрослые иногда намеренно проглатывают едкие вещества в попытке самоубийства.

Симптомы химических ожогов Химические ожоги кожи обычно вызывают симптомы, подобные симптомам при поверхностном ожоге (первой степени). Обожженная область красная, опухшая и болезненная, но волдыри не возникают. Иногда ожоги более глубокие, с волдырями и сильной болью. В редких случаях сильная кислота или щелочи вызывают ожог полной толщины (третьей степени), который повреждает все слои кожи. Симптомы проглатывания едких веществ могут быть тяжелыми. Вещество может ожечь язык, рот, пищевод и/или желудок, вызывая сильную боль и затруднение глотания. Могут развиваться тяжелые осложнения.