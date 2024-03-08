Переломы челюсти и средней части лица

Перелом нижней челюсти обычно вызывает боль и отек челюсти, пострадавший ощущает изменение прикуса. Часто пострадавший не в состоянии широко открыть рот, либо открывание и закрывание рта приводит к смещению челюсти.

Переломы верхней челюсти часто приводят к отеку и деформации лица. Отеки, как правило, не блокируют дыхательные пути и не мешают дыханию. Однако, любое травматическое воздействие, сила которого способна вызвать перелом верхней челюсти, может также травмировать шейный отдел позвоночника (см. страницу Заболевания головного и спинного мозга и нервной системы / Заболевания спинного мозга / Травмы …) или привести к травмеголовного мозга.

Остальные симптомы зависят от точного расположения перелома.

Переломы костей дна глазницы могут вызвать двоение зрения (поскольку рядом с ним крепятся мышцы глаза), онемение кожи под глазом (из-за повреждения нервов) или западание глазного яблока.

Переломы скулы (челюстной дуги) могут привести к невозможности полностью открыть рот, к изменению прикуса и к неровности скулы, ощущаемой при проведении по ней пальцем.

Переломы верхней челюсти с заходом на саму челюсть могут привести к невозможности полностью открыть рот и к изменению прикуса.

Переломы с заходом на зубы или зубные лунки открываются в рот, что может привести к бактериальному заражению верхней или нижней челюсти.