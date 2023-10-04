Недостаток сна, связанный с госпитализацией

Затруднения со сном во время пребывания в больнице могут возникать по многим причинам, в том числе:

неудобная кровать;

заболевание;

эмоциональный стресс и тревожность в связи с заболеванием;

боль после хирургической операции или связанная с другими причинами;

окружающий шум (звуковые сигналы, разговоры медперсонала в коридорах, перемещение оборудования или храп соседа по палате);

ночные побудки, чтобы измерить физиологические показатели (температуру и артериальное давление), взять кровь на анализ, заменить капельницу или дать лекарственные препараты.

В результате многие пациенты при выписке чувствуют себя более усталыми, чем при поступлении в больницу.

(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).