Лучевые поражения

В основном воздействие излучения из источников, созданных человеком, сводится к проведению медицинских визуализирующих обследований, в которых используется рентгеновское излучение (в частности, компьютерная томография [КТ]), или вводится радиоактивное вещество (в частности радиоизотопное сканирование сердца). При лучевой терапии рака пациенты могут получать весьма высокие дозы излучения. Тем не менее, при выполнении этой процедуры предпринимаются все возможные меры к тому, чтобы ограничить площадь радиационного воздействия только больными тканями и свести облучение здоровых тканей к минимуму.

Облучение может происходить и из других антропогенных источников — во время радиационных аварий и при выпадении радиоактивных осадков после предшествующих испытаний ядерного оружия. Однако для большинства людей такое облучение представляет крайне малую часть годовой дозы. Как правило, радиационные аварии затрагивают только людей, непосредственно работающих с радиоактивными материалами и источниками рентгеновского излучения, например, с облучателями продуктов питания, промышленными источниками излучения и рентгеновскими аппаратами. Такие работники могут получить значительную дозу излучения. Эти несчастные случаи редки и обычно бывают результатом несоблюдения правил техники безопасности. Известны случаи, когда причиной воздействия радиации была утеря или хищение медицинских или промышленных источников, содержавших большое количество радиоактивного материала. Лучевое поражение развивалось также у пациентов, получавших лучевую терапию и некоторые медицинские процедуры под контролем импульсного рентгеновского излучения, показывающего движущееся рентгеновское изображение на экране (рентгеноскопии). Некоторые из этих эпизодов представляют собой несчастные случаи или обусловлены неверным использованием, но иногда, в более сложных случаях, даже надлежащее применение таких процедур может привести к неизбежным лучевым осложнениям и реакции тканей.

В редких случаях происходили выбросы значительного количества радиоактивного материала на атомных электростанциях, в том числе на АЭС Три-Майл Айленд в Пенсильвании в 1979 г., на Чернобыльской АЭС в Украине в 1986 г. и на АЭС Фукусима Даиичи в Японии в 2011 г. Выброс на АЭС Три-Майл Айленд был не слишком значительным. Фактически люди, проживавшие в пределах 1,6 км от станции, получили дополнительную дозу всего около 0,08 мЗв.

В противовес этому, средняя доза, которую получили приблизительно 115 000 человек, эвакуированных из района вблизи Чернобыльской АЭС, составила около 30 мЗв. Для сравнения, типичная доза при выполнении однократной КТ составляет от 4 до 8 мЗв. Люди, работающие на Чернобыльской АЭС, получили значительно более высокие дозы. Более 30 работников и сотрудников аварийно-спасательных служб погибли в течение нескольких месяцев после аварии, у многих других развилась острая лучевая болезнь. Радиоактивный след чернобыльской аварии достиг Европы, Азии и даже (в гораздо меньшей степени) Северной Америки. У жителей районов с низкими уровнями загрязненности (нескольких областей Беларуси, России и Украины) средняя накопленная доза радиации за 20 прошедших после аварии лет составила около 9 мЗв. Стоит заметить, что среднегодовая дополнительная доза (0,5-1,5 мЗв в год), которую получили жители территорий, загрязненных радиоактивными осадками после чернобыльской аварии, в целом ниже нормального фонового излучения в США (3 мЗв в год).

Некоторые сотрудники АЭС Фукусима Даиичи подверглись воздействию значительных доз радиации; однако случаев смерти или постоянной радиационно-индуцированной реакции тканей зарегистрировано не было. Люди, живущие в пределах 20 километров от АЭС в Фукусиме, были эвакуированы из-за опасений по поводу воздействия радиации. Однако по оценкам, практически никто из жителей близлежащих районов не получил более 5 мЗв. Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что смертность от онкологических заболеваний, связанных с этой аварией, будет очень низкой.

При взрыве ядерного оружия выделяется огромное количество энергии и радиации. Это оружие не применялось против людей с 1945 года. Однако в настоящее время ядерное оружие есть у нескольких стран, его пытаются заполучить или создать террористические группировки, и вероятность его повторного применения растет. Подавляющее большинство жертв ядерного взрыва гибнет от самого взрыва и от термических ожогов. У меньшего (хотя и довольно значительного) числа жертв развивается лучевая болезнь.

Возможность проведения теракта с применением ядерного боеприпаса (см. Радиологическое оружие) включает вероятность подрыва устройства, рассеивающего радиоактивный материал на большой территории (устройство, распыляющее радиоактивный материал посредством подрыва обычного боеприпаса, называют «грязной бомбой»). Другие варианты терактов могут подразумевать установку скрытого источника радиации с целью сильного облучения непричастных граждан, нападение на ядерный реактор или хранилище радиоактивных материалов и подрыв ядерного боеприпаса.