Отделения, предоставляющие особый уход

Отделения интенсивной терапии (ОИТ) предназначены для тяжелобольных пациентов. Это пациенты с внезапно появившимся, общим нарушением функции (недостаточности) органа, например, печени, легких (которым требуется помощь при дыхании) или почек (которым требуется диализ). В отделение интенсивной терапии обычно помещают пациентов в шоковом состоянии, с тяжелой инфекцией или после серьезного оперативного вмешательства. В больших больницах может быть специальное педиатрическое отделение интенсивной терапии, предназначенное для детей. Больницы могут иметь отдельные отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) для различных видов пациентов, например, перенесших хирургическое вмешательство (хирургическое ОРИТ), инсульт (неврологическое ОРИТ) или тяжелый инфаркт миокарда (кардиологическое ОРИТ). Эти различные типы ОРИТ обычно имеют специфические протоколы мониторинга и лечения для поддержания пациентов, которые поступают в эти отделения.

ОРИТ оснащены оборудованием для поддержания и постоянного мониторинга жизненно важных функций. В число этого оборудования входят:

Кардиомонитор — аппарат для мониторинга частоты сердечных сокращений и частоты пульса (электрокардиография, или ЭКГ), артериального давления и частоты дыхания, который присоединяется к человеку различными проводами.

Центральный внутривенный катетер — гибкий катетер, вводимый в вену на шее, верхнем отделе грудной клетки или верхнем отделе бедра с целью введения пациенту лекарственных препаратов, жидкостей и, иногда, питательных веществ.

Аппараты искусственной вентиляции легких, помогающие пациентам дышать, и дефибрилляторы для восстановления нормального сердечного ритма.

Поскольку пациенты в ОРИТ нуждаются в большем объеме ухода, чем обычно, такие отделения укомплектованы увеличенным штатом персонала. В таких отделениях часы посещений ограничены, а правила для посетителей более строгие.

Телеметрические системы кардиомониторинга предназначены для пациентов, которым необходим мониторинг сердечной деятельности, но состояние здоровья которых не требует интенсивного мониторнига в ОРИТ. Кардиомониторы в этих отделениях обычно передают данные по беспроводной связи, чтобы пациентам было легче передвигаться по палате и ходить в туалет.

Отделения менее интенсивной терапии (отделения промежуточной терапии) предназначены для пациентов, которые по состоянию здоровья не могут находиться в обычной палате, но которые более стабильны, чем пациенты в отделении интенсивной терапии. Такие палаты есть не во всех больницах.