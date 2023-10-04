Выписка из больницы

Когда пациенты достаточно восстанавливаются или могут получать адекватное лечение в другом месте, их выписывают из больницы.

Определяя срок выписки, врач сопоставляет риск появления проблем, связанных с пребыванием в больнице (например, заражение инфекционным заболеванием), и пользу от лечения в стационаре.

Если надлежащий медицинский уход за пациентом можно обеспечить вне больницы, как правило, для пациента будет лучше находиться дома, даже если полного выздоровления от болезни, послужившей причиной госпитализации, не произошло.

Пациенты могут завершить лечение амбулаторно, если:

они могут принимать пищу, воду и лекарственные препараты перорально;

они могут получить назначенные лекарственные препараты;

с помощью лекарственных препаратов уровень боли снижен до допустимого (но необязательно полностью);

они могут передвигаться по дому и обслуживать себя в бытовом плане, либо обеспечены соответствующей помощью;

их состояние не требует суточного наблюдения посредством медицинского оборудования;

были назначены визиты последующего наблюдения у лечащего врача.

Перед выпиской сотрудники больницы могут проверить, способен ли пациент свободно передвигаться, а также задать пациентам вопросы, чтобы выяснить, не нужна ли им дополнительная помощь после выписки. Сотрудник, планирующий выписку, или социальный работник в больнице могут предвидеть потенциальные проблемы и предлагать или организовывать необходимые услуги по оказанию медико-социальной помощи на дому, в том числе услуги приходящей медсестры, физиотерапевта, а также прокат оборудования, например, кресла-каталки или скамьи для душа. Однако пациенты и их родственники должны участвовать в планировании таких услуг, чтобы убедиться, что они соответствуют потребностям.

Если после пребывания в больнице необходима временная или постоянная дополнительная медицинская помощь, пациентов часто направляют в другое учреждение. Их могут отправить в реабилитационный центр или в дом престарелых (специализированное учреждение с сестринским уходом).

Перед выпиской пациенты или их родственники должны получить подробные указания для последующего наблюдения и убедиться, что они их понимают. Они должны получить письменный график приема всех лекарственных препаратов и визитов последующего наблюдения. Если это не было организовано до выписки, по прибытии домой пациент должен позвонить своему лечащему врачу, чтобы записаться на контрольный визит. Важно рассказать медсестре врача или дежурному администратору о том, что он только что выписан из больницы, и что ему необходимо назначить визит в течение следующих 3-10 дней для обеспечения надлежащей последующей медицинской помощи.

Если пациентов переводят в другое учреждение, вместе с ними должны быть направлены результаты больничного обследования и план лечения (медицинский документ, необходимый для перевода пациента в другое учреждение). Копию этих данных отправляют по факсу или передают.

Вне зависимости от того, куда выписывают пациента — в другое медицинское учреждение или домой, ему должны быть переданы документы, содержащие следующую информацию:

причина госпитализации;

проведенные основные процедуры и анализы;

основной диагноз при выписке;

рекомендуемые диетические ограничения или изменения режима питания;

ограничения в отношении различных видов деятельности (например, прогулки пешком, физические упражнения, вождение автомобиля) или двигательной активности;

необходимость использования вспомогательных средств, таких, как кресло-каталка, ходунки, костыли, аппарат ППДДП (поддержания постоянного положительного давления в дыхательных путях) или кислородные баллоны;

инструкции по уходу за хирургическими разрезами или ранами;

при необходимости, инструкции о том, как измерять температуру, артериальное давление, уровень сахара в крови или массу тела после выписки из больницы;

перечень симптомов, в случае появления которых следует обратиться к врачу или вернуться в отделение неотложной помощи;

даты и время визитов последующего наблюдения у лечащего врача;

актуальный перечень назначенных лекарственных препаратов с указанием дозировки, количества приемов в сутки и продолжительности приема.

Сотрудники больницы должны рассмотреть вместе с пациентом, которого выписывают, все изменения в отношении принимавшихся ранее лекарственных препаратов и все новые лекарственные препараты, прием которых был начат. Пациентам также следует попросить своего лечащего врача сообщить их постоянному врачу о лечении, проведенном во время пребывания в больнице, по возможности в письменной форме (так называемая выписка из истории болезни) и/или в ходе телефонного разговора.

В некоторых случаях после выписки из больницы состояние пациентов ухудшается, и им приходится вернуться в больницу и продолжить лечение.