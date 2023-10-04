Госпитализация в стационар

Больницы располагают значительными ресурсами и экспертным потенциалом, что позволяет врачам оперативно диагностировать и лечить широкий спектр заболеваний.

Однако больница может быть местом, которое пугает и дезориентирует. Часто медицинскую помощь оказывают быстро и без каких-либо объяснений. Знание того, что следует ожидать, может помочь пациентам лучше справиться с ситуацией и активно участвовать в медицинском обслуживании во время пребывания в больнице. Лучшее понимание того, что происходит в больнице, и того, с какой целью предпринимаются соответствующие действия, помогает пациентам избавиться от страха перед больницей, дает ощущение большего контроля над ситуацией и уверенности в отношении своего здоровья после выписки.

Пациентов госпитализируют при наличии у них серьезной или угрожающей жизни проблемы (например, сердечного приступа). Их также могут госпитализировать в связи с менее серьезными заболеваниями, которые невозможно вылечить надлежащим образом в других условиях (например, дома или в амбулаторном хирургическом центре). Врач, будь то врач общей практики, специалист или врач отделения неотложной помощи, определяет наличие у пациента медицинской проблемы, которая является достаточно серьезной, чтобы потребовать госпитализации.

Основная цель госпитализации —

восстановление или улучшение состояния здоровья с целью безопасной выписки пациента.

Пребывание в больнице должно быть относительно коротким и должно заканчиваться безопасной выпиской домой или переводом в другое медицинское учреждение, в котором можно завершить лечение.

Для многих пациентов госпитализация начинается с визита в отделение неотложной помощи. Важно понимать, когда и каким образом следует обращаться в отделение неотложной помощи. Если пациенты обращаются в отделение неотложной помощи, они должны предоставить свою медицинскую информацию.

Детям может потребоваться постоянное пребывание в больнице родителей или лица, оказывающего уход.

Регистрация при поступлении в больницу Первый этап поступления в больницу — регистрация. Иногда регистрация может быть выполнена до прибытия в больницу. Регистрация включает заполнение форм с указанием следующих данных: основные сведения (ФИО, адрес);

информация о медицинском страховании;

телефонные номера родственников или друзей, с которыми можно связаться в экстренной ситуации;

согласие на лечение;

согласие на раскрытие информации страховым компаниям;

согласие на оплату расходов. Пациентам выдают идентифицирующий браслет, который следует носить на запястье. Следует проверить правильность указанной информации и постоянно носить этот браслет. Таким образом, при проведении процедур или анализов сотрудники больницы могут убедиться, что их получает соответствующий пациент. Во многих больницах идентификационный браслет имеет уникальный личный штрих-код, который медицинский работник сканирует перед выдачей лекарственных препаратов или проведением других видов лечения либо анализов для обеспечения того, что надлежащее обслуживание предоставлено правильному человеку в нужное время. В Соединенных Штатах Америки действие закона, называемого Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA), распространяется на большинство учреждений здравоохранения и клиницистов. Закон устанавливает подробные правила, касающиеся конфиденциальности, доступа к информации и раскрытия медицинской информации, позволяющей установить личность, которая называется защищенной медицинской информацией.

Что следует брать с собой в больницу Независимо от того, поступают ли пациенты в больницу из отделения неотложной помощи или по направлению лечащего врача, они должны представить свою медицинскую информацию. Самое важное, что требуется взять с собой — это: список всех принимаемых лекарственных препаратов с указанием дозировки (включая безрецептурные препараты, рецептурные препараты и пищевые добавки, такие, как витамины, минералы и лекарственные растения);

список всех лекарственных аллергий;

письменные указания лечащего врача, при наличии. Если этой информации нет или состояние больного не позволяет ее передать, то это, по возможности, должны сделать родственники или друзья пациента; также они должны принести все флаконы или упаковки с лекарственными препаратами, которые найдут в доме, чтобы сотрудники больницы могли создать список этих лекарственных препаратов для медицинской документации. Также следует принести последние выписки из истории болезни и эпикризы. Однако у многих пациентов эти документы отсутствуют. В подобных ситуациях персонал больницы обычно получает информацию от терапевта, из отдела медицинской документации или из обоих источников. Больницы рекомендуют также приносить заблаговременные распоряжения и любые юридические формы с указаниями, кто может принимать медицинские решения вместо пациента на случай, если он не сможет принять решение сам (доверенность на медицинский уход). Всю эту информацию необходимо предоставить медсестре, которая размещает пациента в палате. Личные вещи Пациенты также должны иметь с собой: туалетные принадлежности, включая бритву, если она используется дома;

халат;

ночное белье;

тапочки;

очки, слуховой аппарат и зубные протезы (при их использовании дома);

аппарат ППДДП (поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях) для облегчения дыхания (если пациент использует его);

некоторые личные вещи, например, фотографии близких, чтобы чувствовать себя комфортно, и, если они пожелают, что-нибудь для чтения;

мобильный телефон и зарядное устройство для мобильного телефона. При госпитализации ребенка родителям следует принести его любимый предмет, например, любимое одеяло или мягкую игрушку. Поскольку вещи часто теряются в больнице (особенно при смене палат), все личные предметы должны быть промаркированы или помечены. Ценные вещи (обручальное кольцо или другие украшения, кредитные карты и крупные суммы денег) не следует брать в больницу. Текущие рецептурные препараты Пациенты часто берут в больницу свои лекарственные препараты, чтобы использовать свои собственные запасы. Но для обеспечения получения пациентами правильного типа и дозы лекарственного препарата им взамен назначают те же или аналогичные лекарственные препараты из больничных запасов. Если пациент приносит в больницу лекарственные препараты, чтобы врач или персонал могли их проверить, их обычно возвращают домой родственники или друзья после того, как лекарственные препараты были зарегистрированы в медицинских документах. Поэтому, как правило, рецептурные препараты следует оставлять дома. Исключениями являются дорогостоящие, необычные или труднодоступные лекарственные препараты. Такие лекарственные препараты следует взять с собой, поскольку возможно, что больница не сможет незамедлительно предоставить аналогичные средства. К таким препаратам относятся редкие химиотерапевтические препараты и экспериментальные препараты. В подобных случаях лекарственный препарат передают фармацевту больницы, который выполняет проверку и подтверждает подлинность препарата перед тем, как дать его пациенту. Во время пребывания пациента в больнице лекарственный препарат хранится в хранилище, при этом каждую дозу лекарственного препарата пациент получает от медсестры.