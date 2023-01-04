Вывих бедра происходит, когда шарообразная головка бедренной кости (бедро) выскальзывает из округлой суставной впадины тазовой кости (таза).

Обычно вывих бедра происходит при воздействии значительного усилия на согнутое колено, выталкивающего головку бедра назад, например, когда колено ударяется о приборную панель во время автомобильной аварии.

У лиц с вывихом бедра часто имеются другие травмы.

Пострадавший обычно жалуется на сильную боль в области тазобедренного сустава и невозможность движений нижней конечностью.

Врач диагностирует такие вывихи путем осмотра бедра и рентгенологического исследования.

Обычно врач вправляет бедро без хирургического вмешательства, как правило, после приема пациентом лекарственных препаратов, позволяющих лучше перенести процедуру.

(См. также Общие сведения о вывихах).

В большинстве случаев при вывихе бедра головка бедренной кости смещается назад — это называется задним вывихом бедра. Такие вывихи обычно происходят при сгибании колена и бедра (как при сидении) и воздействии на колено большого усилия. Частой причиной является удар о переднюю панель автомобиля при автоаварии. Вывих бедра также может происходить при падении с высоты (например, с лестницы) либо при игре в контактные виды спорта (например, футбол или регби). У пожилых людей для вывиха бедра достаточно воздействия меньшего усилия.

Усилие, которое приводит к вывиху бедра, часто также является причиной других травм. Например, если вывих бедра происходит в результате падения либо спортивной травмы, может произойти перелом костей таза, колена или ног, а также может быть повреждена спина или голова.

При вывихе бедра может происходить перелом костей, травмирование нервов, включая седалищный нерв (см. Ишиалгия). Может быть блокировано кровоснабжение головки бедренной кости, что приводит к гибели костной ткани (так называемый остеонекроз).

Также может произойти вывих искусственного сустава бедра. Иногда вывих происходит после травмы, но также он может произойти во время повседневной деятельности, даже при скрещивании ног.

Симптомы вывиха бедра Вывихи бедра сопровождаются очень сильной болью. Обычно человек не может пошевелить ногой. Если бедренная кость смещена назад, травмированная нога выглядит короче и повернута внутрь. Если бедренная кость смещена вперед, нога повернута наружу. Она выглядит короче, но не настолько очевидно, как в случае заднего смещения бедренной кости. При повреждении нервов части стопы и лодыжки могут онеметь.

Диагностика вывиха бедра Рентгенологическое исследование При подозрении на вывих бедра пострадавшему не следует двигаться. Его следует доставить в отделение неотложной помощи, обычно машиной скорой помощи. Обычно врач может определить вывих бедра при осмотре травмированного участка. Для подтверждения диагноза и исключения переломов назначается рентгенологическое исследование.