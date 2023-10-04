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Недостаток сна, связанный с госпитализацией

Авторы:Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Затруднения со сном во время пребывания в больнице могут возникать по многим причинам, в том числе:

  • неудобная кровать;

  • заболевание;

  • эмоциональный стресс и тревожность в связи с заболеванием;

  • боль после хирургической операции или связанная с другими причинами;

  • окружающий шум (звуковые сигналы, разговоры медперсонала в коридорах, перемещение оборудования или храп соседа по палате);

  • ночные побудки, чтобы измерить физиологические показатели (температуру и артериальное давление), взять кровь на анализ, заменить капельницу или дать лекарственные препараты.

В результате многие пациенты при выписке чувствуют себя более усталыми, чем при поступлении в больницу.

(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Профилактика проблем со сном в больнице

Пациенту следует сообщить о своих проблемах со сном врачу или медсестре.

Возможные решения:

  • модификация звуковых сигналов оборудования;

  • перевод пациентов в другую палату из-за храпа соседа;

  • прием болеутоляющих, снотворных или снимающих тревожность препаратов;

  • применение берушей;

  • по возможности, планирование обследований и вмешательств персоналом больницы для сведения к минимуму прерывания сна.

Если состояние пациента улучшается, можно спросить врача, есть ли необходимость в ночных побудках для измерения физиологических показателей.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.