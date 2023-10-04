Госпитализация в стационар

Больницы располагают значительными ресурсами и экспертным потенциалом, что позволяет врачам оперативно диагностировать и лечить широкий спектр заболеваний.
Однако больница может быть местом, которое пугает и дезориентирует. Часто медицинскую помощь оказывают быстро и без каких-либо объяснений. Знание того, что следует ожидать, может помочь пациентам лучше справиться с ситуацией и активно участвовать в медицинском обслуживании во время пребывания в больнице. Лучшее понимание того, что происходит в больнице, и того, с какой целью предпринимаются соответствующие действия, помогает пациентам избавиться от страха перед больницей, дает ощущение большего контроля над ситуацией и уверенности в отношении своего здоровья после выписки.
Пациентов госпитализируют при наличии у них серьезной или угрожающей жизни проблемы (например, сердечного приступа). Их также могут госпитализировать в связи с менее серьезными заболеваниями, которые невозможно вылечить надлежащим образом в других условиях (например, дома или в амбулаторном хирургическом центре). Врач, будь то врач общей практики, специалист или врач отделения неотложной помощи, определяет наличие у пациента медицинской проблемы, которая является достаточно серьезной, чтобы потребовать госпитализации.
Основная цель госпитализации —
восстановление или улучшение состояния здоровья с целью безопасной выписки пациента.
Пребывание в больнице должно быть относительно коротким и должно заканчиваться безопасной выпиской домой или переводом в другое медицинское учреждение, в котором можно завершить лечение.
Для многих пациентов госпитализация начинается с визита в отделение неотложной помощи. Важно понимать, когда и каким образом следует обращаться в отделение неотложной помощи. Если пациенты обращаются в отделение неотложной помощи, они должны предоставить свою медицинскую информацию.
Детям может потребоваться постоянное пребывание в больнице родителей или лица, оказывающего уход.
Регистрация при поступлении в больницу
Первый этап поступления в больницу — регистрация. Иногда регистрация может быть выполнена до прибытия в больницу. Регистрация включает заполнение форм с указанием следующих данных:
основные сведения (ФИО, адрес);
информация о медицинском страховании;
телефонные номера родственников или друзей, с которыми можно связаться в экстренной ситуации;
согласие на лечение;
согласие на раскрытие информации страховым компаниям;
согласие на оплату расходов.
Пациентам выдают идентифицирующий браслет, который следует носить на запястье. Следует проверить правильность указанной информации и постоянно носить этот браслет. Таким образом, при проведении процедур или анализов сотрудники больницы могут убедиться, что их получает соответствующий пациент. Во многих больницах идентификационный браслет имеет уникальный личный штрих-код, который медицинский работник сканирует перед выдачей лекарственных препаратов или проведением других видов лечения либо анализов для обеспечения того, что надлежащее обслуживание предоставлено правильному человеку в нужное время.
В Соединенных Штатах Америки действие закона, называемого Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA), распространяется на большинство учреждений здравоохранения и клиницистов. Закон устанавливает подробные правила, касающиеся конфиденциальности, доступа к информации и раскрытия медицинской информации, позволяющей установить личность, которая называется защищенной медицинской информацией.
Что следует брать с собой в больницу
Независимо от того, поступают ли пациенты в больницу из отделения неотложной помощи или по направлению лечащего врача, они должны представить свою медицинскую информацию.
Самое важное, что требуется взять с собой — это:
список всех принимаемых лекарственных препаратов с указанием дозировки (включая безрецептурные препараты, рецептурные препараты и пищевые добавки, такие, как витамины, минералы и лекарственные растения);
список всех лекарственных аллергий;
письменные указания лечащего врача, при наличии.
Если этой информации нет или состояние больного не позволяет ее передать, то это, по возможности, должны сделать родственники или друзья пациента; также они должны принести все флаконы или упаковки с лекарственными препаратами, которые найдут в доме, чтобы сотрудники больницы могли создать список этих лекарственных препаратов для медицинской документации.
Также следует принести последние выписки из истории болезни и эпикризы. Однако у многих пациентов эти документы отсутствуют. В подобных ситуациях персонал больницы обычно получает информацию от терапевта, из отдела медицинской документации или из обоих источников.
Больницы рекомендуют также приносить заблаговременные распоряжения и любые юридические формы с указаниями, кто может принимать медицинские решения вместо пациента на случай, если он не сможет принять решение сам (доверенность на медицинский уход).
Всю эту информацию необходимо предоставить медсестре, которая размещает пациента в палате.
Личные вещи
Пациенты также должны иметь с собой:
туалетные принадлежности, включая бритву, если она используется дома;
халат;
ночное белье;
тапочки;
очки, слуховой аппарат и зубные протезы (при их использовании дома);
аппарат ППДДП (поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях) для облегчения дыхания (если пациент использует его);
некоторые личные вещи, например, фотографии близких, чтобы чувствовать себя комфортно, и, если они пожелают, что-нибудь для чтения;
мобильный телефон и зарядное устройство для мобильного телефона.
При госпитализации ребенка родителям следует принести его любимый предмет, например, любимое одеяло или мягкую игрушку.
Поскольку вещи часто теряются в больнице (особенно при смене палат), все личные предметы должны быть промаркированы или помечены. Ценные вещи (обручальное кольцо или другие украшения, кредитные карты и крупные суммы денег) не следует брать в больницу.
Текущие рецептурные препараты
Пациенты часто берут в больницу свои лекарственные препараты, чтобы использовать свои собственные запасы. Но для обеспечения получения пациентами правильного типа и дозы лекарственного препарата им взамен назначают те же или аналогичные лекарственные препараты из больничных запасов. Если пациент приносит в больницу лекарственные препараты, чтобы врач или персонал могли их проверить, их обычно возвращают домой родственники или друзья после того, как лекарственные препараты были зарегистрированы в медицинских документах.
Поэтому, как правило, рецептурные препараты следует оставлять дома. Исключениями являются дорогостоящие, необычные или труднодоступные лекарственные препараты. Такие лекарственные препараты следует взять с собой, поскольку возможно, что больница не сможет незамедлительно предоставить аналогичные средства. К таким препаратам относятся редкие химиотерапевтические препараты и экспериментальные препараты. В подобных случаях лекарственный препарат передают фармацевту больницы, который выполняет проверку и подтверждает подлинность препарата перед тем, как дать его пациенту. Во время пребывания пациента в больнице лекарственный препарат хранится в хранилище, при этом каждую дозу лекарственного препарата пациент получает от медсестры.
После поступления в больницу
После поступления в больницу пациентов могут направить на анализ крови или рентген, либо сразу препроводить в палату. Перед проведением всех инвазивных обследований и лечебных процедур врачи должны получить разрешение от пациента или уполномоченного лица, принимающего решения, объяснив потенциальные вредные последствия и пользу обследований и/или процедур. Данный процесс известен как информированное согласие.
Палаты могут быть одноместными (одна койка) или маломестными (несколько коек). Даже в одноместной палате уединение ограничено, так как в палату часто заходят сотрудники больницы, и хотя обычно они стучат, они могут зайти до того, как пациент ответит.
Пациентам могут назначить различные анализы, например, анализ крови или мочи, для выявления патологий. Сотрудники больницы могут задавать пациентам вопросы, чтобы выяснить, не могут ли возникнуть у них проблемы во время пребывания в больнице, не нужна ли им дополнительная помощь после выписки. Вопросы могут касаться привычек питания, настроения, прививок или принимаемых препаратов. Пациентам могут задавать стандартные вопросы для оценки психической функции (см. таблицу Проверка психического статуса).
Катетеры для капельниц
Практически всем поступающим в больницу пациентам устанавливают катетер. Катетер — это тонкая гибкая трубка, которая вводится в вену, обычно на внутреннем сгибе локтя. Катетер может применяться для введения пациенту жидкости, лекарственных препаратов и, при необходимости, питательных веществ.
Если пациент находится в больнице дольше нескольких дней, катетер могут переместить в другое место, чтобы избежать раздражения вены.
Пожелания в отношении реанимационных мероприятий
У всех поступающих в больницу пациентов спрашивают, есть ли у них распоряжение о поддержании жизни, в котором документально фиксируются их предпочтения и пожелания в отношении реанимационных мероприятий, даже если они находятся в больнице в связи с несерьезным заболеванием, и в остальном здоровы. Поэтому не следует предполагать, что данный вопрос подразумевает, что пациент серьезно болен.
Реанимационные мероприятия включают следующие действия:
сердечно-легочная реанимация (СЛР);
дефибрилляция сердца;
использование определенных лекарственных препаратов;
установка в горло дыхательной трубки (интубация) и применение аппарата для поддержки дыхания (механическая вентиляция легких);
установка в желудок зонда для искусственного кормления для подачи питательных веществ.
Решение о проведении реанимационных мероприятий очень личное, оно зависит от многих факторов, включая состояние здоровья человека, ожидаемую продолжительность жизни, жизненные цели, ценности, религиозные и философские взгляды, а также мнение членов семьи. В идеале пациент должен принять решение самостоятельно, обсудив сомнения с членами семьи, врачами и другими близкими лицами. Нельзя, чтобы вместо самого пациента это решение принимали другие.
Пациенты могут отказаться от применения реанимационных мероприятий, если они достигли старости и чувствуют, что прожили насыщенную жизнь, либо если они страдают от тяжелого смертельного заболевания или заболевания, значительно ухудшающего качество жизни. Врачи могут предложить людям рассмотреть возможность отказа от реанимационных мероприятий в случае, если заболевание является смертельным или если после реанимации возвращение к приемлемому качеству жизни маловероятно. Если пациент принимает решение отказаться от реанимационных мероприятий, врачи ставят в карту отметку «отказ от реанимации» (ОР) или «отказ от проведения реанимационных мероприятий» (ОПРМ).
Отказ от реанимационных мероприятий не означает отказ от лечения. Например, оформившие отказ от реанимационных мероприятий (ОР или ОПРМ) пациенты все равно получают лечение всех имеющихся у них заболеваний до остановки сердца или остановки дыхания. Симптоматическая терапия и лечение боли проводятся всегда и под конец жизни больного становятся основной задачей для медицинских работников.
Если пациент указывает, что не знает, как ответить на эти вопросы, врачи исходят из того, что реанимационные мероприятия должны быть проведены.
Пациент может в любое время изменить решение в отношении реанимационных мероприятий, уведомив об этом своего врача. Ему не нужно объяснять, почему он изменил свое мнение.
В идеале реанимационные мероприятия восстанавливают нормальное функционирование организма, и вспоможение дыханию и другие поддерживающие мероприятия больше не требуются. Однако в отличие от того, что часто показывают в средствах массовой информации, данные действия могут применяться с различной степенью успеха, в зависимости от возраста и общего состояния здоровья человека. Как правило, более успешно данные мероприятия применяются у молодых здоровых людей и менее успешно — у людей пожилого возраста и пациентов с тяжелыми заболеваниями. Однако нельзя с уверенностью предсказать, у кого реанимационные мероприятия будут успешными, а у кого — нет.
Кроме того, реанимационные мероприятия могут вызвать определенные проблемы. Например, нажим на грудную клетку может привести к перелому ребер, а недостаточное снабжение головного мозга кислородом до реанимации может привести к повреждению головного мозга.
Если пациент указывает отказ от реанимационных мероприятий (ОР или ОПРМ), на его запястье надевают пластиковый браслет с указанием пожеланий, который нельзя снимать в течение всего срока пребывания в больнице. Помимо этого, врач заполняет форму портативного медицинского распоряжения или распоряжения врачу об искусственном поддержании жизни (РВИПЖ) для документального оформления отказа пациента от реанимационных мероприятий. Данную форму передают пациенту для личного архива. Тогда страдающие тяжелым заболеванием люди после выписки из больницы могут поместить эту форму дома на видное место (например, на холодильник) на случай, если медики обнаружат их дома в бессознательном состоянии. Официальные РВИПЖ и аналогичные программы существуют не в каждом штате или районе проживания, но их разработка быстро распространяется.
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