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Стационарное лечение для пожилых людей

Авторы:Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Более трети пациентов, поступающих в больницу, являются пожилыми людьми. Почти половина госпитализированных пациентов старше 65 лет. Врачи госпитализируют почти половину пожилых лиц, которые обращаются в отделение неотложной помощи.

    Многие пожилые пациенты могут покидать больницу в более тяжелом состоянии, чем они были до поступления. Частичная причина ухудшения заключается в том, что при поступлении в больницу у пожилых лиц могут возникать длительные серьезные и инвалидизирующие заболевания. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

    Частично причина в том, что пребывание в больнице может вызвать проблемы само по себе, независимо от возраста. У пожилых лиц эти проблемы чаще всего уже существуют, либо могут возникнуть, а последствия могут быть серьезными по следующим причинам:

    • дезориентация: изменения, которые происходят с возрастом, могут вызвать внезапную и заметную дезориентацию (делирий).

    • Обезвоживание: пожилые люди реже и менее интенсивно, чем молодые, испытывают чувство жажды. Таким образом, они пьют меньше жидкости, особенно в обстоятельствах, когда получить воду сложнее, например, в больнице.

    • Падения: пожилые люди чаще падают, при падении они могут получить тяжелую травму, например, перелом.

    • Недержание: пожилым людям особенно тяжело вставать с высокой больничной кровати после перенесенной операции, при наличии тяжелого заболевания или различного прикрепленного к ним оборудования. В результате этого, они не могут вовремя попасть в туалет.

    • Потеря независимости: во время госпитализации пожилые люди часто не могут заботиться о себе, поскольку за ними ухаживает персонал больницы (например, помощь при купании).

    • Потеря мышечной ткани: если пожилые люди много времени проводят в постели или неподвижны, они склонны к более быстрой потере мышечной ткани.

    • Пролежни: пожилые лица склонны к образованию пролежней, поскольку у них меньше подкожного жира, а кровоснабжение кожи понижено. Если у пациентов возникают пролежни, после выписки из больницы их могут направить в дом престарелых, а не в собственный дом.

    • Побочные эффекты лекарственных препаратов: перед поступлением в больницу многие пожилые люди принимают различные лекарственные препараты (см. также Старение и лекарственные препараты). В больнице им могут назначать дополнительные лекарственные препараты. Чем больше лекарственных препаратов принимает пациент, тем больше шансов возникновения побочных эффектов и взаимодействий с другими лекарственными препаратами, пищевыми добавками или пищей. Кроме того, пожилые люди более чувствительны к действию определенных лекарственных препаратов.

    • Недостаточное питание: физические, возрастные изменения могут снизить аппетит или всасывание питательных веществ, равно как и многие заболевания (включая проблемы с зубами) и прием лекарственных препаратов.

    Многим пожилым людям сложнее восстановиться физиологически и физически после пребывания в больнице, а также после перенесенного заболевания.

    Профилактические стратегии

    Некоторые больницы разрабатывают стратегии по профилактике проблем, которые могут возникнуть у пожилых людей при госпитализации. Эти стратегии должны помочь пожилым лицам продолжать функционировать на том уровне, на котором они находились до заболевания.

    • Многопрофильная группа: Данная группа включает медицинских работников, которые совместно предоставляют уход пожилому человеку. Сотрудники группы оценивают потребности человека и координируют стационарное лечение. Сотрудники группы выявляют возможные проблемы и решают или предотвращают их.

    • Группа целенаправленного ухода. Данная группа концентрируется на профилактике и лечении одной конкретной проблемы, например, недостаточного питания или пролежней. Эти группы часто возглавляет медсестра, которая выявляет наличие проблемы и составляет план по уходу.

    • Гериатры. Эти врачи получают специальное образование для оказания медицинской помощи пожилым людям, они могут предотвратить наиболее распространенные проблемы. Например, гериатры избегают назначения лекарственных препаратов или их комбинаций, которые с особенно высокой вероятностью вызывают проблемы у пожилых людей, и могут отменить препараты, которые имеют минимальную пользу или потенциальные побочные эффекты (см. также Старение и лекарственные препараты).

    • Рекомендации. Врачи также могут выполнять рекомендации по предоставлению медицинского обслуживания (протоколы), разработанные специально для пожилых людей.

    • Назначенная медсестра. Иногда назначается одна медсестра, которая несет ответственность за предоставление и контроль медицинского обслуживания. Медсестра должна удостовериться в том, что другие сотрудники понимают план лечения данного пациента.

    • Отделения по уходу за пожилыми людьми. Эти отделения предназначены для пожилых людей, а их сотрудники обучены предоставлять уход таким людям. В таких отделениях пожилым людям рекомендуют как можно скорее отвыкать от постельного режима. Им предлагают самостоятельно одеваться каждое утро, заниматься обычной ежедневной деятельностью и кушать в помещении для коллективного питания. Если пожилые люди проводят в больнице длительное время, им разрешают принести в палату фотографии, подушки и другие знакомые предметы. Персонал больницы рекомендует родственникам и друзьям принимать участие в уходе.

    Лечение

    Агрессивность лечения заболевания в больнице не должна зависеть от возраста. Родственники и пожилые люди должны обсуждать с врачом варианты лечения, убеждаясь в том, что лечение основано на тяжести заболевания, а не на возрасте. Однако для пожилых людей иногда больше подходят менее агрессивные методы лечения, в зависимости от их желаний и от прогноза, то есть от вероятности прогрессирования заболевания и ожидаемой продолжительности жизни. Наличие предварительных медицинских указаний, в которых указан метод выбранного медицинского обслуживания, особенно важно для пожилых людей.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.