Переломы челюсти и средней части лица

Травмы лица часто бывают множественными. Например, единичное травмирующее воздействие может повредить глаз и нос или рот и щеку.
Перелом нижней челюсти обычно сопровождается болью и отеком, приводит к изменениям прикуса и не позволяет пострадавшему полностью открывать рот.
Переломы в средней части лица могут вызвать отеки, двоение зрения, онемение лица, провал глазного яблока, изменение прикуса и/или неспособность полностью открывать рот.
Челюстно-лицевые переломы обычно удается выявить при первичном обследовании, однако его часто дополняют рентгенологическим исследованием или компьютерной томографией.
Лечение перелома нижней челюсти заключается в обездвиживании челюсти, хирургическом вмешательстве или фиксации челюсти в закрытом состоянии проволочными шинами до срастания костей.
Переломы средней части лица могут требовать хирургического вмешательства, однако к нему обычно прибегают только при наличии более серьезных проблем, чем боль и отек, например, при деформации лица.
Говоря о челюстном переломе, часто подразумевают перелом нижней челюсти. Переломы верхней челюсти обычно считают лицевыми.
Перелом нижней челюсти чаще всего происходит в результате удара тупым предметом — кулаком, бейсбольной битой и так далее.
Перелом верхней челюсти может произойти при ударе лицом о неподвижный предмет, например, при падении с высоты или в дорожно-транспортном происшествии. Иногда переломы верхней челюсти также происходят при ударе тупым предметом — кулаком или ударно-раздробляющим оружием. При некоторых переломах челюсти ломается только зубная лунка.
Переломы средней части лица
Многие переломы костей лица, обычно связанные с ударами существенной силы (например, в дорожно-транспортном происшествии), относятся к одной из следующих категорий (классификация переломов по Лефору):
Симптомы переломов челюсти и средней части лица
Перелом нижней челюсти обычно вызывает боль и отек челюсти, пострадавший ощущает изменение прикуса. Часто пострадавший не в состоянии широко открыть рот, либо открывание и закрывание рта приводит к смещению челюсти.
Переломы верхней челюсти часто приводят к отеку и деформации лица. Отеки, как правило, не блокируют дыхательные пути и не мешают дыханию. Однако, любое травматическое воздействие, сила которого способна вызвать перелом верхней челюсти, может также травмировать шейный отдел позвоночника (см. страницу Заболевания головного и спинного мозга и нервной системы / Заболевания спинного мозга / Травмы …) или привести к травмеголовного мозга.
Остальные симптомы зависят от точного расположения перелома.
Переломы костей дна глазницы могут вызвать двоение зрения (поскольку рядом с ним крепятся мышцы глаза), онемение кожи под глазом (из-за повреждения нервов) или западание глазного яблока.
Переломы скулы (челюстной дуги) могут привести к невозможности полностью открыть рот, к изменению прикуса и к неровности скулы, ощущаемой при проведении по ней пальцем.
Переломы верхней челюсти с заходом на саму челюсть могут привести к невозможности полностью открыть рот и к изменению прикуса.
Переломы с заходом на зубы или зубные лунки открываются в рот, что может привести к бактериальному заражению верхней или нижней челюсти.
Диагностика переломов челюсти и средней части лица
Рентгенологическое исследование и/или компьютерная томография;
Обследование глаза;
Как правило, врач в состоянии выявить перелом челюсти в ходе первичного обследования. Для диагностики переломов нижней челюсти или зубной лунки обычно выполняют рентгенологическое исследование. Диагностику переломов верхней челюсти проводят при помощи компьютерной томографии (КТ). Часто выполняют рентгенологическое исследование шеи, чтобы исключить вероятность травмы позвоночника. При наличии у пострадавшего симптомов травмы головного мозга выполняют КТ головного мозга. При наличии нарушений зрения или травмы в области глаза проводят офтальмологическое обследование.
Лечение переломов челюсти и средней части лица
Лечение конкретных видов переломов, включая хирургическое вмешательство
Пострадавшему с подозрением на перелом челюсти следует немедленно обратиться в отделение неотложной помощи.
Если отек или кровотечение начинают блокировать дыхательные пути, может потребоваться установка дыхательной (эндотрахеальной) трубки, чтобы облегчить дыхание.
Лечение переломов нижней челюсти
Лечение переломов нижней челюсти предусматривает ее нахождение в состоянии покоя, поскольку это способствует сращиванию костей. При переломах легкой и средней тяжести порой бывает достаточно, чтобы пострадавший воздерживался от пережевывания пищи: ему назначают жидкую или протертую диету. Более серьезные переломы (множественные либо с расхождением концов кости, так называемые переломы со смещением) требуют проведения челюстной реконструкции.
Врачи могут прикрепить металлические пластины к кости с каждой стороны перелома с помощью медицинских винтов или связать проволокой верхнюю и нижнюю челюсти человека вместе на несколько недель. При проволочной фиксации челюстей пострадавший может употреблять только жидкости через соломинку. Поскольку при проволочной фиксации челюстей поверхность зубов доступна для чистки лишь частично, рекомендуется дважды в день пользоваться ополаскивателем полости рта. После нескольких недель проволочной фиксации пострадавшему обычно приходится укреплять челюстные мышцы при помощи физических упражнений.
При некоторых переломах нижней челюсти в области уха у детей челюсть не обездвиживают. Достаточно слегка ограничить движение челюсти на 5-10 дней при помощи специального устройства.
Знаете ли Вы, что...
Лечение переломов верхней челюсти
Переломы верхней челюсти требуют хирургического вмешательства, если они повлекли за собой такие проблемы, как ухудшение зрения, изменение прикуса, невозможность полностью открыть рот, провал глазного яблока, онемение лица или неприемлемое изменение облика. Решение о необходимости хирургического вмешательства обычно принимают через несколько дней после травмы (когда спадет отек). Обычно хирургическое вмешательство подразумевает фиксацию винтами и пластинками. После операции может потребоваться обездвиживание челюсти на несколько дней, после чего пострадавшему предписывают в течение нескольких недель употреблять в пищу только мягкие или протертые продукты.
Лечение переломов зубных лунок
При любых переломах зубных лунок проводится лечение антибиотиками.