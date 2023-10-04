Недержание, связанное с госпитализацией

В больницах у пациентов может отмечаться недержание мочи или кала. В этих случаях причиной обычно является окружение, а не физическое состояние пациента.

Недержание могут вызвать следующие факторы:

Постельный режим.

Прием диуретиков, которые заставляют мочевой пузырь быстро наполняться мочой.

Проблема встать с постели, поскольку она слишком высокая или поскольку пациент слаб или болен.

Наличие заболевания или перенесенная операция, которые затрудняют ходьбу или делают ее болезненной.

Наличие оборудования, например, внутривенной (в/в) капельницы или трубки для подачи кислорода, сердечных мониторов и катетеров.

Инфекция мочевого пузыря или кишечника

Таким образом, пациенту иногда сложно добраться до туалета, на это уходит больше времени, чем обычно.

Подкладное судно может быть неудобной или некомфортной альтернативой. Пациенту может потребоваться помощь для использования подкладного судна или для того, чтобы сходить в туалет. Пациенты с деменцией, инсультом или те, кто внезапно потерял ориентацию, могут быть не в состоянии использовать звонок, чтобы позвать на помощь. После нажатия на звонок, помощь может прийти не сразу. Подобная задержка может привести к недержанию.

Недержание развивается при некоторых заболеваниях и при приеме некоторых лекарственных препаратов.

(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).