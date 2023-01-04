Вывих в локтевом суставе происходят, когда нижний конец плечевой кости перестает контактировать с верхними концами (головками) костей предплечья (лучевой и локтевой костями). Вывихи в локтевом суставе могут быть полными (концы костей не соприкасаются) либо частичными (кости все еще частично соприкасаются). Частичные вывихи называются подвывихами.
Большинство вывихов локтевых суставов являются результатом падения на вытянутую руку. Они могут сопровождаться переломами, повреждениями нервов, а иногда и повреждением артерии.
Вывихи локтевых суставов — частое явление. Однако для полного смещения костей локтя обычно требуется приложение значительной силы. Частичные вывихи плеча (подвывихи) часто встречаются среди детей, только начинающих ходить, и обычно происходят в результате гораздо меньшего воздействия. Подвывихи происходят у новорожденных, детей старшего возраста и взрослых, но гораздо реже.
Рентгенологическое исследование может подтвердить диагноз вывиха локтевых суставов.
(См. также Общие сведения о вывихах).
Лечение вывиха локтя
Обычно — манипуляции для возвращения сустава на место (вправление).
Лечение вывиха локтевого сустава обычно предусматривает следующее:
Пострадавшему дают успокоительное и болеутоляющее средство.
Пострадавшего кладут лицом вверх.
Сгибают локоть и осторожно поворачивают предплечье так, чтобы ладонь была повернута вверх.
Плечо прижимают вниз.
Тянут за запястье вверх до тех пор, пока сустав не встанет на место.
После вправления сустава проверяют его стабильность и делают рентгеновский снимок, чтобы убедиться в отсутствии переломов. Затем сустав обычно фиксируется, как правило, с помощью шины, на 1 неделю до тех пор, пока боль и отек не исчезнут. Затем начинают упражнения на диапазон движений и пращевидную повязку носят в течение 2–3 недель.
Подвывих головки лучевой кости
Подвывих головки лучевой кости, который часто случается у детей ясельного возраста, может возникать, когда лицо, присматривающее за ребенком, тянет ребенка вперед или хватает его за запястье.
Единственным признаком может быть отказ малыша двигать поврежденной рукой.
Врач подозревает подвывих головки лучевой кости на основании описания обстоятельств травмы, симптомов и результатов медицинского осмотра.
Врачи обычно вправляют кости на место, не делая надрез и без использовании седативных средств или болеутоляющих средств.
Травма обычно происходит у детей ясельного возраста (в возрасте около 2–3 лет). У детей младшего возраста головка лучевой кости (одна из костей предплечья) достаточно мала, чтобы выскользнуть из связок, которые удерживают кости локтя в суставе. Головка лучевой кости может выскользнуть из связок, когда родитель или лицо, осуществляющее уход за ребенком, тянет сопротивляющегося ребенка или хватает ребенка за запястье при падении — действия, которых не помнят потом многие лица, осуществляющие уход за ребенком. По мере роста ребенка головка лучевой кости увеличивается и достигает достаточно больших размеров, чтобы уже не выскальзывать из сустава.
Симптомы подвывиха головки лучевой кости
Локоть может быть лишь слегка болезненным при пальпации. Поскольку дети в этом возрасте обычно не могут описать свои симптомы, единственным признаком травмы может служить нежелание ребенка двигать рукой. Рука может свисать вдоль туловища, иногда может быть слегка вывернута внутрь. Либо дети могут держать руку согнутой, прижав к туловищу. Родителям либо лицам, осуществляющим уход за ребенком, не следует пытаться двигать рукой.
Дети могут плакать в момент травмы, но потом успокаиваются и продолжают заниматься обычной деятельностью, за исключением того, что они не используют травмированную руку.
Диагностика подвывиха головки лучевой кости
Обследование врачом;
Если у детей присутствуют симптомы, позволяющие предположить наличие подвывиха локтевого сустава, родители или лица, осуществляющие уход за детьми, должны показать их врачу. Если они считают, что локоть встал на место, то ребенок сможет полностью нормально двигать локтем. Если ребенок не может двигать локтем в полном объеме, его необходимо показать врачу.
Врач подозревает эту травму на основании описания обстоятельств случившегося, симптомов и результатов физикального обследования.
На рентгеновских снимках травмы не видно, так что их можно не назначать.
Профилактика подвывиха головки лучевой кости
Для профилактики подвывихов локтя у детей младшего возраста родителям и лицам, осуществляющим уход за детьми
Не следует резко дергать за кисть руки, запястье или предплечье ребенка
Не следует поднимать ребенка только за одну руку, запястье либо кисть
Не раскачивать ребенка, удерживая за кисть или предплечье
Поднимать малышей, беря их под мышки или за обе руки
Лечение подвывиха головки лучевой кости
Обычно — манипуляции для вправления костей сустава
Врачи обычно пытаются вернуть кости сустава на место (это называется вправлением вывиха). Обычно нет необходимости в приеме седативных или обезболивающих препаратов. Когда кость окажется на своем месте, можно услышать мягкий хлопок или щелчок. Дети могут начать двигать локтем приблизительно через 10-20 минут. Если движения в локте отсутствуют, врач может назначить рентгенологическое исследование локтевого сустава. Если движения в суставе происходят, иммобилизация или рентгенография сустава не потребуется.
Если через 24 часа у детей сохраняется боль, либо если они по-прежнему не могут пользоваться рукой, возможно, вывих вправлен не полностью, либо может иметь место перелом. В таких случаях ребенка должен снова осмотреть врач.
Благодаря лечению, большинство детей полностью выздоравливают. Однако у 20–40 % из них снова происходит вывих в локтевом суставе.