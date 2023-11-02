Курение и другие виды употребления табака

Употребление табака является серьезной проблемой здоровья человека и общественного здравоохранения. Употребление табака причиняет вред практически каждому органу.
Табак потребляется из-за эффектов никотина. Никотин вызывает сильную зависимость при вдыхании в легкие. Курение сигарет, которое является наиболее вредной формой употребления табака, представляет собой наиболее распространенную форму его потребления среди взрослых людей. Электронные сигареты являются наиболее распространенной формой употребления табака среди подростков. Небольшой процент курильщиков использует сигары или трубки (включая кальян). Некоторые люди потребляют пероральные табачные изделия, такие как жевательный и дип-табак.
Курение повышает риск инфаркта миокарда, рака легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других заболеваний.
Никотин — вызывающее привыкание вещество в табаке.
Лица, прекратившие употреблять никотин, во время периода отмены могут становиться раздражительными, тревожными, печальными и беспокойными.
(См. также Отказ от курения и Вэйпинг).
При курении сигарет никотин быстро достигает головного мозга (в течение 10 секунд) и вызывает сильное привыкание. Помимо никотина сигареты выделяют смолы и монооксид углерода, а также почти 4000 других ингредиентов, многие из которых являются токсичными. Эти компоненты табака значительно повышают риск развития заболеваний и смерти.
Курение сигарет остается ведущей причиной предотвратимых заболеваний и смерти в Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Примерно двое из трех заядлых курильщиков умирают преждевременно от заболевания, вызванного курением. Более полумиллиона американцев умирают ежегодно от заболеваний, связанных с курением: 1 из 5 случаев смерти в Соединенных Штатах Америки связан с курением. Курение весьма опасно, потому что курящие люди вдыхают сотни веществ, многие из которых могут вызывать онкологические заболевания, заболевания сердца и заболевания легких. Бездымные табачные продукты не являются безопасной альтернативой курению, поскольку они также содержат токсины.
Хотя основным источником потребления никотина является курение табака, дети иногда могут случайно проглотить никотин (обычно съедая сигареты или окурки, оставшиеся в пепельнице, иногда никотиновую жевательную резинку, пластыри или жидкость для электронных сигарет).
Кроме того, курение является наиболее распространенной причиной непреднамеренных пожаров в домах в Соединенных Штатах Америки. По оценкам Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), в жилых зданиях каждый год происходит около 7800 связанных с курением пожаров, приводящих к 275 смертельным исходам, 750 травмам и потере имущества на сумму 361 млн. долларов США. (См. FEMA: тенденции возгораний в жилых зданиях при курении [2012-2021]).
Употребление табака в Соединенных Штатах Америки снизилось за последние 50 лет. Тем не менее, в связи с ростом населения абсолютное число курящих людей в Соединенных Штатах Америки осталось примерно таким же — около 46 миллионов взрослых людей. Сигареты продаются в больших количествах, как подросткам, так и взрослым, преимущественно у кассовых терминалов. Каждый день около 1600 молодых людей младше 18 лет выкуривают свою первую сигарету, и почти 200 из начинают курить ежедневно.
Беременные женщины и дети
Курение во время беременности ограничивает поступление необходимого количества кислорода к развивающемуся плоду и может привести к низкой массе тела, преждевременным родам и гибели плода. Курение во время беременности также повышает риск синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН). Курение — это болезнь детского и подросткового возраста: 9 из 10 курящих взрослых начинают курить до 18 лет, т.е. в возрасте, на который приходится пик развития головного мозга.
Симптомы употребления табака
Курение причиняет вред практически каждому органу.
Немедленное воздействие
Никотин является стимулятором, который активирует центр удовольствия в головном мозге. При попадании в организм с табачным дымом никотин может повышать энергию и концентрацию и снижать аппетит. После развития привыкания курение облегчает симптомы никотиновой абстиненции и может оказывать расслабляющее действие. У тех, кто раньше не употреблял никотин, могут возникнуть тошнота, приливы или и то, и другое.
У людей, работающих с большим количеством листьев табака, никотин может всасываться через кожу, и тогда возможно развитие тошноты, рвоты, диареи, повышенного потоотделения и слабости. Данное заболевание называется болезнь зеленого табака.
У детей, которые употребляют табачные продукты, никотиновую жевательную резинку или проглатывают жидкости для электронных сигарет, может развиться тошнота, рвота, диарея, потливость и слабость, а также возбуждение и спутанность сознания, иногда всего лишь от одной сигареты. Однако серьезные или смертельные токсические действия редко наблюдаются у детей, вероятно потому, что рвота опорожняет желудок. (См. также Американская ассоциация токсикологических центров: электронные сигареты и никотин).
Длительное воздействие
Основные медицинские проблемы, связанные с курением, включают:
ишемическую болезнь сердца (инфаркт миокарда и стенокардию);
Курение повышает риск инсульта, других видов онкологических заболеваний (например, рака мочевого пузыря, шейки матки, толстой кишки, пищевода, почек, печени, поджелудочной железы, горла и желудка), пневмонии и других респираторных инфекций, астмы, остеопороза, периодонтита (заболевание десен), язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, катаракты, эректильной дисфункции и проблем с репродуктивной функцией.
Пассивное курение
У тех, кто не курит, но подвергается воздействию дыма (пассивное курение), возможно развитие многих заболеваний, свойственных курильщикам, особенно при многократном и постоянном воздействии. Главный санитарный врач США сделал вывод, что безопасный уровень пассивного курения отсутствует.
Дети, которые дышат сигаретным дымом, чаще пропускают школу в связи с заболеваниями, чем те, кто не подвергается его воздействию.
Бездымный табак
Токсическое действие бездымного табака зависит от его сорта. Риски включают заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания ротовой полости (например, злокачественные опухоли, рецессия десны, гингивит и заболевания периодонта и их последствия) и развитие опухолей.
Электронные сигареты
Электронные сигареты или вэйпы — это устройства, состоящие из аккумулятора и картриджа с распылителем для нагревания раствора, часто содержащего никотин. Долгосрочные риски электронных сигарет неизвестны.
Другие эффекты
Курение может взаимодействовать с лекарственными препаратами. Эффекты в основном обусловлены не никотином, а воздействием смол (побочных продуктов курения) на печень — следовательно, большинство эффектов отсутствуют при никотин-заместительной терапии (НЗТ). Курение сушит кожу, способствует возникновению морщин, приводит к истончению волос и пожелтению зубов и пальцев. Масса тела курящих людей обычно на 10 фунтов (4,5 килограмма) меньше по сравнению с некурящими, однако не все набирают вес после отказа от курения. Кроме того, вредное воздействие курения намного превосходит риски набора веса. Курящие сотрудники обходятся работодателям дороже в среднем на более 5000 долларов США в год по сравнению с не курящими из-за более высоких затрат на здоровье и большего числа пропущенных рабочих дней. Курение повышает риск безработицы и затрудняет поиск повторного трудоустройства.
Симптомы абстиненции
Никотиновая абстиненция может привести к возникновению многих неприятных симптомов, включая тягу к никотину, раздражительность, тревожность, слабую концентрацию, беспокойство, дрожь (тремор), депрессивное настроение, набор веса, головную боль, сонливость и расстройство желудка. Синдром абстиненции имеет наиболее тяжелую форму у лиц, имеющих сильную зависимость. Симптомы никотиновой абстиненции достигают пика в первые 3 дня и сходят на нет в течение 2–4 недель, но некоторые симптомы, такие как тяга к курению, могут сохраняться дольше.
Диагностика употребления табака
Вопросы от медицинских работников
Рекомендуется, чтобы медицинские работники спрашивали всех об употреблении табака. Для многих людей курение — это зависимость, требующая медикаментозного лечения. Количественная оценка потребления табака человеком (количество сигарет, выкуриваемых в день [в настоящее время и в прошлом]) и время, когда человек начинает курить после утреннего пробуждения (важный показатель — в течение 30 минут), могут указывать на степень тяжести зависимости от табака и никотиновой зависимости. Ответы также могут помочь в выборе препарата для отказа от курения и его дозах.
На отравление никотином можно не обратить внимания. Например, дети могут проглотить сигареты или никотиновую жевательную резинку, когда этого никто не видит. Даже когда взрослые видят детей с табаком во рту, сложно сказать, сколько они уже проглотили. Пациенты с болезнью зеленого табака могут не связывать свои симптомы с применением табака.
Лечение употребления табака
Симптоматическое лечение
Отказ от курения
Неотложное лечение требуется редко, за исключением случаев, когда ребенок проглотил продукты, содержащие никотин. Врачи иногда назначают пероральный активированный уголь, чтобы абсорбировать весь никотин, остающийся в желудочно-кишечном тракте. Детям, которые находятся в возбужденном состоянии, могут назначить седативный препарат, например, лоразепам.
Человеку может быть очень сложно бросить курить, довольно часто возникают рецидивы. Чтобы бросить курить, обычно требуется множество попыток. Научно обоснованная терапия более чем вдвое повышает шансы на долгосрочный успех.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Ресурс «Stay Away from Tobacco» (Воздержись от табака): Информация о рисках использования табачных изделий и ресурсах о том, как бросить курить
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): отказ от курения: инструменты, рекомендации и поддержка курящих людей или их близких, чтобы помочь в борьбе с курением
Cancer.Net: Прекращение употребления табака после диагностики онкологического заболевания: Ресурсы, помогающие бросить курить после установления диагноза онкологического заболевания
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Советы бывших курильщиков: Истории пациентов с заболеваниями, связанными с курением, ресурсы для потребителей табака и рекомендации авторитетных людей, чтобы помочь бросить курить
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Профилактика курения у молодежи: Факты, инфографика и другие ресурсы для учителей, тренеров, родителей и других лиц, участвующих в борьбе с курением, образовании молодежи
Smokefree.gov: ресурс Национального института онкологии (NCI), который помогает снизить частоту курения в США, особенно среди определенных категорий населения, предоставляя информацию об отказе от курения, индивидуальный план отказа от курения, текстовую поддержку и приложения для отказа от курения для мобильных телефонов.