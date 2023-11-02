Курение и другие виды употребления табака

Употребление табака является серьезной проблемой здоровья человека и общественного здравоохранения. Употребление табака причиняет вред практически каждому органу.

Табак потребляется из-за эффектов никотина. Никотин вызывает сильную зависимость при вдыхании в легкие. Курение сигарет, которое является наиболее вредной формой употребления табака, представляет собой наиболее распространенную форму его потребления среди взрослых людей. Электронные сигареты являются наиболее распространенной формой употребления табака среди подростков. Небольшой процент курильщиков использует сигары или трубки (включая кальян). Некоторые люди потребляют пероральные табачные изделия, такие как жевательный и дип-табак.

Курение повышает риск инфаркта миокарда, рака легких, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других заболеваний.

Никотин — вызывающее привыкание вещество в табаке.

Лица, прекратившие употреблять никотин, во время периода отмены могут становиться раздражительными, тревожными, печальными и беспокойными.

(См. также Отказ от курения и Вэйпинг).

При курении сигарет никотин быстро достигает головного мозга (в течение 10 секунд) и вызывает сильное привыкание. Помимо никотина сигареты выделяют смолы и монооксид углерода, а также почти 4000 других ингредиентов, многие из которых являются токсичными. Эти компоненты табака значительно повышают риск развития заболеваний и смерти.

Курение сигарет остается ведущей причиной предотвратимых заболеваний и смерти в Соединенных Штатах Америки и во всем мире. Примерно двое из трех заядлых курильщиков умирают преждевременно от заболевания, вызванного курением. Более полумиллиона американцев умирают ежегодно от заболеваний, связанных с курением: 1 из 5 случаев смерти в Соединенных Штатах Америки связан с курением. Курение весьма опасно, потому что курящие люди вдыхают сотни веществ, многие из которых могут вызывать онкологические заболевания, заболевания сердца и заболевания легких. Бездымные табачные продукты не являются безопасной альтернативой курению, поскольку они также содержат токсины.

Хотя основным источником потребления никотина является курение табака, дети иногда могут случайно проглотить никотин (обычно съедая сигареты или окурки, оставшиеся в пепельнице, иногда никотиновую жевательную резинку, пластыри или жидкость для электронных сигарет).

Кроме того, курение является наиболее распространенной причиной непреднамеренных пожаров в домах в Соединенных Штатах Америки. По оценкам Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), в жилых зданиях каждый год происходит около 7800 связанных с курением пожаров, приводящих к 275 смертельным исходам, 750 травмам и потере имущества на сумму 361 млн. долларов США. (См. FEMA: тенденции возгораний в жилых зданиях при курении [2012-2021]).

Употребление табака в Соединенных Штатах Америки снизилось за последние 50 лет. Тем не менее, в связи с ростом населения абсолютное число курящих людей в Соединенных Штатах Америки осталось примерно таким же — около 46 миллионов взрослых людей. Сигареты продаются в больших количествах, как подросткам, так и взрослым, преимущественно у кассовых терминалов. Каждый день около 1600 молодых людей младше 18 лет выкуривают свою первую сигарету, и почти 200 из начинают курить ежедневно.

Беременные женщины и дети Курение во время беременности ограничивает поступление необходимого количества кислорода к развивающемуся плоду и может привести к низкой массе тела, преждевременным родам и гибели плода. Курение во время беременности также повышает риск синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН). Курение — это болезнь детского и подросткового возраста: 9 из 10 курящих взрослых начинают курить до 18 лет, т.е. в возрасте, на который приходится пик развития головного мозга.

Диагностика употребления табака Вопросы от медицинских работников Рекомендуется, чтобы медицинские работники спрашивали всех об употреблении табака. Для многих людей курение — это зависимость, требующая медикаментозного лечения. Количественная оценка потребления табака человеком (количество сигарет, выкуриваемых в день [в настоящее время и в прошлом]) и время, когда человек начинает курить после утреннего пробуждения (важный показатель — в течение 30 минут), могут указывать на степень тяжести зависимости от табака и никотиновой зависимости. Ответы также могут помочь в выборе препарата для отказа от курения и его дозах. На отравление никотином можно не обратить внимания. Например, дети могут проглотить сигареты или никотиновую жевательную резинку, когда этого никто не видит. Даже когда взрослые видят детей с табаком во рту, сложно сказать, сколько они уже проглотили. Пациенты с болезнью зеленого табака могут не связывать свои симптомы с применением табака.