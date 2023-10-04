Недостаток сна, связанный с госпитализацией

Затруднения со сном во время пребывания в больнице могут возникать по многим причинам, в том числе:
неудобная кровать;
заболевание;
эмоциональный стресс и тревожность в связи с заболеванием;
боль после хирургической операции или связанная с другими причинами;
окружающий шум (звуковые сигналы, разговоры медперсонала в коридорах, перемещение оборудования или храп соседа по палате);
ночные побудки, чтобы измерить физиологические показатели (температуру и артериальное давление), взять кровь на анализ, заменить капельницу или дать лекарственные препараты.
В результате многие пациенты при выписке чувствуют себя более усталыми, чем при поступлении в больницу.
(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).
Профилактика проблем со сном в больнице
Пациенту следует сообщить о своих проблемах со сном врачу или медсестре.
Возможные решения:
модификация звуковых сигналов оборудования;
перевод пациентов в другую палату из-за храпа соседа;
прием болеутоляющих, снотворных или снимающих тревожность препаратов;
применение берушей;
по возможности, планирование обследований и вмешательств персоналом больницы для сведения к минимуму прерывания сна.
Если состояние пациента улучшается, можно спросить врача, есть ли необходимость в ночных побудках для измерения физиологических показателей.