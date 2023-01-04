Вывих в локтевом суставе происходят, когда нижний конец плечевой кости перестает контактировать с верхними концами (головками) костей предплечья (лучевой и локтевой костями). Вывихи в локтевом суставе могут быть полными (концы костей не соприкасаются) либо частичными (кости все еще частично соприкасаются). Частичные вывихи называются подвывихами.

Большинство вывихов локтевых суставов являются результатом падения на вытянутую руку. Они могут сопровождаться переломами, повреждениями нервов, а иногда и повреждением артерии.

Вывихи локтевых суставов — частое явление. Однако для полного смещения костей локтя обычно требуется приложение значительной силы. Частичные вывихи плеча (подвывихи) часто встречаются среди детей, только начинающих ходить, и обычно происходят в результате гораздо меньшего воздействия. Подвывихи происходят у новорожденных, детей старшего возраста и взрослых, но гораздо реже.

Рентгенологическое исследование может подтвердить диагноз вывиха локтевых суставов.

(См. также Общие сведения о вывихах).

Лечение вывиха локтя Обычно — манипуляции для возвращения сустава на место (вправление). Лечение вывиха локтевого сустава обычно предусматривает следующее: Пострадавшему дают успокоительное и болеутоляющее средство.

Пострадавшего кладут лицом вверх.

Сгибают локоть и осторожно поворачивают предплечье так, чтобы ладонь была повернута вверх.

Плечо прижимают вниз.

Тянут за запястье вверх до тех пор, пока сустав не встанет на место. После вправления сустава проверяют его стабильность и делают рентгеновский снимок, чтобы убедиться в отсутствии переломов. Затем сустав обычно фиксируется, как правило, с помощью шины, на 1 неделю до тех пор, пока боль и отек не исчезнут. Затем начинают упражнения на диапазон движений и пращевидную повязку носят в течение 2–3 недель.