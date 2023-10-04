Недостаточность питания, связанная с госпитализацией

Причиной недостаточности питания может быть потребление недостаточного количества пищи, либо недостаточного количества питательных веществ (витаминов и минералов). Во время пребывания в больнице недостаточность питания может возникнуть или усугубиться. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).
Госпитализированные пациенты могут меньше есть по нескольким причинам:
Заболевание или прием лекарственных препаратов могут снизить аппетит.
Еда может быть незнакомой и неаппетитно выглядеть.
Рацион питания некоторых пациентов ограничен, они должны следовать диете с низким содержанием жира или соли, которая может им не нравиться.
Пищу подают и убирают в определенное время.
Пациентам могут подавать продукты, которые им не нравятся или которые они не могут употреблять по философским или религиозным причинам (например, некошерные и нехаляльные продукты).
Некоторым пациентам сложно есть в постели с подноса.
Некоторым пациентам для приема пищи требуется помощь или больше времени. Часто, когда кто-то готов помочь в приеме пищи, она уже остыла и выглядит неаппетитно.
Если пациент не взял зубные протезы в больницу, они сместились или не подходят, пациенту может быть сложно жевать.
Лежа в постели, трудно получить доступ к воде.
Недостаточное питание является серьезной проблемой, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Пациенты, питающиеся недостаточно, не могут бороться с инфекциями. Раны заживают медленно, выздоровление продвигается медленно. Недостаток витамина D является распространенной проблемой у госпитализированных пациентов. Этот дефицит повышает риск переломов, вызванных падениями.
Профилактика недостаточности питания, связанной с госпитализацией
Сотрудники больницы должны следить за внесением изменений в ограничительные диеты в кратчайшие сроки после того, как исчезает необходимость в ограничениях, и следить за тем, сколько пищи пациенты съедают каждый день. При поступлении в больницу пациенты или родственники могут уведомить персонал больницы о предпочтительных или неприемлемых продуктах питания. В больничный рацион могут вноситься определенные изменения. Члены семьи могут приносить любимые продукты только при отсутствии медицинских ограничений на них. Присутствие родственников во время еды может помочь пациентам, поскольку в их присутствии они едят больше. Родственники и персонал должны проверить наличие и использование зубных протезов у тех пациентов, которые ими пользуются. Для профилактики недостаточности питания больничный диетолог может назначить пациентам жидкие питательные добавки.
Емкость с питьевой водой должна стоять в пределах досягаемости от постели пациента, за исключением случаев, когда употребление жидкости ограничено в связи с заболеванием. Родственники и персонал должны поощрять пациентов пить, регулярно предлагая им какой-либо напиток.
Если пациенты не могут употреблять пищу перорально, жидкость, содержащую питательные вещества, могут вводить им через трубку, установленную в желудок (желудочный зонд) через нос или небольшое отверстие в стенке брюшной полости, или, значительно реже, в вену (парентеральное питание). Подобное питание необходимо в течение короткого времени, пока пациенты не смогут безопасно употреблять достаточное количество пищи через рот.