Лучевые поражения

Лучевое поражение — это поражение тканей воздействием ионизирующего излучения.
Большие дозы ионизирующего излучения могут привести к развитию острой лучевой болезни, угнетающей процессы кроветворения и поражающей пищеварительный тракт.
Очень большие дозы ионизирующего излучения могут также привести к поражению сердца и кровеносных сосудов (сердечно-сосудистой системы), головного мозга и кожи.
Лучевое поражение большими и очень большими дозами называется реакцией тканей. Доза, вызывающая видимое поражение тканей, различается в зависимости от типа ткани.
Ионизирующее излучение может увеличить риск развития онкологических заболеваний.
Облучение сперматозоидов и яйцеклеток несколько повышает риск генетических дефектов у потомства.
Врачи удаляют как можно больший объем внешнего и внутреннего (вдыхаемого или заглатываемого) радиоактивного материала и лечат симптомы и осложнения лучевого поражения.
В общем случае, под ионизирующим излучением понимают высокоэнергетические электромагнитные колебания (рентгеновское и гамма-излучение) и потоки частиц (альфа-частиц, бета-частиц и нейтронов), способные выбивать из атомов электроны (ионизация). Ионизация меняет химические свойства подвергшихся воздействию атомов и состоящих из них молекул. Изменяя молекулы высокоупорядоченной клеточной структуры, ионизирующее излучение повреждает клетки и нарушает их функции. В зависимости от величины дозы, органов, подвергшихся воздействию, и типов радиации, поражение клеток, вызванное ионизирующим излучением, может вызвать острую болезнь, увеличить риск развития рака или и то, и другое.
Источниками ионизирующего излучения являются радиоактивные вещества (радионуклиды), например, уран, радон и плутоний. Кроме того, ионизирующее излучение создают приборы, например, рентгенологическое оборудование и аппараты лучевой терапии.
К электромагнитному излучению также относятся видимый свет и испускаемые сотовыми телефонами и радиопередатчиками на частотах AM и FM радиоволны. Однако эти виды излучения намного слабее и не обладают ионизирующими свойствами, поэтому их воздействие на человека не повреждает клетки. В данной статье под термином «излучение» понимается исключительно ионизирующее излучение.
Измерение радиации
Для оценки радиационного воздействия используют несколько единиц измерения. Рентген (Р) — это единица измерения ионизирующей способности излучения в воздухе, которая часто используется для выражения интенсивности радиационного воздействия. Мощность радиоактивного излучения, которому подвергся человек, может очень сильно отличаться от количества поглощенной его организмом энергии этого излучения. Грей (Гр) и зиверт (Зв) — это единицы дозы ионизирующего излучения, иначе говоря, энергии излучения, поглощенной телом. Доза радиации, которую получил подвергшийся радиоактивному облучению человек, измеряется именно в этих единицах. Грей и зиверт аналогичны друг другу и отличаются лишь тем, что зиверт учитывает эффективность поражающего воздействия разных типов радиоактивного излучения и чувствительность разных тканей организма к радиации. Малые уровни доз измеряются в миллигреях (мГр; 1 мГр = 1/1000 Гр) и миллизивертах (мЗв; 1 мЗв = 1/1000 Зв).
Загрязнение и облучение
Индивидуальная доза облучения может увеличиваться двумя способами: посредством радиоактивного загрязнения и облучения. Жертвы большинства наиболее существенных радиационных аварий подвергались воздействию и того, и другого.
Радиоактивное загрязнение подразумевает контакт с радиоактивным материалом, обычно в виде пыли или жидкости, и его накопление. Наружное загрязнение — это радиоактивное загрязнение кожи или одежды, способное передаваться другим людям или предметам при физическом контакте. Внутреннее загрязнение — это попадание радиоактивного материала в организм посредством поглощения, вдыхания либо через порезы на коже. Попав в организм, радиоактивный материал разносится в разные органы, например, в костный мозг, и продолжает испускать радиацию, увеличивая получаемую человеком дозу, до выведения из организма либо до полного истощения собственной энергии (распада). Избавиться от внутреннего загрязнения гораздо труднее, чем от наружного.
Облучение — это воздействие радиации, при котором радиоактивный материал-загрязнитель отсутствует. Одним из примеров такого воздействия может служить рентгенологическая диагностика, например, используемая при переломах. Радиоактивное облучение не требует физического контакта человека с источником радиации (например, с радиоактивным материалом или рентгеновским аппаратом). При устранении или выключении источника радиации облучение прекращается. Человек, подвергшийся облучению, но не подвергшийся загрязнению, не радиоактивен, то есть не является источником радиации, и доза излучения, полученная им от источника, не увеличивается.
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Источники воздействия радиации
Люди постоянно подвергаются воздействию малых доз естественного (фонового) излучения и периодически подвергаются воздействию излучения из созданных человеком источников. Естественный радиационный фон значительно варьирует в мире и даже на территории отдельных стран. В США люди получают в среднем около 3 мЗв/год от воздействия природных источников, при этом диапазон экспозиции варьируется от 0,5 до 20 мЗв/год в зависимости от региона, высоты над уровнем моря, а также геологической структуры местности. В среднем люди получают дополнительные 3 мЗв/год из созданных человеком (в основном медицинских) источников, в результате чего общая среднедушевая эффективная доза составляет около 6 мЗв/год.
Фоновое излучение
Источники фоновой радиации включают следующие:
солнечное и космическое излучение;
естественные радиоактивные элементы в почве.
Космическое и солнечное излучение в значительной степени блокируется земной атмосферой и под действием магнитного поля стягивается к северному и южному полюсам. Соответственно, космическое излучение в большей степени воздействует на жителей приполярных и высокогорных районов, а также на авиапассажиров.
Радиоактивные элементы, в частности уран и радиоактивные продукты его распада (такие как газ радон) присутствуют в различных горных породах и минералах. Эти элементы попадают в самые разные субстанции, в том числе в пищу, воду и строительные материалы. Примерно две трети радиационного воздействия природного излучения на человека приходятся на воздействие радона.
Даже суммарные дозы, получаемые в результате воздействия природного фонового излучения, слишком малы, чтобы вызвать лучевое поражение. На сегодняшний день не было продемонстрировано никаких последствий для здоровья в связи с различиями уровней фонового излучения, поскольку риски радиационно-индуцированных эффектов на здоровье на этих низких уровнях дозы либо отсутствуют, либо слишком незначительны.
Антропогенное излучение
В основном воздействие излучения из источников, созданных человеком, сводится к проведению медицинских визуализирующих обследований, в которых используется рентгеновское излучение (в частности, компьютерная томография [КТ]), или вводится радиоактивное вещество (в частности радиоизотопное сканирование сердца). При лучевой терапии рака пациенты могут получать весьма высокие дозы излучения. Тем не менее, при выполнении этой процедуры предпринимаются все возможные меры к тому, чтобы ограничить площадь радиационного воздействия только больными тканями и свести облучение здоровых тканей к минимуму.
Облучение может происходить и из других антропогенных источников — во время радиационных аварий и при выпадении радиоактивных осадков после предшествующих испытаний ядерного оружия. Однако для большинства людей такое облучение представляет крайне малую часть годовой дозы. Как правило, радиационные аварии затрагивают только людей, непосредственно работающих с радиоактивными материалами и источниками рентгеновского излучения, например, с облучателями продуктов питания, промышленными источниками излучения и рентгеновскими аппаратами. Такие работники могут получить значительную дозу излучения. Эти несчастные случаи редки и обычно бывают результатом несоблюдения правил техники безопасности. Известны случаи, когда причиной воздействия радиации была утеря или хищение медицинских или промышленных источников, содержавших большое количество радиоактивного материала. Лучевое поражение развивалось также у пациентов, получавших лучевую терапию и некоторые медицинские процедуры под контролем импульсного рентгеновского излучения, показывающего движущееся рентгеновское изображение на экране (рентгеноскопии). Некоторые из этих эпизодов представляют собой несчастные случаи или обусловлены неверным использованием, но иногда, в более сложных случаях, даже надлежащее применение таких процедур может привести к неизбежным лучевым осложнениям и реакции тканей.
В редких случаях происходили выбросы значительного количества радиоактивного материала на атомных электростанциях, в том числе на АЭС Три-Майл Айленд в Пенсильвании в 1979 г., на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 г. и на АЭС Фукусима Даиичи в Японии в 2011 г. Выброс на АЭС Три-Майл Айленд был не слишком значительным. Фактически люди, проживавшие в пределах 1,6 км от станции, получили дополнительную дозу всего около 0,08 мЗв.
В противовес этому, средняя доза, которую получили приблизительно 115 000 человек, эвакуированных из района вблизи Чернобыльской АЭС, составила около 30 мЗв. Для сравнения, типичная доза при выполнении однократной КТ составляет от 4 до 8 мЗв. Люди, работающие на Чернобыльской АЭС, получили значительно более высокие дозы. Более 30 работников и сотрудников аварийно-спасательных служб погибли в течение нескольких месяцев после аварии, у многих других развилась острая лучевая болезнь. Радиоактивный след чернобыльской аварии достиг Европы, Азии и даже (в гораздо меньшей степени) Северной Америки. У жителей районов с низкими уровнями загрязненности (нескольких областей Беларуси, России и Украины) средняя накопленная доза радиации за 20 прошедших после аварии лет составила около 9 мЗв. Стоит заметить, что среднегодовая дополнительная доза (0,5-1,5 мЗв в год), которую получили жители территорий, загрязненных радиоактивными осадками после чернобыльской аварии, в целом ниже нормального фонового излучения в США (3 мЗв в год).
Некоторые сотрудники АЭС Фукусима Даиичи подверглись воздействию значительных доз радиации; однако случаев смерти или постоянной радиационно-индуцированной реакции тканей зарегистрировано не было. Люди, живущие в пределах 20 километров от АЭС в Фукусиме, были эвакуированы из-за опасений по поводу воздействия радиации. Однако по оценкам, практически никто из жителей близлежащих районов не получил более 5 мЗв. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что смертность от онкологических заболеваний, связанных с этой аварией, будет очень низкой.
При взрыве ядерного оружия выделяется огромное количество энергии и радиации. Это оружие не применялось против людей с 1945 года. Однако в настоящее время ядерное оружие есть у нескольких стран, его пытаются заполучить или создать террористические группировки, и вероятность его повторного применения растет. Подавляющее большинство жертв ядерного взрыва гибнет от самого взрыва и от термических ожогов. У меньшего (хотя и довольно значительного) числа жертв развивается лучевая болезнь.
Возможность проведения теракта с применением ядерного боеприпаса (см. Радиологическое оружие) включает вероятность подрыва устройства, рассеивающего радиоактивный материал на большой территории (устройство, распыляющее радиоактивный материал посредством подрыва обычного боеприпаса, называют «грязной бомбой»). Другие варианты терактов могут подразумевать установку скрытого источника радиации с целью сильного облучения непричастных граждан, нападение на ядерный реактор или хранилище радиоактивных материалов и подрыв ядерного боеприпаса.
Годовая доза облучения в США
Источник радиоактивного излучения
Средняя эффективная доза (миллизиверты)
Природные источники радиации
Газ радон
Другие земные источники
0,2 %
Излучение от Солнца и других космических источников
0,3 %
Природный радиоактивный материал в организме
0,3 %
Итого
Созданные человеком источники излучения
Диагностические медицинские визуализирующие исследования*
Товары народного потребления
0,1 %
Радиоактивные осадки после испытаний ядерного оружия
менее 0,01
Ядерная промышленность
менее 0,01
Итого
Общая годовая доза
Другие источники радиации (за один раз)
Авиаперелеты
0,001–0,014/час полета
Стоматологический рентген
Рентген грудной клетки (грудь–спина).
Рентген грудной клетки (два вида: грудь–спина и бок–бок).
0,1 %
Маммография
Компьютерная томография головы
2 %
Компьютерная томография грудной клетки, брюшной полости или малого таза
6–7.
Бариевая клизма
8.
Изотопные препараты (например, сканирование костей)
* Среднее значение. Большинство людей получают гораздо меньшие годовые дозы (например, при проведении стоматологического рентгена и маммографии), а относительно небольшое число больных или пострадавших нуждается в проведении многократных визуализирующих обследований, и получаемая ими доза излучения существенно возрастает.
Данные Национального совета по радиационной защите и измерениям. Воздействие ионизирующей радиации на население США. НСРЗ, Доклад № 160 Национального совета по радиационной защите и измерениям, Бетесда, Мэриленд, 2009 г.
Последствия радиации
Поражающее воздействие радиации (то есть тяжесть тканевой реакции) зависит от нескольких факторов:
Сила воздействия (доза)
Скорость получения дозы
Площадь поражения
Чувствительность пораженных тканей к радиации
Наличие генетических аномалий, обусловливающих нарушение нормальной репарации ДНК.
Возраст человека на момент облучения
Общее состояние здоровья человека до облучения
Однократное быстрое воздействие радиации на весь организм может быть смертельным, однако накопление той же дозы за несколько недель или месяцев наносит существенно меньший вред. Последствия воздействия радиации также зависят от площади поражения. Например, доза более 6 Гр при облучении всего тела может быть смертельной. Однако при ограниченном воздействии на участок небольшой площади в течение нескольких недель или месяцев, например, в ходе противоопухолевой лучевой терапии, человек в состоянии без особых последствий перенести дозу, которая будет в 10 раз больше.
Некоторые участки тела более чувствительны к радиации. Радиация больше вредит органам и тканям, клетки которых делятся быстро, например, кишечнику и костному мозгу, чем тем, в которых клетки делятся медленнее, например, мышцам и головному мозгу. Воздействие радиоактивного йода на щитовидную железу повышает вероятность развития рака щитовидной железы, поскольку радиоактивный йод в ней накапливается.
Другие факторы могут повысить чувствительность к лучевому поражению. Люди, у которых имеется два гена атаксии-телеангиэктазии (по одному от каждого родителя) гораздо более чувствительны к лучевому поражению. Чувствительность к лучевому поражению могут повышать такие болезни, как заболевания соединительной ткани и диабет. Некоторые лекарственные препараты и химиотерапевтические средства (например, актиномицин D, доксорубицин, блеомицин, 5-фторурацил, метотрексат) также могут повышать чувствительность к лучевому поражению. Некоторые химиотерапевтические препараты (например, доксорубицин, этопозид, паклитаксел, эпирубицин), антибиотики (например, цефотетан), статины (например, симвастатин) и растительные препараты могут вызвать воспалительную реакцию кожи в месте предшествующего облучения (реактивация лучевых ожогов) спустя недели и годы после воздействия на эту область радиации.
Радиация и дети
У детей некоторые органы и ткани, такие как головной мозг, хрусталик глаза и щитовидная железа, более чувствительны к радиации, чем у взрослых. При этом другие ткани у детей не более чувствительны к радиации по сравнению с взрослыми, а такие ткани, как яичники, напротив — менее чувствительны. Причины различий неоднозначны и до конца не изучены, но врачи считают, что повышение чувствительности некоторых тканей у детей, по крайней мере частично, обусловлено более высокой скоростью роста и созревания клеток у детей, а также гораздо большим числом циклов деления клеток, чем у взрослых.
Плод чувствителен к лучевому поражению, поскольку клетки плода делятся очень быстро, а также дифференцируются из незрелых в зрелые клетки. Воздействие мощностью более 300 мГр на 8-25 неделе беременности может вызвать у плода нарушение умственных способностей и ухудшить способность к обучению. Внутриутробное воздействие больших доз излучения может стать причиной возникновения пороков развития. Тем не менее, при дозах ниже 100 мГр, в частности, при более низких дозах излучения, применяемого в ходе обычных для беременных визуализирующих исследований, риск возникновения врожденных пороков у ребенка заметно не повышается.
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Радиация и онкологические заболевания
Сильное воздействие радиации увеличивает риск возникновения рака из-за повреждения генетического материала (ДНК) переживших воздействие радиации клеток. Тем не менее, радиация стимулирует развитие онкологических заболеваний не так значительно, как принято считать. Даже облучение всего тела с дозой 500 мГр (более чем в 150 раз превышающей среднегодовую дозу фонового излучения) повышает пожизненный риск смерти от онкологического заболевания с 22 % примерно до 24,5 % (всего 2,5 % повышение абсолютного риска).
У плода или ребенка риск радиационно-индуцированного онкологического заболевания в несколько раз выше, чем у взрослого человека. Большая предрасположенность детей объясняется тем, что их клетки чаще делятся; кроме того, остаточная продолжительность жизни, в течение которой может развиваться рак, у детей больше. Установлено, что в результате компьютерной томографии (КТ) брюшной полости риск смерти от онкологического заболевания в течение жизни у годовалого ребенка повышается приблизительно на 0,1 %. В последнее время опасения по поводу возможных рисков, связанных с КТ, привели к разногласиям о целесообразности частого использования КТ. По причине указанных проблем методы КТ оптимизируются с целью снижения дозы облучения. Врачи также стараются назначать КТ только в том случае, если она дает более точные результаты, чем другие обследования, в которых используются меньшие дозы, или излучение совсем не используется. В ситуациях, когда КТ является очевидно наиболее точным методом, риск неверной диагностики по причине использования менее точного метода обследования намного превышает риск КТ.
Радиация и врожденные пороки
Было показано, что у животных облучение яичников или яичек большими дозами радиации приводит к рождению потомства с пороками развития (наследственный эффект). Однако среди детей, родившихся у выживших во время ядерных бомбардировок в Японии, всплеска пороков развития не отмечалось. Возможно, что воздействие радиации было недостаточно сильным для того, чтобы вызвать измеримый рост. Не было обнаружено никакого повышения риска врожденных пороков у детей, зачатых после получения их родителями лучевой терапии по поводу онкологического заболевания, где средняя доза облучения яичников составляла около 0,5 Гр и яичек — около 1,2 Гр (типичная доза для близлежащих тканей, но не для располагающихся непосредственно в зоне облучения).
Симптомы лучевого поражения
Симптомы зависят от того, распространяется ли воздействие радиации на все тело, или лишь на небольшой его участок. Воздействие высоких доз излучения на все тело приводит к острой лучевой болезни, а при частичном облучении — к местному лучевому поражению.
Острая лучевая болезнь
Как правило, острая лучевая болезнь развивается у людей, все тело которых подверглось воздействию очень высоких доз излучения в результате единичного инцидента либо за очень короткий промежуток времени. Острая лучевая болезнь подразделяются на три группы (синдромы), в зависимости от пораженных систем органов — хотя в некоторых случаях эти группы перекрываются.
Гематопоэтический синдром: Поражает ткани, которые вырабатывают клетки крови.
Гастроинтестинальный синдром: Поражает пищеварительный тракт.
Цереброваскулярный синдром: Поражает головной мозг и нервную систему.
В течении острой лучевой болезни обычно можно выделить три стадии:
первичные симптомы, например, тошнота, потеря аппетита, рвота, усталость, при воздействии очень высоких доз излучения — диарея (общее название — продромальный период);
бессимптомная (латентная) фаза;
различные наборы симптомов (синдромы), в зависимости от тяжести полученной дозы.
Характер, тяжесть и скорость развития синдрома зависят от полученной дозы излучения. С увеличением дозы симптомы появляются раньше, прогрессируют быстрее (например, от продромальных симптомов до синдромов поражения разных систем органов) и проявляются жестче.
Тяжесть и динамика ранних симптомов одинаковы практически у всех пострадавших, подвергшихся воздействию радиации одной и той же мощности. Соответственно, полученную человеком дозу излучения часто можно определить по времени возникновения, характеру и тяжести ранних симптомов. Однако наличие травм, ожогов или тревожности тяжелой степени может усложнить эту оценку.
Гематопоэтический синдром развивается в результате облучения костного мозга, селезенки и лимфатических узлов — основных участников процесса выработки клеток крови (кроветворения, или гемопоэза). Потеря аппетита (анорексия), летаргия, тошнота и рвота могут начаться через 1-6 часов после воздействия радиации мощностью 1-6 Гр. Через 24-48 часов после облучения симптомы проходят, и пострадавший чувствует себя нормально до недели и более. В течение этого бессимптомного периода кроветворные клетки костного мозга, селезенки и лимфатических узлов погибают и не заменяются, что приводит к тяжелой недостаточности лейкоцитов, затем тромбоцитов и, наконец, эритроцитов. Недостаток лейкоцитов (лимфопения и нейтропения) приводит к развитию тяжелых инфекций. Недостаток тромбоцитов (тромбоцитопения) может привести к безостановочному кровотечению. Недостаток эритроцитов (анемия) приводит к повышенной утомляемости, слабости, бледности и одышке при физических нагрузках. Через 4-5 недель (если пострадавший не умирает) процессы кроветворения запускаются снова, однако ощущение слабости и усталости не покидает пострадавшего месяцами, кроме того, у таких лиц повышается риск онкологических заболеваний.
Гастроинтестинальный синдром развивается в результате облучения клеток слизистой оболочки пищеварительного тракта. Сильная тошнота, рвота и диарея развиваются в течение часа после воздействия радиации мощностью от 6 Гр. Симптомы могут привести к сильному обезвоживанию, но проходят в течение 2 дней. В течение следующих 4-5 дней (латентная стадия) пострадавший питается нормально, однако клетки слизистой оболочки пищеварительного тракта, обычно выполняющие защитную барьерную функцию, погибают и сбрасываются. После этого возвращается сильная диарея — часто с кровью — и снова приводит к обезвоживанию. Бактерии из пищеварительного тракта могут попасть в организм и вызвать тяжелые инфекции. Столь сильная доза излучения приводит также к развитию гематопоэтического синдрома, которому свойственны кровотечения и развитие инфекций, еще больше повышающих риск смерти. Доза излучения 6 Гр и более часто приводит к смерти. Однако современная медицина может спасти до 50 % пострадавших.
Цереброваскулярный синдром развивается в случаях, когда общая доза радиации превышает 20-30 Гр. У пострадавших быстро развивается дезориентация, тошнота, рвота, диарея с кровью, тремор и шок. Латентная фаза скоротечна или отсутствует. Через несколько часов происходит снижение артериального давления, сопровождающееся судорожными припадками и комой. Цереброваскулярный синдром всегда приводит к смерти, которая наступает в течение нескольких часов, максимум — через 1-2 дня.
Местное лучевое поражение
Одной из наиболее частых причин местных лучевых поражений является лучевая терапия при лечении рака. Симптомы зависят от полученной дозы излучения, скорости получения дозы и облучаемого участка тела.
Во время или вскоре после облучения головного мозга или брюшной полости могут развиваться тошнота, рвота и потеря аппетита. Большие дозы излучения на небольшом участке тела часто повреждают кожу над этим участком. Кожные изменения могут включать потерю волосяного покрова, покраснение, шелушение, возникновение язв, с большой долей вероятности — истончение кожного покрова и расширение подкожных кровеносных сосудов (сосудистые звездочки). Облучение рта и челюстей может вызывать стойкую сухость во рту, увеличение случаев зубного кариеса и повреждение челюстной кости. Облучение легких может вызвать воспаление легких (лучевой пневмонит). Очень большие дозы могут привести к сильному рубцеванию (фиброзу) легочной ткани, способному привести к крайне тяжелой одышке, а впоследствии к смерти. Обширное облучение грудной клетки может привести к воспалению сердца и его защитной сумки (перикарда), сопровождающемуся одышкой и болью в груди. Большие накопленные дозы при облучении спинного мозга могут иметь катастрофические последствия и вызвать паралич, недержание мочи и потерю осязания. Обширное облучение брюшной полости (при раке лимфатических узлов, яичка или яичников) может привести к образованию хронических язв, рубцеванию и сужению либо перфорации кишечника, сопровождающемуся болью в животе, рвотой (в том числе с кровью) и темным, дегтеобразным стулом.
В некоторых случаях тяжелые поражения развиваются по прошествии длительного времени после окончания лучевой терапии. Через 6–12 месяцев после массивной дозы облучения может нарушиться функция почек, что приводит к анемии и повышенному артериальному давлению. Большие накопленные дозы при облучении мышц могут вызвать болезненное состояние, сопряженное с мышечной атрофией и отложением кальция в тканях облученной мышцы. В некоторых случаях лучевая терапия может спровоцировать возникновение новой раковой (злокачественной) опухоли. Раковые опухоли вследствие облучения обычно возникают через 10 и более лет после воздействия радиации.
Диагностика лучевого поражения
Симптомы, тяжесть симптомов и время до появления симптомов после воздействия радиоактивного облучения
Количество лимфоцитов (для определения тяжести воздействия)
Факт радиоактивного облучения может быть очевиден из анамнеза пострадавшего. Подозрения на радиоактивное поражение возникают при развитии симптомов болезни или покраснения кожи либо появления язв после лучевой терапии, а также после радиационной аварии. Определить полученную дозу излучения можно по времени, прошедшему между облучением и возникновением симптомов. Диагностика воздействия радиации при помощи специальных анализов невозможна, хотя некоторые стандартные клинические исследования позволяют определить наличие инфекции, падение концентрации кровяных телец или нарушение функций органов. Тяжесть воздействия радиации определяют по количеству лимфоцитов (вид белых кровяных телец) в крови. В общем случае, чем ниже концентрация лимфоцитов в крови через 48 часов после облучения, тем сильнее воздействие радиации.
В отличие от облучения, наличие радиоактивного заражения часто можно определить, обследовав тело пострадавшего при помощи счетчика Гейгера-Мюллера — устройства, которое регистрирует радиоактивное излучение. На радиоактивность также обследуют мазки из носа, горла и ран.
Ранние симптомы острой лучевой болезни — тошнота, рвота и тремор — могут также быть вызваны тревожностью. Тревожность после терактов и ядерных инцидентов весьма естественна, поэтому не следует паниковать, обнаружив у себя подобные симптомы, особенно если степень воздействия радиации неизвестна и, возможно, невелика.
Профилактика лучевого поражения
В случае масштабного радиоактивного загрязнения окружающей среды в результате аварии на атомной электростанции или намеренного радиоактивного заражения населению необходимо следовать рекомендациям официальных представителей службы здравоохранения. Обычно такую информацию передают по телевидению и радио. Местным жителям могут рекомендовать покинуть зараженную территорию или укрыться в своих домах. Решение об эвакуации или укрытии принимается с учетом множества факторов, в том числе времени, прошедшего с момента выброса, уверенности в прекращении выброса, погодных условий, наличия подходящих укрытий, а также дорожно-транспортной обстановки. Если населению рекомендуют укрыться в своих домах, наиболее надежными укрытиями являются бетонные или металлические строения, особенно расположенные под землей (например, подвалы). В многоэтажных зданиях без подвалов наиболее безопасны помещения на средних этажах, расположенные ближе к центру здания и подальше от окон.
В результате взрыва ядерного заряда поблизости от земной поверхности возникает огненный шар, который быстро поднимается в атмосферу и захватывает тысячи тонн почвы и обломков. Это создает каноническое облако в форме гриба. Облако стабилизируется в верхних слоях атмосферы, где радиоактивные материалы, образующиеся при взрыве, смешиваются с почвой и небольшими частицами обломков, образовавшихся при взрыве. Радиоактивные осадки — это термин, описывающий явление, когда эти частицы падают обратно на землю, накапливаются на поверхностях и создают опасное излучение. Значительные радиоактивные осадки могут отмечаться на расстоянии от 10 до 20 миль от места взрыва. Наилучшая защита — укрыться внутри здания как можно дальше от этих частиц. У людей есть по меньшей мере 10–15 минут после взрыва, чтобы попасть внутрь до начала радиоактивных осадков. Сразу, как только будет найдено эффективное укрытие, людям следует укрыться в нем в течение первых нескольких часов после взрыва, а затем следовать советам местных представителей служб экстренного реагирования. См. также FEMA (Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям): будьте готовы к ядерному взрыву.
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При подозрении на возможное загрязнение радиоактивным материалом следует принять душ и сменить одежду. В качестве профилактики можно принять калия йодид (KI) в таблетках, который можно найти в местных аптеках и в некоторых организациях здравоохранения. Однако прием калия йодида полезен только при выбросах радиоактивного изотопа йода. Эти таблетки не защищают от других радиоактивных материалов. Лицам с известной чувствительностью к йоду и некоторыми заболеваниями щитовидной железы следует воздержаться от приема калия йодида. При подозрении на повышенную чувствительность к йоду следует посоветоваться с врачом. Было показано, что некоторые экспериментальные препараты, введенные во время или сразу после облучения, повышали выживаемость у животных. Тем не менее, эти препараты могут быть очень токсичны и в настоящее время не рекомендуются для людей.
При проведении визуализационных обследований с применением ионизирующей радиации и особенно при проведении противораковой лучевой терапии, предусматривающей сильное облучение, наиболее уязвимые части тела — глаза, молочные железы, яичники, яички и щитовидную железу по возможности экранируют (например, при помощи свинцовых накладок).
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Прогноз при лучевом поражении
Последствия зависят от полученной дозы облучения, мощности дозы (скорости, с которой происходит накопление дозы) и пораженных частей тела. Кроме того, определенную роль играет состояние здоровья пострадавшего и наличие медицинской помощи. В общем случае, без медицинской помощи погибает половина людей, получивших разовую дозу облучения всего организма более 3 Гр. При получении дозы более 8 Гр смертность может доходить до ста процентов. Почти все пострадавшие, доза облучения которых составляет менее 2 Гр, полностью выздоравливают в течение 1 месяца, хотя в долгосрочной перспективе у них могут возникать осложнения в виде рака. Своевременная медицинская помощь позволяет спасти около половины пострадавших, подвергшихся облучению всего тела и получивших дозу 6 Гр. Известны случаи выживания после получения дозы 10 Гр.
Поскольку врачи обычно не знают полученную пострадавшим дозу радиации, они обычно прогнозируют исход, руководствуясь наблюдаемыми симптомами. Цереброваскулярный синдром приводит к смерти в течение нескольких часов или дней. Гастроинтестинальный синдром обычно приводит к смерти за 3-10 дней, хотя известны случаи, когда пострадавшему удавалось прожить несколько недель. При оказании надлежащей медицинской помощи многие пострадавшие с гематопоэтическим синдромом выживают, хотя это зависит от полученной дозы облучения и исходного состояния здоровья. Если пострадавший не выживает, смерть обычно наступает в течение 4-8 недель после облучения.
Лечение лучевого поражения
Сначала лечение серьезных, угрожающих жизни травм
Обеззараживание ран, кожи и волос
Лечение внутреннего загрязнения
Иногда особые меры по поводу отдельных видов радионуклидов
Лечение ослабленной иммунной системы
Поддерживающая терапия
При наличии у пострадавшего как лучевых, так и серьезных физических поражений, физические лечат в первую очередь, поскольку они представляют непосредственную опасность для жизни. Методов оказания экстренной помощи при облучении не существует, однако пострадавших помещают под пристальное наблюдение врачей, которые отслеживают развитие тех или иных синдромов и проводят лечение симптомов по мере их возникновения.
Радиоактивные загрязнения следует немедленно удалить, чтобы остановить облучение пострадавшего радиоактивным материалом и не допустить поглощения радиоактивного материала организмом. В первую очередь обрабатывают загрязненные раны, затем — загрязненную кожу. Раны промывают солевым водным раствором и протирают хирургическим тампоном. После деконтаминации раны закрывают во избежание повторного загрязнения при мытье других участков.
Загрязненную кожу осторожно отмывают большим количеством теплой (не горячей) воды с мылом. Особое внимание следует уделить кожным складкам и ногтям. Не следует пользоваться агрессивными химикатами, щетками или скребками, которые могут нарушить целостность поверхности кожи. При невозможности деконтаминации волос при помощи воды и мыла стрижка ножницами предпочтительнее бритья. При бритье возможны порезы кожи и радиоактивное загрязнение организма. Деконтаминацию кожи и ран следует продолжать до тех пор, пока счетчик Гейгера-Мюллера не покажет полное или почти полное исчезновение радиоактивности, пока мытье не приведет к существенному снижению радиоактивности либо до возникновения риска повреждения кожи при дальнейшем мытье. Ожоги следует осторожно ополаскивать, а не тереть.
Существует несколько способов уменьшить внутреннее радиоактивное загрязнение. При попадании существенного количества радиоактивного материала в желудок можно вызвать рвоту. Некоторые радиоактивные материалы подвергаются специальной химической обработке, призванной уменьшить их всасывание в случае проглатывания или ускорить их выведение из организма. Прием калия йодида незадолго до или сразу после внутреннего загрязнения радиоактивным изотопом йода весьма эффективно защищает от радиоактивного изотопа йода щитовидную железу, сокращая риск возникновения рака и других поражений щитовидной железы. Калия йодид эффективен только при загрязнении радиоактивным изотопом йода и не обеспечивает защиту от других радиоактивных элементов. Внутривенные вливания или прием внутрь других препаратов, например, диэтилентриаминпентаацетатов (ДТПА) цинка или кальция (для плутония, иттрия, калифорния и америция), растворов фосфата кальция или алюминия (для радиоактивного стронция) и берлинской лазури (для радиоактивного цезия, рубидия и таллия) позволяют частично вывести из организма некоторые попавшие в него радионуклиды. Однако, за исключением чрезвычайно эффективного калия йодида, препараты для сокращения внутреннего радиоактивного загрязнения позволяют снизить воздействие лишь на 25-75 %.
При рвоте и тошноте назначают противорвотные средства. Такие препараты назначают всем пациентам лучевой или химиотерапии. При обезвоживании назначают внутривенные вливания.
Пострадавших с гастроинтестинальным или гематопоэтическим синдромом изолируют, чтобы исключить контакт с болезнетворными микроорганизмами. Для улучшения состава крови назначают переливания крови и инъекции факторов роста, стимулирующих процессы кроветворения (например, эритропоэтина и колониестимулирующих факторов). Такое лечение позволяет снизить кровотечение и анемию и помогает пострадавшему противостоять инфекции. При тяжелом поражении костного мозга эти факторы роста являются неэффективными. Иногда выполняется пересадка гемопоэтических стволовых клеток, хотя опыт с трансплантацией стволовых клеток при желудочно-кишечном или гематопоэтическом синдроме ограничен, а вероятность успеха невелика.
Пострадавшим с гастроинтестинальным синдромом назначают противорвотные средства, внутривенные вливания и седативные препараты. Иногда они могут питаться самостоятельно, соблюдая щадящую диету. Пострадавшим дают антибиотики перорально, чтобы убить бактерии в кишечнике прежде, чем они попадут в организм. При необходимости назначают антибиотики, противогрибковые и противовирусные препараты внутривенно.
Лечение цереброваскулярного синдрома сводится к снятию дискомфорта, боли, тревожности и одышки. Для контроля судорожных припадков назначают лекарственные препараты.
Боль от вызванных излучением ран и язв снимают анальгетиками. Если раны не затягиваются самостоятельно, может потребоваться пересадка кожи или другие процедуры.
Выжившим пациентам, возможно, потребуется регулярный мониторинг катаракты и заболеваний щитовидной железы, но никакого другого регулярного мониторинга не требуется.