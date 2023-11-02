Отказ от курения

Никотин-заместительная терапия (НЗТ), бупропион и варениклин — все это медикаментозные методы лечения, помогающие свести к минимуму дискомфорт от никотиновой абстиненции, таким образом позволяя людям сосредоточиться на поведенческих аспектах отказа от курения.

Заместительная терапия никотином доступна в различных лекарственных формах, включая пластырь, жевательную резинку, пастилки и назальный спрей. Все они обеспечивают поступление никотина в головной мозг, но без быстрого ударного действия сигареты. Скорость, с которой лекарственный препарат достигает мозга, повышает потенциал развития зависимости от этого препарата. Таким образом, лишь у немногих людей развивается зависимость от препаратов никотин-заместительной терапии. Пластырь, жевательная резинка и пастилки доступны для покупки без рецепта. Назальный спрей доступен в Соединенных Штатах Америки только по рецепту. Ранее отпускаемый по рецепту никотиновый ингалятор был снят с производства в Соединенных Штатах Америки в 2023 году. Никотиновый спрей для рта доступен во многих странах за пределами Соединенных Штатов Америки, но не одобрен для применения в Соединенных Штатах Америки.

Комбинированная никотин-заместительная терапия, при которой обычно комбинируют никотиновый пластырь длительного действия с лекарственной формой короткого действия (жевательная резинка, пастилка или назальный спрей), является особенно эффективной стратегией, которая более чем вдвое снижает вероятность отказа от курения в долгосрочной перспективе.

При назначении препаратов для никотин-заместительной терапии следует учитывать несколько противопоказаний:

Пациенты с заболеваниями челюстей (височно-нижнечелюстного сустава) не должны употреблять жевательную резинку.

Пациенты с восприимчивой кожей не должны использовать пластырь.

Эти средства могут оказать вредное воздействие на беременных женщин.

Пациенты, недавно испытавшие сердечный приступ, или имеющие определенные заболевания кровеносных сосудов, должны проконсультироваться с врачом до использования данных средств.

Бупропион — это рецептурный антидепрессант, который, как оказалось, помогает бросить курить людям с депрессией и без нее. Бупропион можно использовать в комбинации с препаратом для никотин-заместительной терапии. Их комбинация является более эффективной, чем их применение по отдельности. Программа изменения поведения обеспечивает наиболее оптимальные результаты применения обоих лекарственных препаратов. Люди с повышенным риском судорожных припадков не должны применять бупропион.

Варениклин, еще один рецептурный препарат, помогает уменьшить тягу и симптомы синдрома отмены, делает курение менее приятным и повышает успешность отказа от курения в долгосрочной перспективе. Варениклин действует посредством двух механизмов:

Он частично блокирует рецепторы головного мозга, на которые действует никотин, что облегчает симптомы синдрома отмены.

Он препятствует взаимодействию никотина с рецепторами, так что человеку, который курит сигарету во время приема варениклина, это действие кажется менее приятным.

У некоторых людей, принимающих бупропион длительного высвобождения или варениклин, развивались серьезные побочные эффекты со стороны нервной системы или аномалии поведения, такие как враждебность, возбуждение, подавленное настроение, другие поведенческие нарушения, суицидальные мысли, попытка самоубийства или завершенное самоубийство. Любой человек, у которого возникли какие-либо из этих симптомов, должен немедленно прекратить прием лекарственного препарата и сообщить об этом своему лечащему врачу.

Изучаемые методы лечения отказа от курения включают в себя лекарственные препараты цитизин, бромокриптин и топирамат. Вакцинотерапия была изучена и признана неэффективной.

Препараты для никотин-заместительной терапии и другие лекарственные препараты для прекращения курения (бупропион и варениклин) обычно принимают в течение 8–12 недель. Некоторые из них могут приниматься дольше для предотвращения рецидивов.

В настоящее время препараты для отказа от курения и препараты никотин-заместительной терапии обычно не рекомендуются следующим категориям людей:

беременные;

люди, которые не курят ежедневно или выкуривают лишь несколько сигарет в день;

подростки (в возрасте до 18 лет);

те, которые употребляют бездымный табак.

Как правило, следует обсудить со своим лечащим врачом различные лекарственные препараты, которые могут помочь бросить курить, чтобы подобрать оптимальный вариант. Кроме того, необходимо прочитать листки-вкладыши, которые содержатся в упаковках всех препаратов, облегчающих отказ от курения.

Электронные сигареты могут иногда рассматриваться в качестве средства, используемого в рамках программ отказа от курения, хотя надежные доказательства их эффективности отсутствуют. Также возникает сомнение в их эффективности, поскольку никотин, вдыхаемый при использовании некоторых электронных сигарет, попадает в головной мозг так же быстро, как никотин из обычных сигарет, так что зависимость может остаться на прежнем уровне.