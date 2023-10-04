Врачебные ошибки в процессе стационарного лечения

Во время пребывания в больнице могут иметь место ошибки при уходе за больными. В больнице уход сложный, окружающая среда стрессовая, многие люди и системы должны работать вместе, и медицинских работников могут просить работать в условиях, которые вызывают усталость и/или приводят к недостаточному количеству сна. В результате стационарное лечение не настолько безопасное, как бы этого хотелось. Некоторые эксперты утверждают, что каждый год в Соединенных Штатах Америки предотвратимые медицинские ошибки приводят к смерти до 250 000 человек (хотя с этим согласны не все эксперты). Врачебные ошибки являются значимой причиной смерти в Соединенных Штатах Америки.

К числу врачебных ошибок может относиться следующее:

выдача пациенту неправильного лекарственного препарата, неправильной дозы препарата или лекарственного препарата, на который у пациента аллергия;

назначение обследования или выдача лекарственного препарата другому пациенту;

проведение хирургической процедуры на неверной стороне или неверной части тела;

упущение из виду важных результатов исследований.

На протяжении последнего десятилетия больницы в США достигли значительного успеха в создании систем, позволяющих выявить и исключить врачебные ошибки.

Но несмотря на это, одним из лучших способов предупреждения таких ошибок является участие пациента в процессе лечения, когда пациент задает вопросы и интересуется назначениями. Могут быть приняты следующие шаги:

передать точный перечень лекарственных препаратов, которые пациент принимает дома;

передать список аллергий на лекарственные препараты;

понять, почему назначены определенные лекарственные препараты и с какой целью проводятся исследования;

выучить названия назначенных и выдаваемых лекарственных препаратов, а также их дозировку и количество приемов в сутки;

каждый раз, когда медсестра выдает лекарственный препарат, попросить ее сказать название препарата и показания, в связи с которыми он назначен;

спрашивать о результатах проведенных анализов и исследований;

просить медицинских работников мыть руки перед проведением обследования;

попросить сотрудников больницы обращаться к себе по имени;

получить письменный перечень лекарственных препаратов, которые следует принимать после выписки, и перечень инструкций для диспансерного наблюдения;

убедиться, что пациент, врач и хирург сходятся во мнении и точно понимают, что должно быть сделано в ходе хирургической процедуры;

задавать вопросы, если что-то кажется неправильным;

попросить кого-нибудь из семьи или друзей находиться рядом и задавать вопросы от имени пациента.

У пациентов есть право знать, что в ходе их лечения была допущена ошибка. Если произошла ошибка, пациент должен попросить врача или медсестру: