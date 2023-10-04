Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Недостаточность питания, связанная с госпитализацией

Авторы:Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Проверено/пересмотрено окт. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Причиной недостаточности питания может быть потребление недостаточного количества пищи, либо недостаточного количества питательных веществ (витаминов и минералов). Во время пребывания в больнице недостаточность питания может возникнуть или усугубиться. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Госпитализированные пациенты могут меньше есть по нескольким причинам:

  • Заболевание или прием лекарственных препаратов могут снизить аппетит.

  • Еда может быть незнакомой и неаппетитно выглядеть.

  • Рацион питания некоторых пациентов ограничен, они должны следовать диете с низким содержанием жира или соли, которая может им не нравиться.

  • Пищу подают и убирают в определенное время.

  • Пациентам могут подавать продукты, которые им не нравятся или которые они не могут употреблять по философским или религиозным причинам (например, некошерные и нехаляльные продукты).

  • Некоторым пациентам сложно есть в постели с подноса.

  • Некоторым пациентам для приема пищи требуется помощь или больше времени. Часто, когда кто-то готов помочь в приеме пищи, она уже остыла и выглядит неаппетитно.

  • Если пациент не взял зубные протезы в больницу, они сместились или не подходят, пациенту может быть сложно жевать.

  • Лежа в постели, трудно получить доступ к воде.

Недостаточное питание является серьезной проблемой, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Пациенты, питающиеся недостаточно, не могут бороться с инфекциями. Раны заживают медленно, выздоровление продвигается медленно. Недостаток витамина D является распространенной проблемой у госпитализированных пациентов. Этот дефицит повышает риск переломов, вызванных падениями.

Профилактика недостаточности питания, связанной с госпитализацией

Сотрудники больницы должны следить за внесением изменений в ограничительные диеты в кратчайшие сроки после того, как исчезает необходимость в ограничениях, и следить за тем, сколько пищи пациенты съедают каждый день. При поступлении в больницу пациенты или родственники могут уведомить персонал больницы о предпочтительных или неприемлемых продуктах питания. В больничный рацион могут вноситься определенные изменения. Члены семьи могут приносить любимые продукты только при отсутствии медицинских ограничений на них. Присутствие родственников во время еды может помочь пациентам, поскольку в их присутствии они едят больше. Родственники и персонал должны проверить наличие и использование зубных протезов у тех пациентов, которые ими пользуются. Для профилактики недостаточности питания больничный диетолог может назначить пациентам жидкие питательные добавки.

Емкость с питьевой водой должна стоять в пределах досягаемости от постели пациента, за исключением случаев, когда употребление жидкости ограничено в связи с заболеванием. Родственники и персонал должны поощрять пациентов пить, регулярно предлагая им какой-либо напиток.

Если пациенты не могут употреблять пищу перорально, жидкость, содержащую питательные вещества, могут вводить им через трубку, установленную в желудок (желудочный зонд) через нос или небольшое отверстие в стенке брюшной полости, или, значительно реже, в вену (парентеральное питание). Подобное питание необходимо в течение короткого времени, пока пациенты не смогут безопасно употреблять достаточное количество пищи через рот.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.