Недостаточность питания, связанная с госпитализацией

Причиной недостаточности питания может быть потребление недостаточного количества пищи, либо недостаточного количества питательных веществ (витаминов и минералов). Во время пребывания в больнице недостаточность питания может возникнуть или усугубиться. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Госпитализированные пациенты могут меньше есть по нескольким причинам:

Заболевание или прием лекарственных препаратов могут снизить аппетит.

Еда может быть незнакомой и неаппетитно выглядеть.

Рацион питания некоторых пациентов ограничен, они должны следовать диете с низким содержанием жира или соли, которая может им не нравиться.

Пищу подают и убирают в определенное время.

Пациентам могут подавать продукты, которые им не нравятся или которые они не могут употреблять по философским или религиозным причинам (например, некошерные и нехаляльные продукты).

Некоторым пациентам сложно есть в постели с подноса.

Некоторым пациентам для приема пищи требуется помощь или больше времени. Часто, когда кто-то готов помочь в приеме пищи, она уже остыла и выглядит неаппетитно.

Если пациент не взял зубные протезы в больницу, они сместились или не подходят, пациенту может быть сложно жевать.

Лежа в постели, трудно получить доступ к воде.

Недостаточное питание является серьезной проблемой, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Пациенты, питающиеся недостаточно, не могут бороться с инфекциями. Раны заживают медленно, выздоровление продвигается медленно. Недостаток витамина D является распространенной проблемой у госпитализированных пациентов. Этот дефицит повышает риск переломов, вызванных падениями.