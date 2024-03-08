Травма уха

Наружное ухо подвержено разным видам травм.
«Боксерская деформация уха» (поднадхрящная гематома)
Удар тупым предметом, пришедшийся на наружное ухо, может привести к образованию кровоподтека между хрящом и окружающим его слоем соединительной ткани (перихондрием). При скапливании крови в этой области наружное ухо опухает и приобретает фиолетовую окраску. Скопившаяся кровь (гематома) может нарушить кровоснабжение хрящевой ткани и привести к ее частичному некрозу с последующей деформацией уха. Такая деформация, известная под названием «боксерской деформации уха», распространена у борцов, боксеров и регбистов.
Чтобы удалить кровь, гематому вскрывают, после чего накладывают тугую повязку сроком на 3-7 дней, чтобы воспрепятствовать образованию новой гематомы. Повязка фиксирует кожу и перихондрий в нормальном положении, нормализуя кровоснабжение хряща. Ввиду того, что такие травмы часто приводят к развитию инфекции, пострадавшему назначают профилактический курс антибиотиков.
ФОТОГРАФИЯ РИЧАРДА ВАРХЭМА (RICHARD WAREHAM)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Знаете ли Вы, что...
Порезы (рваные раны)
При сквозном порезе (рваной ране) уха пораженный участок тщательно очищают, кожу сшивают и накладывают защитную повязку, способствующую заживлению хряща. Хрящ тоже сшивают, за исключением случаев полного отрыва покрывающей хрящ кожи. В некоторых случаях, в частности, при укушенных травмах, пострадавшему назначают антибиотики, препятствующие развитию инфекции. Иногда после заживления раны требуется косметическая хирургия.
Раны от укусов человека на ушах подвержены высокому риску заражения, особенно потенциально тяжелой инфекции хряща. Врачи должны тщательно удалить поврежденные и отмирающие ткани и назначить с целью профилактики антибиотики, а иногда и противовирусные препараты.
Отрывы
Иногда происходит отрыв уха от головы (авульсия). Отрыв уха может быть полным или частичным. Вероятность подобной травмы довольно велика, поскольку ухо защищено хуже других структур организма. Хирург (обычно специалист по пластической хирургии или ушным болезням) часто в состоянии реплантировать оторванное ухо, однако это удается не всегда. Иногда хирург формирует новое ухо из хряща и кожи, взятых с другой части тела, либо из искусственной кожи.
Переломы
Сильный удар в челюсть может привести к перелому костей вокруг ушного канала и его деформации, часто — к сужению (см. Переломы челюсти и средней части лица). Коррекция формы ушного канала требует хирургического вмешательства.