Стационарное лечение для пожилых людей

Более трети пациентов, поступающих в больницу, являются пожилыми людьми. Почти половина госпитализированных пациентов старше 65 лет. Врачи госпитализируют почти половину пожилых лиц, которые обращаются в отделение неотложной помощи.

Многие пожилые пациенты могут покидать больницу в более тяжелом состоянии, чем они были до поступления. Частичная причина ухудшения заключается в том, что при поступлении в больницу у пожилых лиц могут возникать длительные серьезные и инвалидизирующие заболевания. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Частично причина в том, что пребывание в больнице может вызвать проблемы само по себе, независимо от возраста. У пожилых лиц эти проблемы чаще всего уже существуют, либо могут возникнуть, а последствия могут быть серьезными по следующим причинам:

дезориентация: изменения, которые происходят с возрастом, могут вызвать внезапную и заметную дезориентацию (делирий).

Обезвоживание: пожилые люди реже и менее интенсивно, чем молодые, испытывают чувство жажды. Таким образом, они пьют меньше жидкости, особенно в обстоятельствах, когда получить воду сложнее, например, в больнице.

Падения: пожилые люди чаще падают, при падении они могут получить тяжелую травму, например, перелом.

Недержание: пожилым людям особенно тяжело вставать с высокой больничной кровати после перенесенной операции, при наличии тяжелого заболевания или различного прикрепленного к ним оборудования. В результате этого, они не могут вовремя попасть в туалет.

Потеря независимости: во время госпитализации пожилые люди часто не могут заботиться о себе, поскольку за ними ухаживает персонал больницы (например, помощь при купании).

Потеря мышечной ткани: если пожилые люди много времени проводят в постели или неподвижны, они склонны к более быстрой потере мышечной ткани.

Пролежни: пожилые лица склонны к образованию пролежней, поскольку у них меньше подкожного жира, а кровоснабжение кожи понижено. Если у пациентов возникают пролежни, после выписки из больницы их могут направить в дом престарелых, а не в собственный дом.

Побочные эффекты лекарственных препаратов: перед поступлением в больницу многие пожилые люди принимают различные лекарственные препараты (см. также Старение и лекарственные препараты). В больнице им могут назначать дополнительные лекарственные препараты. Чем больше лекарственных препаратов принимает пациент, тем больше шансов возникновения побочных эффектов и взаимодействий с другими лекарственными препаратами, пищевыми добавками или пищей. Кроме того, пожилые люди более чувствительны к действию определенных лекарственных препаратов.

Недостаточное питание: физические, возрастные изменения могут снизить аппетит или всасывание питательных веществ, равно как и многие заболевания (включая проблемы с зубами) и прием лекарственных препаратов.

Многим пожилым людям сложнее восстановиться физиологически и физически после пребывания в больнице, а также после перенесенного заболевания.

Профилактические стратегии Некоторые больницы разрабатывают стратегии по профилактике проблем, которые могут возникнуть у пожилых людей при госпитализации. Эти стратегии должны помочь пожилым лицам продолжать функционировать на том уровне, на котором они находились до заболевания. Многопрофильная группа: Данная группа включает медицинских работников, которые совместно предоставляют уход пожилому человеку. Сотрудники группы оценивают потребности человека и координируют стационарное лечение. Сотрудники группы выявляют возможные проблемы и решают или предотвращают их.

Группа целенаправленного ухода. Данная группа концентрируется на профилактике и лечении одной конкретной проблемы, например, недостаточного питания или пролежней. Эти группы часто возглавляет медсестра, которая выявляет наличие проблемы и составляет план по уходу.

Гериатры. Эти врачи получают специальное образование для оказания медицинской помощи пожилым людям, они могут предотвратить наиболее распространенные проблемы. Например, гериатры избегают назначения лекарственных препаратов или их комбинаций, которые с особенно высокой вероятностью вызывают проблемы у пожилых людей, и могут отменить препараты, которые имеют минимальную пользу или потенциальные побочные эффекты (см. также Старение и лекарственные препараты).

Рекомендации. Врачи также могут выполнять рекомендации по предоставлению медицинского обслуживания (протоколы), разработанные специально для пожилых людей.

Назначенная медсестра. Иногда назначается одна медсестра, которая несет ответственность за предоставление и контроль медицинского обслуживания. Медсестра должна удостовериться в том, что другие сотрудники понимают план лечения данного пациента.

Отделения по уходу за пожилыми людьми. Эти отделения предназначены для пожилых людей, а их сотрудники обучены предоставлять уход таким людям. В таких отделениях пожилым людям рекомендуют как можно скорее отвыкать от постельного режима. Им предлагают самостоятельно одеваться каждое утро, заниматься обычной ежедневной деятельностью и кушать в помещении для коллективного питания. Если пожилые люди проводят в больнице длительное время, им разрешают принести в палату фотографии, подушки и другие знакомые предметы. Персонал больницы рекомендует родственникам и друзьям принимать участие в уходе.