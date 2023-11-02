Многие курящие люди хотят бросить курить и пытаются это сделать с ограниченным успехом. К эффективным методам, помогающим бросить курить, относятся психологическое консультирование, продукты никотин-заместительной терапии и лекарственные препараты.
Несмотря на то, что бросить курить часто очень трудно, отказ от курения — самое важное, что могут сделать курящие люди для своего здоровья.
Отказ от курения приносит непосредственную пользу для здоровья, которая возрастает с течением времени.
Лица, прекратившие курить, становятся раздражительными, тревожными, печальными и беспокойными; эти симптомы ослабляются с течением времени.
Отказ от курения также приносит пользу для здоровья людей вокруг.
Многие курильщики хотят бросить курить и безуспешно пытаются это сделать.
Психологическое консультирование и помощь в изменении поведения, применение продуктов никотин-заместительной терапии и некоторые лекарственные препараты удваивают вероятность успешного отказа от курения.
(См. также Курение и другие виды употребления табака и Вэйпинг).
Курение приносит вред практически каждому органу, а отказ от курения дает немедленную пользу для здоровья, которая возрастает с течением времени. В течение 30 минут с момента выкуривания последней сигареты артериальное давление и пульс снижаются и возвращаются к норме. В течение 8 часов уровни монооксида углерода возвращаются к норме. Через 24 часа вероятность инфаркта миокарда снижается, и через 3 года риск инфаркта миокарда аналогичен риску для никогда не куривших лиц. Риск онкологических заболеваний также снижается с течением времени.
Многие курящие люди, бросившие курить, делают это или для своего здоровья, или по финансовым причинам. Приблизительно 70 % курящих людей в Соединенных Штатах Америки говорят, что хотят бросить курить и что они уже пытались сделать это, как минимум, один раз. Симптомы абстиненции являются основным препятствием при отказе от курения.
Отказ от курения улучшает здоровье и финансы тех, кто бросает курить, и приносит непосредственную пользу тем, кто подвергается воздействию вдыхаемого дыма и дыма, испускаемого зажженной сигаретой. Тот, кто успешно бросил курить, может стать образцом для подражания и поддержать других курящих людей, которые хотят бросить курить. Отказ от курения может быть затруднительным, но он возможен, кроме того, существуют научно обоснованные методы лечения.
Никотиновая абстиненция
Отказ от курения вызывает сильную тягу к сигаретам и такие симптомы, как тревожность, депрессия (обычно в слабой форме, но иногда и в тяжелой), неспособность сконцентрироваться, раздражительность, беспокойство, голод, тремор, повышенное потоотделение, головокружение, головная боль, боль в области живота, тошнота и нарушенный сон. Симптомы никотиновой абстиненции, как правило, наиболее интенсивны в первые 2–3 дня без курения, а затем постепенно сходят на нет в течение 2–4 недель. Имеются лекарственные препараты для снижения симптомов никотиновой абстиненции.
Поскольку никотин подавляет аппетит и несколько повышает скорость сжигания калорий, лица, бросившие курить, могут набирать вес. Кроме того, пища также становится лучше на вкус и на запах, поскольку курение притупляет чувство обоняния и нарушает вкусовые рецепторы. Занятия спортом помогают предотвратить набор веса и могут снизить тягу к никотину. Рекомендуется пить воду наряду с другими стратегиями, направленными на устранение привычки держать что-нибудь во рту (например, использование зубочистки, жевание соломки или морковных палочек). Использование никотиновой жевательной резинки может помочь задержать набор веса. Когда легкие начнут восстанавливаться, может развиться транзиторный кашель.
Ниже приведены примеры общих симптомов никотиновой абстиненции, приблизительное время их продолжительности и поведенческие стратегии для их облегчения.
Симптомы никотиновой абстиненции*
Симптом синдрома отмены
Продолжительность
Поведенческие стратегии
Стеснение в груди
Несколько дней
Глубокое дыхание
Запор
1–2 недели
Питье жидкости
Употребление продуктов, богатых клетчаткой
Кашель
Несколько дней
Питье жидкости
Тяга к сигаретам
2–3 дня появляется часто, затем снижается
Отвлекаться
физическая нагрузка.
Подавленное настроение
1–2 недели
Больше заниматься вещами, доставляющими удовольствие
Попросить родственников и друзей о поддержке
Трудности с концентрацией внимания
Несколько недель
Планировать рабочую нагрузку заранее
Головокружение
1–2 дня
Медленно менять положение и соблюдать осторожность
Утомляемость
2–4 дня
Краткий дневной сон
Не подгоняйте себя
Чувство голода
До нескольких недель
Питье воды
Употребление низкокалорийных закусок
бессонница;
1 неделя
Ограничение употребления кофеина (не пить кофеин-содержащие напитки после обеда)
Использование методик релаксации
Раздражительность
2–4 недели
Прогулки
Горячие ванны
Использование методик релаксации
* Воспроизведено с разрешения авторов из книги «Rx for Change: Clinician-Assisted Tobacco Cessation program». (Рецепт на перемены: программа отказа от табакокурения с поддержкой врача). The Regents of the University of California. Защищено авторским правом © 1999-2018. RxforChange.
Лечение отказа от курения
Консультирование и поддержка для изменения поведения
Применение препаратов для никотин-замещающей терапии
Применение некоторых лекарственных препаратов
Вероятность успешного отказа от курения будет выше при сочетании консультирования и медикаментозной терапии (за исключением нетипичных случаев). Семь лекарственных препаратов могут помочь отказаться от курения.
Медицинские работники могут порекомендовать способы изменения поведения, проконсультировать в отношении лекарственных препаратов для облегчения отказа от курения, выписать рецепты и предложить полезные рекомендации для дополнительной поддержки. Во всех штатах США работают горячие линии по отказу от курения, которые помогут предложить дополнительную поддержку для тех, кто борется с курением. Для связи с консультационной службой в своем штате можно позвонить по телефону 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669). Линии по отказу от курения оказались такими же эффективными, как личное консультирование. Веб-сайт Национального института онкологии www.smokefree.gov (Smokefree.gov) является исчерпывающим ресурсом для отказа от курения с информацией, планированием лечения и индивидуальными психотерапевтическими консультантами с помощью текстовых и живых чатов.
Гипноз, лазеры, растительные препараты и акупунктура не доказали свою эффективность при отказе от курения. В отношении людей, употребляющих бездымный табак, свою эффективность доказали психологическое консультирование и поддержка для изменения поведения, в то время как никотин-заместительная терапия или другие лекарственные препараты обладают меньшей эффективностью.
Изменение поведения
Для отказа от курения рекомендуется использовать поведенческие стратегии. Поведенческие стратегии сосредоточены на:
организации среды, свободной от курения (например, выбросить все сигареты, пепельницы, зажигалки и избегать мест, где люди обычно покупают сигареты и/или курят);
определении того, какие факторы подталкивают к курению во время обычной повседневной деятельности (например, телефонные разговоры, перерывы на кофе, прием пищи, половые контакты, скука, проблемы с дорожным движением и другие огорчающие ситуации, а также пробуждение после сна);
после определения таких факторов изменении поведения, способствующего их появлению (например, прогулка вместо перерыва на кофе) или замене курения другим занятием (например, сосание конфет, жевание зубочистки, рассасывание кусочков льда, рисование каракулей, жевание жевательной резинки или решение загадок, например, кроссвордов);
участии в доставляющих удовольствие занятиях и поощряющих действиях за отказ от курения (например, слушать музыку, общаться с друзьями, положить сэкономленные деньги в копилку).
К другим рекомендуемым стратегиям относятся физические упражнения, глубокое дыхание и релаксация, а также питье воды, употребление низкокалорийных закусок и богатых клетчаткой продуктов. Иногда курильщики избегают употребления алкоголя или марихуаны, поскольку оба вещества могут временно поколебать уверенность в решении бросить курить.
Очень важен выбор даты отказа от курения. Дату отказа от курения можно выбрать произвольно или с учетом определенного обстоятельства (например, праздник или годовщина). Стрессовое время, например, соблюдение предельного срока (конечный срок уплаты налогов), не лучший период для отказа от курения. Если другие члены семьи также курят, важно сделать дом зоной, свободной от курения.
Полный отказ от сигарет («завязка») лучше, чем постепенное уменьшение количества выкуренных сигарет. Те, кто выкуривает меньшее количество сигарет, неосознанно вдыхают дым глубже и докуривают сигареты до самого фильтра, таким образом получая больше никотина, чем раньше.
Медикаментозные методы лечения
Никотин-заместительная терапия (НЗТ), бупропион и варениклин — все это медикаментозные методы лечения, помогающие свести к минимуму дискомфорт от никотиновой абстиненции, таким образом позволяя людям сосредоточиться на поведенческих аспектах отказа от курения.
Заместительная терапия никотином доступна в различных лекарственных формах, включая пластырь, жевательную резинку, пастилки и назальный спрей. Все они обеспечивают поступление никотина в головной мозг, но без быстрого ударного действия сигареты. Скорость, с которой лекарственный препарат достигает мозга, повышает потенциал развития зависимости от этого препарата. Таким образом, лишь у немногих людей развивается зависимость от препаратов никотин-заместительной терапии. Пластырь, жевательная резинка и пастилки доступны для покупки без рецепта. Назальный спрей доступен в Соединенных Штатах Америки только по рецепту. Ранее отпускаемый по рецепту никотиновый ингалятор был снят с производства в Соединенных Штатах Америки в 2023 году. Никотиновый спрей для рта доступен во многих странах за пределами Соединенных Штатов Америки, но не одобрен для применения в Соединенных Штатах Америки.
Комбинированная никотин-заместительная терапия, при которой обычно комбинируют никотиновый пластырь длительного действия с лекарственной формой короткого действия (жевательная резинка, пастилка или назальный спрей), является особенно эффективной стратегией, которая более чем вдвое снижает вероятность отказа от курения в долгосрочной перспективе.
При назначении препаратов для никотин-заместительной терапии следует учитывать несколько противопоказаний:
Пациенты с заболеваниями челюстей (височно-нижнечелюстного сустава) не должны употреблять жевательную резинку.
Пациенты с восприимчивой кожей не должны использовать пластырь.
Эти средства могут оказать вредное воздействие на беременных женщин.
Пациенты, недавно испытавшие сердечный приступ, или имеющие определенные заболевания кровеносных сосудов, должны проконсультироваться с врачом до использования данных средств.
Бупропион — это рецептурный антидепрессант, который, как оказалось, помогает бросить курить людям с депрессией и без нее. Бупропион можно использовать в комбинации с препаратом для никотин-заместительной терапии. Их комбинация является более эффективной, чем их применение по отдельности. Программа изменения поведения обеспечивает наиболее оптимальные результаты применения обоих лекарственных препаратов. Люди с повышенным риском судорожных припадков не должны применять бупропион.
Варениклин, еще один рецептурный препарат, помогает уменьшить тягу и симптомы синдрома отмены, делает курение менее приятным и повышает успешность отказа от курения в долгосрочной перспективе. Варениклин действует посредством двух механизмов:
Он частично блокирует рецепторы головного мозга, на которые действует никотин, что облегчает симптомы синдрома отмены.
Он препятствует взаимодействию никотина с рецепторами, так что человеку, который курит сигарету во время приема варениклина, это действие кажется менее приятным.
У некоторых людей, принимающих бупропион длительного высвобождения или варениклин, развивались серьезные побочные эффекты со стороны нервной системы или аномалии поведения, такие как враждебность, возбуждение, подавленное настроение, другие поведенческие нарушения, суицидальные мысли, попытка самоубийства или завершенное самоубийство. Любой человек, у которого возникли какие-либо из этих симптомов, должен немедленно прекратить прием лекарственного препарата и сообщить об этом своему лечащему врачу.
Изучаемые методы лечения отказа от курения включают в себя лекарственные препараты цитизин, бромокриптин и топирамат. Вакцинотерапия была изучена и признана неэффективной.
Препараты для никотин-заместительной терапии и другие лекарственные препараты для прекращения курения (бупропион и варениклин) обычно принимают в течение 8–12 недель. Некоторые из них могут приниматься дольше для предотвращения рецидивов.
В настоящее время препараты для отказа от курения и препараты никотин-заместительной терапии обычно не рекомендуются следующим категориям людей:
беременные;
люди, которые не курят ежедневно или выкуривают лишь несколько сигарет в день;
подростки (в возрасте до 18 лет);
те, которые употребляют бездымный табак.
Как правило, следует обсудить со своим лечащим врачом различные лекарственные препараты, которые могут помочь бросить курить, чтобы подобрать оптимальный вариант. Кроме того, необходимо прочитать листки-вкладыши, которые содержатся в упаковках всех препаратов, облегчающих отказ от курения.
Электронные сигареты могут иногда рассматриваться в качестве средства, используемого в рамках программ отказа от курения, хотя надежные доказательства их эффективности отсутствуют. Также возникает сомнение в их эффективности, поскольку никотин, вдыхаемый при использовании некоторых электронных сигарет, попадает в головной мозг так же быстро, как никотин из обычных сигарет, так что зависимость может остаться на прежнем уровне.
Отказ от курения у детей и подростков
Родители не должны курить в доме, они должны объяснять своим детям, что хотели бы, чтобы те не курили.
Психологическое консультирование аналогично такому же методу у взрослых лиц, однако детям и подросткам, как правило, не назначают лекарственные препараты, облегчающие отказ от курения.
Прогноз при отказе от курения
Ежегодно в Соединенных Штатах Америки приблизительно 20 миллионов курящих людей (практически половина всех курящих людей) предпринимают попытки на 24 часа отказаться от курения. Многие бросают курить сами, без помощи консультирования или других надежных инструментов. Только 5 % этих лиц не курят в течение длительного времени. Напротив, одногодичный показатель успешного отказа от курения при использовании доказанных методов для достижения долгосрочных результатов выше.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Ресурс «Stay Away from Tobacco» (Воздержись от табака): Информация о рисках использования табачных изделий и ресурсах о том, как бросить курить
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): отказ от курения: инструменты, рекомендации и поддержка курящих людей или их близких, чтобы помочь в борьбе с курением
Cancer.Net: Прекращение употребления табака после диагностики онкологического заболевания: Ресурсы, помогающие бросить курить после установления диагноза онкологического заболевания
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Советы бывших курильщиков: Истории пациентов с заболеваниями, связанными с курением, ресурсы для потребителей табака и рекомендации авторитетных людей, чтобы помочь бросить курить
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Профилактика курения у молодежи: Факты, инфографика и другие ресурсы для учителей, тренеров, родителей и других лиц, участвующих в борьбе с курением, образовании молодежи
Smokefree.gov: ресурс Национального института онкологии (NCI), который помогает снизить частоту курения в США, особенно среди определенных категорий населения, предоставляя информацию об отказе от курения, индивидуальный план отказа от курения, текстовую поддержку и приложения для отказа от курения для мобильных телефонов.