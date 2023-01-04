Вывихи костей кисти руки

Кости у основания кисти (кости запястья), обычно полулунная кость или головчатая кость смещаются с обычной позиции.

Такие вывихи обычно происходят при воздействии значительного усилия на запястье и его выгибании назад.

Запястье и кисть болят и выглядят деформированными, пострадавший не может ими нормально двигать.

Симптомы и обстоятельства травмы позволяют установить диагноз, но врач назначает рентгенологическое исследование для его подтверждения.

Врачи выполняют манипуляции для вправления костей без надреза, накладывают шину и направляют пациента на консультацию к ортопеду, поскольку часто необходимо хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Запястные кости расположены у основания кисти, между костями предплечья (лучевой и локтевой костями) и длинными пястными костями кисти. Всего имеется восемь маленьких пястных костей.

Часто происходит вывих двух пястных костей:

головчатой (самой большой кости в кисти, расположенной в середине нижней части ладони)

полулунной (расположенной между головчатой костью и концом локтевой кости)

Вывих головчатой кости называется перилунарным вывихом. Перилунарные вывихи встречаются чаще лунарных вывихов.

Эти вывихи происходят в результате воздействия значительного усилия, вызывающего разгибание запястья кзади, обычно при падении на вытянутую руку либо в результате травмы, полученной в автоаварии.

Кости запястья

Симптомы вывиха костей кисти или запястья При вывихе одной из костей запястья ощущается боль в запястье и ладони. Пострадавший не может нормально двигать запястьем и кистью. Запястье обычно выглядит деформированным, а кисть отекает. В пальцах может ощущаться покалывание и они могут онеметь, поскольку дислоцированная кость оказывает давление на запястный канал (узкое отверстие, окруженное соединительной тканью), а также содержащиеся в нем нервы и кровеносные сосуды (что вызывает симптомы синдрома запястного канала). Кровоснабжение костей запястья может быть уменьшено или нарушено, а костная ткань может отмереть. Со временем сустав запястья может разрушиться, вызывая инвалидизирующий артрит.

Диагностика вывиха костей кисти или запястья Рентгенологическое исследование Быстрая диагностика и лечение вывихов запястья могут помочь снизить риск осложнений, таких как артрит и некроз костной ткани. При подозрении на вывих этих костей пострадавшему следует немедленно обратиться в пункт неотложной помощи. Можно подождать день, прежде чем обращаться к врачу, если запястье выглядит и двигается нормально, и если боль можно уменьшить при помощи лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта. Однако если симптомы сохраняются в течение более одного дня, необходимо обратиться к врачу. Врачи подозревают перилунарные и лунарные вывихи на основании симптомов и обстоятельств травмы. Для подтверждения диагноза назначается рентгенологическое исследование.