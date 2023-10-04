Падения, связанные с госпитализацией

Больничные условия могут повышать риск падения, особенно у пожилых лиц. Длительный постельный режим может вызвать слабость мышц и неспособность сжимать вены ног и заставлять кровь двигаться к сердцу. Таким образом, кровь скапливается в ногах, когда человек поднимается, вызывая снижение давления и головокружение (состояние, которое называется ортостатическая гипотензия).

Пациенты также могут принимать лекарственные препараты, вызывающие головокружение, сонливость или дезориентацию. Кровать может быть слишком высокой или иметь поручни, затрудняя процесс вставания. Освещение может быть слабым, поэтому пациенты могут не видеть препятствия. Чаще падают пациенты, у которых спутано сознание или которые дезориентированы.

Поскольку пребывание в больнице нарушает обычные привычки, родители, которые остаются в больнице, чтобы ухаживать за больным новорожденным или маленьким ребенком, могут забыть об обычных мерах предосторожности, например, о необходимости поднимать ограждение детской кроватки, когда малыш находится в постели.

(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).