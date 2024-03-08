Переломы костей носа

Кости носа ломаются чаще любых других лицевых костей.

Как правило, перелом костей носа сопровождается носовым кровотечением, болью и отеком.

Диагностика перелома проводится методом визуального осмотра и ощупыванием переносицы.

Иногда врачу приходится вправлять фрагменты сломанных костей.

Перелом костей носа может привести к разрыву слизистой оболочки носа и кровотечению. Довольно распространенным вариантом перелома является боковое смещение переносицы. Иногда происходит боковое смещение хряща носовой перегородки (эластичной ткани, разделяющей носовую полость пополам). Скопление крови под оболочкой хряща носовой перегородки (септальная гематома) может привести к некрозу хряща. Отмерший участок хряща распадается, что приводит к провалу переносицы (седловидной деформации носа).

Седловидная деформация носа

Иногда при переломе носа повреждаются кости, соединяющие нос с черепом. Такое повреждение приводит к вытеканию жидкости, омывающей головной и спинной мозг (спинномозговой жидкости). Кроме того, в результате такого повреждения возможно бактериальное заражение пространства вокруг спинного и головного мозга и развитие серьезной инфекции (менингит).

Симптомы переломов носа Носовое кровотечение, боль, отек и повышенная чувствительность носа после удара тупым предметом указывают на вероятность перелома костей носа. Сломанный нос может быть заметно искривлен. Иногда также заметны кровоподтеки вокруг глаз. Отек носа спадает лишь через 3-5 дней после перелома. Перелом костей носа Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика переломов носа Обследование врачом Пострадавшему следует обратиться к врачу для выявления септальных гематом, утечки спинномозговой жидкости и других лицевых травм, требующих незамедлительного лечения. Гематома перегородки Изображение Как правило, врач диагностирует перелом костей носа, аккуратно ощупывая переносицу на предмет неровностей, аномалий формы и положения, необычного перемещения костей, жесткого трения фрагментов кости друг о друга и повышенной чувствительности. Рентгенологическое исследование носа обычно не проводят, поскольку оно не обладает необходимой для диагностики перелома точностью и практически бесполезно при выборе стратегии лечения. При подозрении на повреждение других костей лица или черепа проводят компьютерную томографию (КТ). Знаете ли Вы, что...