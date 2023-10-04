Проблемы, связанные с постельным режимом

Травма ноги, операция на ноге или постельный режим не позволяют пациентам давать ногам необходимую нагрузку. Если ноги не получают нагрузки, кровь из вен ног к сердцу поступает медленнее. Сгустки крови обычно формируются в условиях замедленного тока крови. Сгустки крови, образовавшиеся в ноге (тромбоз глубоких вен), иногда перемещаются из вен ног к легким и закупоривают там кровеносный сосуд (тромбоэмболия легочной артерии). Такие тромбы могут представлять опасность для жизни.

Компрессионные чулки могут помочь в профилактике образования сгустков крови. Подключенные к электрическому насосу, эти чулки периодически сдавливают икры и перемещают кровь в вены и через них.

Пациентам из группы высокого риска образования сгустков крови назначают антикоагулянты (например, гепарин), которые вводят подкожно в живот или руку. Иногда назначаются таблетки антикоагулянтов для приема внутрь. Антикоагулянты помогают предотвратить свертывание крови и иногда их называют «разжижителями крови».