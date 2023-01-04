Вывихи коленной чашечки (надколенника) происходят, когда коленная чашечка и связки, удерживающие ее на месте, соскальзывают в сторону и к наружной стороне колена.

Коленная чашечка соскальзывает с места, когда люди, обычно девушки-подростки с патологией колена, внезапно пытаются изменить направление.

Коленная чашечка выглядит смещенной, пострадавший чувствует боль под надколенной чашечкой и не может выпрямить колено.

Врач может диагностировать вывих коленной чашечки при осмотре колена.

Врач осторожно вправляет коленную чашечку, затем накладывает съемный наколенник-фиксатор или шарнирный ортез.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Вывихи коленной чашечки отличаются от вывихов коленного сустава (которые носят гораздо более серьезный характер).

Вывихи коленной чашечки встречаются часто. Они часто происходят у девушек-подростков с анатомической патологией коленного сустава, такой как разболтанность связок или некоторое отклонение взаимного расположения костей.

Обычно коленная чашечка соскальзывает с места, когда человек внезапно пытается изменить направление. Вывихи коленной чашечки могут произойти при занятиях спортом, после резкого поворота колена и/или удара (такие виды спорта, как американский футбол, гимнастика, бейсбол с размахиванием битой и хоккей на льду). Они также могут происходить, если человек споткнулся или поскользнулся.

Иногда сильное воздействие, которое вызвало вывих, приводит к перелому хряща с обратной стороны коленной чашечки либо вызывает отрыв небольшого фрагмента конца бедренной кости.

Симптомы вывиха надколенника Коленная чашечка при вывихе выглядит смещенной. Человек испытывает боль под надколенником. Болезненность при пальпации и частый отек сустава Затруднения при распрямлении ноги в колене и часто возможность движения коленной чашечки из стороны в сторону. У пациента могут возникнуть затруднения при ходьбе.

Диагностика вывиха надколенника Обследование врачом

рентгенологическое исследование для исключения переломов. При вывихе коленная чашечка может самостоятельно вернуться на место до обращения к врачу. Тем не менее, пострадавшему следует все равно обратиться к врачу, чтобы врач мог проверить наличие переломов, которые могли произойти во время травмы. Знаете ли Вы, что... Врач может диагностировать вывих коленной чашечки при осмотре колена. Если коленная чашечка уже вернулась на место, он может заподозрить предшествующий вывих, поскольку в суставе обнаруживается кровь и болезненность при пальпации. Врач делает рентгеновские снимки под несколькими углами, чтобы исключить переломы.