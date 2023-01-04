Вывих плеча происходит, когда шарообразная головка плечевой кости выскальзывает из округлой суставной впадины в лопатке (лопаточной кости).
При вывихе плеча она обычно выталкивается из сустава под воздействием приложенной силы.
Плечо может выглядеть деформированным и обычно сильно болит.
Часто врач может диагностировать вывих плеча при осмотре, но для подтверждения диагноза назначает рентгенологическое исследование.
Врач обычно может вправить сустав без хирургического вмешательства, часто после введения пациентам лекарственных препаратов, которые помогают им перенести процедуру.
(См. также Общие сведения о вывихах).
Из больших суставов вывих в плече происходит чаще всего. Более чем в 95 % случаев вывиха плеча плечевая кость выталкивается из сустава вперед (передний вывих). Но в некоторых случаях она может выталкиваться назад либо вниз. Обычно задний вывих возникает, когда у человека случается судорога или удар электрическим током (например, при попадании молнии). Вывихи со смещением вниз встречаются редко и обычно сразу заметны. Большинство людей с вывихам со смещением вниз держат руку над головой, обычно кладя плечо на голову.
Кость может выскальзывать из сустава полностью — это называется полным вывихом, либо частично — это называется частичным вывихом (подвывихом).
Вывих плеча может произойти, если с силой потянуть, толкнуть или повернуть плечо в сторону, вверх или вниз (такой, как при внезапном ударе). Обычно плечо оттягивается либо выворачивается наружу. Частыми причинами являются спортивные травмы (такие как блокировка передачи при игре в баскетбол), дорожно-транспортное происшествие и падения.
При вывихе плеча может произойти растяжение и разрыв окружающих сустав тканей, таких как связки, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы. Иногда происходит перелом костей, обычно верхней части плечевой кости, особенно у лиц старше 45 лет.
При тяжелом либо повторном (например, при продолжении участия в спортивных играх) вывихе у пострадавшего, особенно в возрасте до 30 лет, плечо может стать нестабильным, при этом возрастает вероятность повторного вывиха.
Симптомы вывиха плеча
Плечо с вывихом может выглядеть смещенным либо деформированным. Может образоваться отек либо кровоподтек в участке вокруг сустава. Боль обычно интенсивная. Пострадавший намеренно или вынужденно прижимает руку к телу. Вывих плеча также может вызвать ощущение онемения мышцы, охватывающей плечевой сустав (дельтовидной мышцы).
Травматический вывих может вызывать спазмы мышц плеча, что часто приводит к усугублению боли.
Диагностика вывиха плеча
Физикальное обследование
Рентгенологическое исследование
При подозрении на вывих плеча пострадавший должен немедленно обратиться к врачу. Не следует пытаться вправить плечо самостоятельно. Попытка сделать это может привести к усугублению травмы. До осмотра врача пострадавший должен обеспечить покой травмированной конечности, насколько это возможно, при помощи перевязи либо шины и приложить лед. Лед может помочь облегчить боль и уменьшить отек.
Врач уточняет у пациента обстоятельства травмы, выраженность боли и способность двигать рукой. Часто врач может диагностировать вывих плеча при осмотре. Однако обычно назначается рентгенологическое исследование, чтобы подтвердить диагноз и исключить переломы. Врачу необходимо знать, нет ли перелома кости, прежде чем пытаться вправить вывих.
Лечение вывиха плеча
Манипуляции для вправления вывиха
Перевязь и бандаж для иммобилизации сустава
Лечение вывихов плечевого сустава включает возвращение сустава на место (вправление). Перед данной манипуляцией пострадавшему часто дают седативные препараты, сильные обезболивающие и/или назначают инъекцию анальгетика в сустав, но человек остается в сознании. Многие манипуляции, такие как методы Давоса или Хеннепина, могут быть выполнены без использования успокоительного средства, но для того чтобы пораженные мышцы расслабились достаточно, чтобы плечевой сустав можно было вправить, требуется время (несколько минут).
Существует несколько способов вправления плеча. Они включают:
Метод тяги-противотяги: Пациент спокойно сидит, а врач тянет поврежденную конечность вниз, а затем в сторону.
Вправление плеча: Тяга-противотяга
Пострадавший лежит на неподвижной поверхности. Один врач тянет сложенную простынь, обернутую вокруг груди пациента, чтобы удерживать пациента в покое, а другой врач тянет поврежденную руку вниз и в сторону. Метод называется «тяга-противотяга».
Вращение наружу: Примером служит метод Хеннепина. Врач сгибает руку в локте, затем медленно отводит руку от тела, вращая ее.
Вправление плеча: Способ Хеннепина
Врач сгибает руку, затем медленно отводит руку от тела, вращая ее.
Манипуляция с лопаткой: При этой манипуляции пациент должен сидеть или лежать. Врач перемещает нижний конец лопатки к позвоночнику. Помощник тянет, вращает и может оказывать мягкое давление на руку.
Метод Каннингема (массаж): Врач садится напротив пациента и кладет кисть пациента на плечо врача. Затем врач массажирует мышцы на предплечье и плече, и дает указание пациенту расслабиться и отвести плечи назад, пытаясь свести лопатки вместе. При помощи массажа мышцы расслабляют, чтобы можно было вправить плечевой сустав на место.
Метод Давоса (самовправление): Пациент сидит на кровати, сгибает колено, находящееся со стороны поврежденного плеча, и кладет эту ногу на кровать. Человек сжимает руки перед коленом, подводя локти к бедру, и эластичную ленту обертывают вокруг рук, связывая их между собой и с коленом, чтобы удерживать руки на месте. Затем врач садится на ноги пациента и говорит пациенту откинуть голову назад. Откидывая голову назад, люди оказывают давление на вывихнутое плечо, что помогает вернуть его на место.
Метод Стимсона (подвешенного веса): Пациент лежит на кровати лицом вниз, рука с вывихнутым плечом свисает с кровати. К запястью пациента прикрепляют вес. Примерно через 30 минут мышцы плеча обычно достаточно расслабляются, чтобы плечо могло вернуться на место.
Метод FARES (быстрый и надежный): Пострадавший лежит лицом вверх, вытянув локоть и руку вдоль туловища. Врач держит руку человека за кисть или запястье и медленно отводит руку от туловища. В то же время врач перемещает руку вверх и вниз небольшими, медленными, вращательными движениями вверх-вниз. Эти движения помогают расслаблять мышцы.
После вправления сустав немедленно фиксируют с использованием перевязи и бандажа. Людям старше 40 лет ношение пращевидной повязки и бандажи назначаются на менее продолжительное время, чем молодым людям, чтобы поощрять движение конечностью и предотвратить осложнения (например, синдром «замороженного плеча»).
Пращевидная повязка и бандаж