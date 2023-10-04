Дезориентация и снижение мыслительных способностей, связанные с госпитализацией

Больные люди, особенно на фоне приема лекарственных препаратов для снятия боли или против тревожности, могут испытывать дезориентацию. Это состояние усиливает больничное окружение. В больницах пациенты сдают свои личные вещи и одежду, которые их отличают от других, и одевают больничный халат. Они находятся в чужом месте и лишены знакомых ориентиров и обычных привычек. Больницы часто не обеспечивают достаточной стимуляции (например, объекты, обращающие на себя внимание, звуки или общение с другими людьми). Пациенты могут чувствовать себя одиноко, даже рядом с неразговорчивым соседом по палате, белые стены и обстановка лечебного учреждения которой выглядят безлико. Часто им не с кем поговорить.

Их могут дезориентировать больничные процедуры и расписание. Например, пациентов могут часто будить ночью, лишая их необходимого сна. Они могут быть не в состоянии ориентироваться в незнакомой, слабо освещенной комнате. Процедуры и сложное оборудование могут их подавлять.

Пациенты могут быть еще более дезориентированы в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Пациенты отделения интенсивной терапии чувствуют себя одиноко, иногда в палатах нет окон или часов, чтобы можно было ориентироваться. Сигналы электронных мониторов, постоянный яркий свет и частое взятие образцов крови, замена внутривенных капельниц или прием лекарственных препаратов могут мешать сну. Утомленные пациенты чаще испытывают спутанность сознания и дезориентацию. Иногда дезориентация принимает такую тяжелую форму, что у пациентов развивается делирий, называемый ОРИТ-психозом.

Родственники должны уведомить сотрудников больницы, если во время пребывания в больнице пациент чувствует себя дезориентированным, чтобы они не думали, что это типичное для пациента поведение. Делирий обычно излечим, если можно устранить его причину (заболевание, лекарственный препарат или стрессовая ситуация).

В ряде случаев дезориентация может стать настолько сильной, что пациент не понимает, зачем находится в больнице. Пациент может перейти в возбужденное состояние и пытаться встать с кровати, выдернуть катетер или другие трубки или совершить другие действия, способные нанести вред ему или окружающим. Пациент может неправильно понять действия другого человека, посчитав их угрозой, и отреагировать применением физического насилия. В подобных случаях присутствие друзей или членов семьи поможет успокоить пациента. В некоторых случаях сотрудник больницы круглосуточно находится рядом с пациентом, чтобы не дать ему возможность совершить какие-либо опасные действия. В редких случаях применяют средства физического сдерживания или небольшие дозы нейролептических препаратов до тех пор, пока дезориентация не проходит.

(См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).