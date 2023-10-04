Специалисты в составе бригады, осуществляющей стационарное лечение

В зависимости от необходимого лечения, госпитализированный пациент ежедневно может взаимодействовать с различными специалистами. Если специалисты не представляются и не объясняют свои обязанности, пациент или его родственники должны спросить их об этом.
Стационарное лечение могут обеспечивать много разных медицинских работников.
Лечащий врач
Лечащий врач возглавляет бригаду специалистов, осуществляющих стационарное лечение, и несет ответственность за все решения, которые могут оказать влияние на получаемую пациентом медицинскую помощь, в том числе проведение диагностики, лечения, а также руководит остальными специалистами.
В зависимости от того, что послужило причиной госпитализации, лечащим врачом может быть врач стационара (врач, специализирующийся на болезнях внутренних органов, который обслуживает только пациентов, находящихся на лечении в больнице), хирург или другой узкий специалист. В небольших населенных пунктах лечащим врачом может выступать терапевт пациента.
Резиденты, интерны, студенты-медики (младший врачебный персонал)
Некоторые больницы имеют специализацию клинических. Это означает, что в состав персонала включены студенты-медики различных курсов, которые работают под наблюдением лечащего врача.
Резидент или интерн — это дипломированный врач, проходящий дальнейшее профессиональное обучение после окончания медицинского учебного заведения.
Хотя такие специалисты не являются лечащими врачами, они часто принимают активное участие в лечении.
Врачи-специалисты
В отдельных случаях, при наличии у пациента комплексного или серьезного заболевания, лечащий врач приглашает врачей-специалистов для проведения оценки состояния пациента и выдачи рекомендаций относительно диагноза и оптимального лечения. В качестве врача-специалиста может выступать, например, врач, специализирующийся в диагностике и лечении болезней сердца (кардиолог), почек (нефролог) или рака (онколог). В других случаях в качестве врача-специалиста может быть приглашен хирург, имеющий узкую специализацию в соответствующей области, например, занимающийся оперативным лечением головного мозга, спинного мозга и нервов (нейрохирург) или мышц, костей и суставов (хирург-ортопед).
Дипломированная медсестра
Как правило, пациент взаимодействует с курирующими его дипломированными медсестрами больше, чем с другими специалистами в составе бригады. Дипломированные медсестры дают лекарственные препараты, следят за физическим и эмоциональным состоянием пациента. Именно дипломированные медсестры обычно первыми замечают резкое изменение состояния пациента и сообщают об этом лечащему врачу или младшему врачебному персоналу. Дипломированные медсестры могут быть дежурными медсестрами или старшими медсестрами, которые организуют и контролируют общую сестринскую помощь в отделении стационара.
Младшая медсестра
Младшие медсестры работают под руководством дипломированных медсестер, они предоставляют базовый медицинский и сестринский уход. Например, младшие медсестры измеряют артериальное давление, устанавливают катетеры, помогают пациентам мыться и одеваться. Также младшие медсестры рассказывают пациентам об особенностях ухода, отвечают на вопросы и сообщают о состоянии пациента дипломированным медсестрам и врачам.
Фельдшер и помощник врача
Фельдшеры и помощники врача работают совместно с лечащим врачом, координируя ежедневный уход за пациентом. Также они помогают проводить физикальные обследования и выписывают лекарственные препараты и процедуры пациентам с распространенными и стандартными медицинскими или хирургическими проблемами. Хотя фельдшеры или помощники врача не являются врачами, они проходят повышенную подготовку по вопросам постановки диагноза и лечения. Фельдшеры и помощники врача работают под наблюдением врачей.
Консультанты пациентов
Консультанты пациентов — это администраторы, не имеющие медицинского образования и работающие в больнице для оказания помощи обслуживающимся в ней пациентам. Как правило, они обрабатывают жалобы на лечение или медработников, подаваемые пациентами. Человек может встретиться с консультантом пациента, если ему неловко обсуждать проблемы непосредственно со своими медицинскими работниками, или если он полагает, что его проблемы не были решены.
Младший персонал по уходу за больными
Младший персонал по уходу за больными (долгое время их называли санитарами) помогают медсестрам осуществлять уход за пациентами. Как правило, их обязанности включают:
измерение основных физиологических показателей (таких как артериальное давление и температура тела);
перемещение пациентов в кровать или кресло-каталку;
помощь пациентам при ходьбе;
обеспечение комфорта пациента (обеспечение подушками и одеялами);
в отдельных случаях — кормление пациентов, которые не способны есть самостоятельно.
Специалисты по лечебной физкультуре и реабилитации
Специалисты по лечебной физкультуре обследуют и лечат людей с нарушениями двигательной способности, например, людей, которым трудно ходить, менять позу или перемещаться с кровати на стул. Такие проблемы могут появиться или обостриться в условиях больницы, поскольку пациенты вынуждены долгое время находиться в постели (постельный режим), например, после хирургической операции или вследствие обострения заболевания.
Специалисты по лечебной физкультуре оценивают силу, выносливость и координацию пациента и составляют упрощенную программу упражнений для выполнения в условиях больницы, чтобы помочь пациентам улучшить физическую форму и стать более самостоятельными. Часто специалисты по лечебной физкультуре помогают врачам определить, будет ли пациент способен к самостоятельному проживанию дома после выписки из больницы или ему будет нужна помощь, либо пациента необходимо поместить в заведение сестринского ухода для проведения дополнительного курса лечебной физкультуры.
Трудотерапевтов
Трудотерапевт оценивает способность пациента выполнять повседневные действия: принимать пищу, одеваться, следить за гигиеной, пользоваться туалетом, готовить пищу и делать уборку.
Трудотерапевты могут рекомендовать стратегии и устройства, помогающие человеку функционировать более самостоятельно.
Логопед
Логопеды тесно взаимодействуют с пациентами после инсульта или с теми, заболевание которых мешает глотать или говорить. Например, если после инсульта у человека возникают трудности с глотанием, логопед рекомендует употреблять пищу определенной консистенции. Логопед может предложить способы глотания, позволяющие избежать попадания пищи в легкие вместо желудка. Также они анализируют процессы мышления, связанные с общением.
Больничный фармацевт
Фармацевт — это специалист в области действия и взаимодействия лекарственных препаратов. В больницах работают штатные фармацевты, которые контролируют применение лекарственных препаратов. При необходимости, больничные фармацевты рассказывают, как добиться эффективности и безопасности при приеме выписанных лекарственных препаратов. Например, фармацевт может посоветовать избегать определенных продуктов, которые взаимодействуют с выписанным лекарственным препаратом, или научить, как делать инъекции лекарственного препарата (например, инсулина) в домашних условиях. Больничные фармацевты также предоставляют информацию врачам и отвечают на вопросы о конкретных эффектах лекарственных препаратов и лекарственных взаимодействиях.
Социальных работников
Социальные работники оказывают помощь, информационную и образовательную поддержку. Они помогают людям подготовиться к выписке из больницы: определяя услуги, которые можно получать на дому и по месту жительства, и помогают организовать предоставление таких услуг. Например, если пациент после выписки из больницы чувствует себя недостаточно хорошо для возвращения домой и нуждается в постоянном уходе и терапевтических процедурах, социальный работник может направить его в учреждение квалифицированного сестринского ухода. Социальные работники также координирует получение определенного медицинского обслуживания в домашних условиях, в том числе услуги приходящей медсестры или физиотерапевта, а также обеспечение медицинским оборудованием, например, креслами-каталками или медицинскими кроватями.
Диетологи
Лицензированные диетологи — это специалисты с профильным и медицинским образованием, которые определяют диетические потребности человека и планируют рацион пациента в больнице и после выписки в соответствии с назначениями лечащего врача. При планировании рациона диетологи учитывают личные, культурные и религиозные предпочтения человека в пище.
Определенные заболевания требуют соблюдения особенной диеты. Например, диабетики должны соблюдать диету с низким содержанием сахара, а пациенты с заболеванием почек — с низким содержанием калия. Диетологи могут рекомендовать продукты, соответствующие этим требованиям, и указать, каких продуктов следует избегать.
Переводчики
Глухим, слабослышащим, а также пациентам, чей родной язык является иностранным, больницы предоставляют переводчиков со знанием медицинской терминологии. В ряде случаев переводчик присутствует лично, иногда перевод осуществляется по телефону или в режиме видео-конференции в палате пациента.
Группа дежурных медработников
Группы дежурных медработников представляют собой группы назначенного персонала медицинского учреждения (часто врач, медсестра и специалист по обеспечению дыхания), которые быстро приходят в больничную палату к пациенту при развитии признаков ухудшения их состояния, таких как отклонения основных показателей жизнедеятельности, проблемы с дыханием, боль в груди или признаки инсульта. После назначения анализов или первоначального лечения для стабилизации состояния пациента группа связывается с лечащим врачом и может перевести пациента в другое отделение больницы для специализированного мониторинга или лечения.
Другие специалисты
Участвовать в стационарном лечении пациента также могут другие специалисты. К ним могут относиться радиолог и рентгенотехник, специалист по респираторной терапии (для пациентов с расстройствами дыхания), сотрудники, которые помогают перевозить пациентов по территории больницы, административный персонал и волонтеры.