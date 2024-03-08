Травма уха

Удар тупым предметом, пришедшийся на наружное ухо, может привести к образованию кровоподтека между хрящом и окружающим его слоем соединительной ткани (перихондрием). При скапливании крови в этой области наружное ухо опухает и приобретает фиолетовую окраску. Скопившаяся кровь (гематома) может нарушить кровоснабжение хрящевой ткани и привести к ее частичному некрозу с последующей деформацией уха. Такая деформация, известная под названием «боксерской деформации уха», распространена у борцов, боксеров и регбистов.

Чтобы удалить кровь, гематому вскрывают, после чего накладывают тугую повязку сроком на 3-7 дней, чтобы воспрепятствовать образованию новой гематомы. Повязка фиксирует кожу и перихондрий в нормальном положении, нормализуя кровоснабжение хряща. Ввиду того, что такие травмы часто приводят к развитию инфекции, пострадавшему назначают профилактический курс антибиотиков.

Боксерская деформация уха Изображение ФОТОГРАФИЯ РИЧАРДА ВАРХЭМА (RICHARD WAREHAM)/SCIENCE PHOTO LIBRARY