Люди могут задохнуться от дыма и иногда дым также содержит токсические химические вещества, выделяемые горящим веществом. Некоторые из этих химических веществ могут привести к повреждению легких или отравлению организма.

Многие люди, получившие ожоги в результате пожара, также вдыхают дым. Иногда вдыхание дыма обходится без ожогов кожи.

Вдыхание небольших количеств дыма обычно не вызывает серьезных долговременных эффектов. Однако при вдыхании дыма, который содержит некоторые ядовитые химические вещества, необычно густого дыма, а также при вдыхании дыма в течение длительного времени могут развиться серьезные проблемы. Даже обычные бытовые материалы, такие как пластмасса и ткани, во время горения могут привести к образованию ядовитых химических веществ (токсичных продуктов сгорания).

Вдыхание дыма может вызвать проблемы несколькими путями:

Удушения моноокисью углерода

Отравления организма токсичными веществами

Повреждения дыхательного горла, дыхательных путей и/или легких токсичными химическими веществами

Обжига рта и горла горячими газами

Угарный газ — это газ, который выделяется при горении. При вдыхании моноокись углерода не дает крови переносить кислород в ткани, поэтому ткани не получают достаточного количества кислорода (см. также Отравление угарным газом).

Многие бытовые и промышленные вещества выделяют цианид при горении и вызывают отравление цианидом.

Вдыхание содержащихся в дыму химических веществ, например, хлороводорода, фосгена, диоксида серы, токсичных альдегидов и аммиака, может привести к отеку и поражению дыхательного горла (трахеи) и даже легких. В итоге ведущие к легким периферические дыхательные пути сужаются, и их проходимость становится еще хуже.

Горячий дым обычно обжигает только рот и горло, а не легкие, потому что дым быстро охлаждается. Исключение составляет пар, который несет гораздо большую тепловую энергию, чем дым, и таким образом может также обжигать дыхательные пути в легких.

Симптомы вдыхания дыма Симптомы отравления угарным газом включают головную боль, тошноту, сонливость, спутанность сознания и кому. Повреждение дыхательного горла, дыхательных путей или легких может вызвать кашель, свистящие хрипы и/или одышку. Эти симптомы могут возникнуть сразу или развиться в течение 24 часов. Ожоги ротовой полости и горла вызывают отек, который затрудняет дыхание. Во рту и в носу пострадавшего может присутствовать сажа, волоски в носу могут быть опалены, могут присутствовать ожоги вокруг рта.

Диагностика вдыхания дыма Обследование врачом

часто — рентгенография грудной клетки и/или анализы крови;

в некоторых случаях — осмотр трахеи и иногда легких с помощью гибкого зонда с оптической системой. Иногда обследование врачом является обязательным для людей, у которых мало или совсем нет симптомов, и которые подверглись лишь кратковременному воздействию дыма. Людям с симптомами обычно нужно пройти обследование, например, анализы крови для измерения уровней кислорода и моноокиси углерода в крови, а также рентгенография грудной клетки. Чтобы определить степень поражения от вдыхания дыма у людей с выраженными симптомами, в трахею пострадавшего врачи могут ввести гибкий зонд с оптической системой (ларингоскоп или бронхоскоп).