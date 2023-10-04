Проблемы, связанные с постельным режимом

Длительный постельный режим без регулярной физической нагрузки, который требуется соблюдать в больнице, может вызвать множество проблем. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).
Тромбы
Травма ноги, операция на ноге или постельный режим не позволяют пациентам давать ногам необходимую нагрузку. Если ноги не получают нагрузки, кровь из вен ног к сердцу поступает медленнее. Сгустки крови обычно формируются в условиях замедленного тока крови. Сгустки крови, образовавшиеся в ноге (тромбоз глубоких вен), иногда перемещаются из вен ног к легким и закупоривают там кровеносный сосуд (тромбоэмболия легочной артерии). Такие тромбы могут представлять опасность для жизни.
Компрессионные чулки могут помочь в профилактике образования сгустков крови. Подключенные к электрическому насосу, эти чулки периодически сдавливают икры и перемещают кровь в вены и через них.
Пациентам из группы высокого риска образования сгустков крови назначают антикоагулянты (например, гепарин), которые вводят подкожно в живот или руку. Иногда назначаются таблетки антикоагулянтов для приема внутрь. Антикоагулянты помогают предотвратить свертывание крови и иногда их называют «разжижителями крови».
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Запор
Если пациенты прикованы к постели или ведут менее активный образ жизни, кал медленно перемещается по кишечнику и прямой кишке и плохо выходит из организма. У таких пациентов выше склонность к запорам. Кроме того, находящиеся в больнице пациенты могут принимать лекарственные препараты (например, некоторые виды болеутоляющих), которые вызывают запор.
Для профилактики запоров персонал больницы рекомендует пациентам пить больше жидкости и употреблять дополнительную клетчатку в виде продуктов питания или пищевых добавок. Могут назначаться размягчители стула или слабительные, прием которых может быть продолжен после выписки пациента из больницы.
Депрессия
Многие пациенты с тяжелым заболеванием, прикованные к постели в течение длительного времени, впадают в депрессию. Ограниченный контакт с другими людьми и чувство беспомощности также могут стать причиной депрессии.
Пролежни
При нахождении в постели в одном положении в течение длительного времени участки кожи, которые постоянно соприкасаются с постелью, подвержены воздействию давления. Давление нарушает кровоснабжение этих участков. При длительном отсутствии кровоснабжения ткань разрушается, что приводит к образованию пролежня (т.н. пролежневой язвы). Пролежни могут начать образовываются уже в течение 2 часов.
Пролежни чаще образуются у:
истощенных пациентов;
пациентов с непроизвольным истечением (недержанием) мочи.
Истощение ослабляет кожу, высушивает ее, делает неэластичной, поэтому она чаще разрушается. Моча при недержании воздействует на кожу, размягчая ее и вызывая открытые поражения.
Пролежни обычно образуются на пояснице, копчике, пятках, локтях и бедрах. Пролежни в тяжелой форме могут приводить к инфекции, которая распространяется в кровоток (сепсис).
При наличии у пациента проблем с движением сотрудники больницы периодически меняют его положение в кровати, чтобы предотвратить образование пролежней. Проводится осмотр кожи на наличие каких-либо признаков пролежней. Под кожу, соприкасающуюся с постелью, кладут специальные прокладки, например, под пятки, чтобы защитить их. Если пролежни уже появились, применяется специальная кровать, которая перераспределяет давление с помощью воздуха так, чтобы исключить длительное воздействие давления на один участок.
снижения прочности костей;
Если кости регулярно не получают нагрузку (когда пациенты мало времени проводят стоя или при ходьбе), они слабеют и больше подвержены переломам.
Слабость мышц и ригидность суставов
Если мышцы не получают нагрузку, они слабеют. Постельный режим может вызывать ригидность суставов, а также мышц и тканей вокруг них (связок и сухожилий). С течением времени мышцы могут стать необратимо укороченными, а малоподвижные суставы могут остаться в согнутом положении, это состояние называется контрактурой.
Получается замкнутый круг — пациенты находятся в постели вследствие заболевания или операции, что приводит к слабости мышц и ригидности суставов, затрудняя передвижение (включая положение стоя и ходьбу).
Профилактика проблем, связанных с постельным режимом
Меры по профилактике проблем, связанных с постельным режимом, могут показаться сложными и изнурительными, но они необходимы для полного выздоровления.
Движение, как можно скорее и как можно больше, помогает предотвратить большинство проблем, включая запор. Пациентам рекомендуют как можно раньше отвыкать от постельного режима. Если они не могут этого сделать, они должны сидеть, двигаться или делать упражнения в постели. Напряжение и расслабление мышц, лежа в постели, может помочь сохранить их силу.
Если пациенты не могут самостоятельно делать упражнения, физиотерапевт или сотрудник больницы сгибает конечности пациента. Такие приспособления, как перила, поручни в ванной комнате, приподнятые туалетные сиденья, низкие кровати и ковровые покрытия могут облегчать движение.
Для детей в больницах часто имеются игровые комнаты, способствующие движению и позволяющие избежать скуки и депрессии.