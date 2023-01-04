Вывихи коленного сустава

Вывих коленного сустава происходит, когда конец бедренной кости теряет контакт с большеберцовой костью. В результате вывиха коленного сустава может быть нарушено кровоснабжение нижней части ноги, что иногда приводит к ампутации.

Обычно вывих колена происходит, когда воздействие значительного усилия толкает либо сгибает колено в диапазоне за пределами его нормального объема движения.

Часто смещение костей в коленном суставе очевидно, у пострадавшего всегда развивается боль и отек, а также затруднения при ходьбе.

Обычно врач может диагностировать вывих колена при осмотре сустава, но для подтверждения диагноза выполняются рентгеновские снимки под несколькими углами.

Врачи должны проверить наличие повреждений артерий, которые могут сопровождать вывих коленного сустава, потому что, если кровоток нарушен, следует немедленно провести хирургическое вмешательство.

После введения пациенту лекарственных препаратов, позволяющих лучше перенести процедуру, врач вправляет сустав путем манипуляции и накладывает на колено шину, но впоследствии обычно требуется восстановление коленного сустава с помощью хирургического вмешательства.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Вывихи колена отличаются от вывиха коленной чашечки — они носят гораздо более серьезный характер.

Вывих колена может происходить при смещении голени вперед за пределами обычного диапазона движений в коленном суставе (переразгибание колена). В таких случаях большеберцовая кость смещается кпереди от бедренной кости. Большеберцовая кость также может смещаться назад или в любую сторону от бедренной кости.

Большинство вывихов колена происходят в результате воздействия значительного усилия, как это случается при автоаварии на большой скорости. Но иногда небольшие толчки, как, например, при вступлении в яму, могут привести к вывиху колена, если при этом происходит одновременное скручивание сустава. Кроме того, у больных с ожирением вывих коленного сустава может произойти даже после простого падения на землю.

Вывихи коленного сустава всегда травмируют структуры, поддерживающие коленный сустав (такие как связки и сухожилия), приводя к нестабильности сустава, иногда на постоянной основе.

Также часто происходит повреждение артерий и нервов. При повреждении артерии кровоснабжение голени может быть заблокировано, что приводит к гибели ткани. Если данную проблему не установить и не начать лечение, может возникнуть потребность в ампутации ноги.

Симптомы вывиха колена Как правило при вывихе колено явно смещено. Наблюдается боль и отек в коленном суставе, затруднения при ходьбе. Иногда колено само становится на место до обращения к врачу, но отек и нестабильность сустава сохраняются. Может наблюдаться онемение и бледность голени. Эти симптомы могут указывать на повреждение артерии и прекращение кровотока либо на повреждение нерва.

Диагностика вывиха колена Рентгенологическое исследование

Физикальное обследование

оценка артерий и нервов, как правило, с помощью компьютерной томографии (КТ). При подозрении на вывих колена пострадавший должен немедленно обратиться в пункт неотложной помощи. Знаете ли Вы, что... Обычно врач может определить вывих колена при осмотре травмированного сустава. Однако все равно назначается рентгенологическое исследование под несколькими углами. Если колено не становится на место самостоятельно, рентгеновские снимки могут подтвердить диагноз. На рентгеновских снимках также можно увидеть переломы. Для определения повреждения артерий врач проверяет пульс в голени, обычно несколько раз в течение периода времени. Он также может сравнить артериальное давление на поврежденной ноге и на руке или другой ноге. Однако, КТ с ангиографией — это лучший способ проверить на наличие повреждений артерий после вывиха колена. Если какие-либо симптомы и результаты обследований показывают, что ткани не получают достаточного количества крови, врачи консультируются с хирургом о восстановлении поврежденных артерий. Необходимо оперативное выявление поврежденных артерий, потому что, если ткани в нижней части ноги лишаются кислорода на более 8 часов, скорее всего, понадобится ампутация. Если артерии не повреждены, врач осуществляет осторожные движения в суставе, чтобы определить степень повреждения связок. Врач также исключает повреждение нерва, например, просит пациента поднять и опустить стопу, повернуть стопу в стороны, а также проверяет сохранение чувствительности.