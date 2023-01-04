Вывихи пальцев происходят при смещении костей пальцев с их обычного положения.

Большинство вывихов пальцев происходят в среднем суставе, обычно, когда палец согнут назад.

Обычно палец явно искривлен на вид.

Для диагностики вывихов пальцев врачи делают рентгеновские снимки с нескольких углов.

После введения анестетика в основание пораженного пальца врачи обычно могут вправить кости на место без хирургического вмешательства.

Как правило, пациентам следует носить шину в течение около 3 недель.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Большинство вывихов происходит в среднем суставе. Но они могут происходить и в других суставах пальцев. Обычно они происходят при чрезмерном разгибании пальцев назад, также они могут происходить при ударе баскетбольным или бейсбольным мячом по кончику вытянутого пальца. Но они также могут происходить при отведении пальца в сторону или вперед.

Может возникнуть разрыв связок, которые удерживают вместе кости пальцев. При отрыве кости пальца от присоединенного к ней сухожилия фрагмент кости может отломаться и остаться прикрепленным к сухожилию (так называемый отрывной перелом).

Симптомы вывиха пальца Обычно вывихнутый палец выглядит деформированным. Возникает боль и отек.

Диагностика вывиха пальца Рентгенологическое исследование При подозрении на вывих пальца пострадавший должен немедленно обратиться к врачу. Рентгенологическое исследование проводят под несколькими углами.