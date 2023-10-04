Неспособность к мочеиспусканию, связанная с госпитализацией

Профилактика задержки мочеиспускания во время пребывания в больнице

Профилактика задержки мочеиспускания во время пребывания в больнице

Сотрудники больницы стараются выявить пациентов, подверженных риску развития задержки мочеиспускания, чтобы принять соответствующие профилактические меры. Как правило, такой риск повышен у людей пожилого возраста, а также у людей, имеющих определенные расстройства, в том числе увеличение простаты, недержание мочи, запоры, а также заболевания, поражающие нервы, отвечающие за мочеиспускание (например, инсульт, повреждение спинного мозга или опухоль).

Если присутствует опасность развития задержки мочи, сотрудники больницы могут принять следующие меры:

составить график мочеиспускания, когда сотрудник больницы через каждые несколько часов подходит к пациенту и напоминает о необходимости помочиться;

если необходимо, помочь добраться до туалета и/или предоставить стул-туалет или утку;

провести обследования (например, УЗИ мочевого пузыря), чтобы определить задержку мочи;

осмотреть принимаемые пациентом лекарственные препараты, чтобы проверить, не могут ли они стать причиной задержки мочеиспускания или усугубить ее;

поощрять пациентов при любой возможности вставать с постели и прохаживаться.

Чтобы избежать задержки мочеиспускания пациенты должны ходить в туалет, когда чувствуют желание помочиться. При мочеиспускании нужно подождать до полного опорожнения мочевого пузыря.

Если человек совсем не может мочиться или происходит задержка большого количества мочи, персонал больницы может через уретру ввести в мочевой пузырь гибкую трубку (катетер) для вывода мочи. Поскольку такой катетер способствует увеличению риска развития инфекции мочевыводящих путей, его необходимо удалить как можно скорее. Если проблема сохраняется, пациента выписывают из больницы с установленным катетером и записывают на прием к урологу для проведения оценки состояния и лечения.