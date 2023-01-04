Вывих бедра происходит, когда шарообразная головка бедренной кости (бедро) выскальзывает из округлой суставной впадины тазовой кости (таза).
Обычно вывих бедра происходит при воздействии значительного усилия на согнутое колено, выталкивающего головку бедра назад, например, когда колено ударяется о приборную панель во время автомобильной аварии.
У лиц с вывихом бедра часто имеются другие травмы.
Пострадавший обычно жалуется на сильную боль в области тазобедренного сустава и невозможность движений нижней конечностью.
Врач диагностирует такие вывихи путем осмотра бедра и рентгенологического исследования.
Обычно врач вправляет бедро без хирургического вмешательства, как правило, после приема пациентом лекарственных препаратов, позволяющих лучше перенести процедуру.
(См. также Общие сведения о вывихах).
В большинстве случаев при вывихе бедра головка бедренной кости смещается назад — это называется задним вывихом бедра. Такие вывихи обычно происходят при сгибании колена и бедра (как при сидении) и воздействии на колено большого усилия. Частой причиной является удар о переднюю панель автомобиля при автоаварии. Вывих бедра также может происходить при падении с высоты (например, с лестницы) либо при игре в контактные виды спорта (например, футбол или регби). У пожилых людей для вывиха бедра достаточно воздействия меньшего усилия.
Усилие, которое приводит к вывиху бедра, часто также является причиной других травм. Например, если вывих бедра происходит в результате падения либо спортивной травмы, может произойти перелом костей таза, колена или ног, а также может быть повреждена спина или голова.
При вывихе бедра может происходить перелом костей, травмирование нервов, включая седалищный нерв (см. Ишиалгия). Может быть блокировано кровоснабжение головки бедренной кости, что приводит к гибели костной ткани (так называемый остеонекроз).
Также может произойти вывих искусственного сустава бедра. Иногда вывих происходит после травмы, но также он может произойти во время повседневной деятельности, даже при скрещивании ног.
Симптомы вывиха бедра
Вывихи бедра сопровождаются очень сильной болью. Обычно человек не может пошевелить ногой.
Если бедренная кость смещена назад, травмированная нога выглядит короче и повернута внутрь.
Если бедренная кость смещена вперед, нога повернута наружу. Она выглядит короче, но не настолько очевидно, как в случае заднего смещения бедренной кости.
При повреждении нервов части стопы и лодыжки могут онеметь.
Диагностика вывиха бедра
Рентгенологическое исследование
При подозрении на вывих бедра пострадавшему не следует двигаться. Его следует доставить в отделение неотложной помощи, обычно машиной скорой помощи.
Обычно врач может определить вывих бедра при осмотре травмированного участка. Для подтверждения диагноза и исключения переломов назначается рентгенологическое исследование.
Лечение вывиха бедра
Манипуляции для вправления вывиха в тазобедренном суставе;
возможен постельный режим и иммобилизация в течение короткого периода времени;
Физиотерапия
Если вывих бедра является единственной или наиболее серьезной травмой, врачи ставят бедро на месте (так называемое вправление) как можно скорее. Любая отсрочка повышает риск некроза кости. Хирургическое вмешательство не всегда необходимо.
Перед вправлением бедра пациенту вводят седативный препарат (обычно внутривенно), обезболивающее и миорелаксант, но они могут оставаться в сознании. Пострадавшему может потребоваться общая анестезия (приводящая к отключению сознания) или введение анестетика в спинной мозг, чтобы вызвать потерю чувствительности ниже талии.
Одну из нескольких манипуляций можно использовать, чтобы вернуть бедро на место. При одной из таких манипуляций (метод капитана Моргана) пострадавшего кладут лицом вверх, обычно на жесткую доску на полу. Бедра человека удерживают прижатыми к доске при помощи простыни или пояса, а врач осторожно сгибает колено человека и перемещает его в положение над тазобедренным суставом. Затем врач помещает свое колено под колено пострадавшего и приподнимает его под коленом, одновременно прижимая вниз лодыжку.
Вправление тазобедренного сустава: Метод капитана Моргана
При использовании этого метода пострадавшего кладут лицом вверх, обычно на жесткую доску на полу. Бедра человека удерживают прижатыми к доске при помощи простыни или пояса, а врач осторожно сгибает колено человека и перемещает его в положение над тазобедренным суставом. Затем врач помещает свое колено под колено пострадавшего и приподнимает его под коленом, одновременно прижимая вниз лодыжку.
После вправления проводится компьютерная томография (КТ) для проверки на наличие переломов, обломков или фрагментов кости или хряща в суставе. Если что-либо будет обнаружено, врачи проконсультируются с хирургом-ортопедом о необходимости хирургического вмешательства.
Если не будет обнаружено никаких переломов, обломков или фрагментов костей или хрящей, в большинстве случаев пациентов с задним вывихом бедра отправляют домой с костылями. Врачи сообщают им, что стопой с травмированной стороны можно касаться пола, например, чтобы удержать равновесие, но ее нельзя нагружать.
Необходимо являться на визиты последующего наблюдения к ортопеду. Нельзя наступать на стопу до тех пор, пока ортопед не разрешит.
Большинство людей уже через неделю могут ходить без костылей. Лицам с определенными типами вывихов костыли могут быть нужны в течение более длительного времени либо, в редких случаях, на постоянной основе.
Постельный режим не рекомендуется, поскольку он повышает риск развития осложнений, например, тромбов.
При наличии других травм может потребоваться хирургическое вмешательство для их лечения.
Сразу после операции по исправлению вывиха бедра специалист по лечебной физкультуре обычно аккуратно разрабатывает сустав пациента (так называемые пассивные упражнения), иногда с использованием аппарата непрерывного пассивного движения.