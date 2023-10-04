Падения, связанные с госпитализацией

Больничные условия могут повышать риск падения, особенно у пожилых лиц. Длительный постельный режим может вызвать слабость мышц и неспособность сжимать вены ног и заставлять кровь двигаться к сердцу. Таким образом, кровь скапливается в ногах, когда человек поднимается, вызывая снижение давления и головокружение (состояние, которое называется ортостатическая гипотензия).
Пациенты также могут принимать лекарственные препараты, вызывающие головокружение, сонливость или дезориентацию. Кровать может быть слишком высокой или иметь поручни, затрудняя процесс вставания. Освещение может быть слабым, поэтому пациенты могут не видеть препятствия. Чаще падают пациенты, у которых спутано сознание или которые дезориентированы.
Поскольку пребывание в больнице нарушает обычные привычки, родители, которые остаются в больнице, чтобы ухаживать за больным новорожденным или маленьким ребенком, могут забыть об обычных мерах предосторожности, например, о необходимости поднимать ограждение детской кроватки, когда малыш находится в постели.
(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).
Профилактика падений во время пребывания в больнице
Если госпитализированные пациенты или их родственники понимают, что вызывает падения в больнице, они должны предпринять меры, чтобы их предотвратить. Например, чтобы избежать слабости мышц, пациенты могут как можно скорее начинать вставать с постели и делать упражнения. Родственники или сотрудники больницы могут сопровождать пациентов, пока они ходят по коридорам для восстановления силы мышц.
Чаще всего пациенты падают, вставая с постели. Персонал и родственники могут помочь, выполняя следующие действия:
Если кровать слишком высока, спросить, нужно ли опустить ее ниже
Пациент должен понимать, насколько высоко расположена кровать.
Призывать пациентов быть осторожными и не спешить, вставая с постели.
Проверять, носят ли пациенты тапочки или туфли с нескользящей подошвой.
Показывать пациентам, где находится туалет, и как туда пройти (чтобы избежать неосторожных движений и не столкнуться с мебелью).
Продемонстрировать, как пациент может позвать на помощь.
Для младенцев и маленьких детей убедиться, что ограждение детской кроватки поднято.
Сотрудники больницы часто стремятся выявить пациентов, которые склонны к падениям, и стараются им помочь. Сотрудники их часто навещают или размещают их в палатах рядом с постом медицинской сестры.
Если пациент не может безопасно встать с кровати без посторонней помощи, сотрудники больницы просят его вызвать помощь звонком. Если пациент не понимает или не согласен с тем, что не может без опасности для себя встать с постели самостоятельно, можно использовать тревожную сигнализацию, которая подает громкий звуковой сигнал, если человек пытается встать с кровати самостоятельно.
Родственники могут попросить врача проверить принимаемые лекарственные препараты и выявить те, которые повышают риск падения. При наличии такого лекарственного препарата родственники могут попросить врача о возможной замене лекарственного препарата или уменьшении его дозы.