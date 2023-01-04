Вывих плеча происходит, когда шарообразная головка плечевой кости выскальзывает из округлой суставной впадины в лопатке (лопаточной кости).

При вывихе плеча она обычно выталкивается из сустава под воздействием приложенной силы.

Плечо может выглядеть деформированным и обычно сильно болит.

Часто врач может диагностировать вывих плеча при осмотре, но для подтверждения диагноза назначает рентгенологическое исследование.

Врач обычно может вправить сустав без хирургического вмешательства, часто после введения пациентам лекарственных препаратов, которые помогают им перенести процедуру.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Из больших суставов вывих в плече происходит чаще всего. Более чем в 95 % случаев вывиха плеча плечевая кость выталкивается из сустава вперед (передний вывих). Но в некоторых случаях она может выталкиваться назад либо вниз. Обычно задний вывих возникает, когда у человека случается судорога или удар электрическим током (например, при попадании молнии). Вывихи со смещением вниз встречаются редко и обычно сразу заметны. Большинство людей с вывихам со смещением вниз держат руку над головой, обычно кладя плечо на голову.

Кость может выскальзывать из сустава полностью — это называется полным вывихом, либо частично — это называется частичным вывихом (подвывихом).

Вывих плеча может произойти, если с силой потянуть, толкнуть или повернуть плечо в сторону, вверх или вниз (такой, как при внезапном ударе). Обычно плечо оттягивается либо выворачивается наружу. Частыми причинами являются спортивные травмы (такие как блокировка передачи при игре в баскетбол), дорожно-транспортное происшествие и падения.

При вывихе плеча может произойти растяжение и разрыв окружающих сустав тканей, таких как связки, сухожилия, кровеносные сосуды и нервы. Иногда происходит перелом костей, обычно верхней части плечевой кости, особенно у лиц старше 45 лет.

При тяжелом либо повторном (например, при продолжении участия в спортивных играх) вывихе у пострадавшего, особенно в возрасте до 30 лет, плечо может стать нестабильным, при этом возрастает вероятность повторного вывиха.

Симптомы вывиха плеча Плечо с вывихом может выглядеть смещенным либо деформированным. Может образоваться отек либо кровоподтек в участке вокруг сустава. Боль обычно интенсивная. Пострадавший намеренно или вынужденно прижимает руку к телу. Вывих плеча также может вызвать ощущение онемения мышцы, охватывающей плечевой сустав (дельтовидной мышцы). Травматический вывих может вызывать спазмы мышц плеча, что часто приводит к усугублению боли.

Диагностика вывиха плеча Физикальное обследование

Рентгенологическое исследование При подозрении на вывих плеча пострадавший должен немедленно обратиться к врачу. Не следует пытаться вправить плечо самостоятельно. Попытка сделать это может привести к усугублению травмы. До осмотра врача пострадавший должен обеспечить покой травмированной конечности, насколько это возможно, при помощи перевязи либо шины и приложить лед. Лед может помочь облегчить боль и уменьшить отек. Врач уточняет у пациента обстоятельства травмы, выраженность боли и способность двигать рукой. Часто врач может диагностировать вывих плеча при осмотре. Однако обычно назначается рентгенологическое исследование, чтобы подтвердить диагноз и исключить переломы. Врачу необходимо знать, нет ли перелома кости, прежде чем пытаться вправить вывих.