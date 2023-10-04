Специалисты в составе бригады, осуществляющей стационарное лечение

Лечащий врач возглавляет бригаду специалистов, осуществляющих стационарное лечение, и несет ответственность за все решения, которые могут оказать влияние на получаемую пациентом медицинскую помощь, в том числе проведение диагностики, лечения, а также руководит остальными специалистами.

В зависимости от того, что послужило причиной госпитализации, лечащим врачом может быть врач стационара (врач, специализирующийся на болезнях внутренних органов, который обслуживает только пациентов, находящихся на лечении в больнице), хирург или другой узкий специалист. В небольших населенных пунктах лечащим врачом может выступать терапевт пациента.