Во время пребывания в больнице

Обычно день в больнице начинается с забора крови — медсестра или технический специалист берет кровь, как правило, в промежутке между 5 и 8 часами утра. Кровь берут рано утром, чтобы осуществляющие лечение специалисты могли получить результаты в начале дня.

Как минимум, раз в день врач делает обход. Во время обхода врач выполняет следующие действия:

спрашивает пациентов о симптомах;

проводит необходимое физикальное обследование;

рассказывает пациентам о запланированных обследованиях и изменениях в плане лечения;

сообщает пациентам о прогрессе лечения.

Обычно обход пациентов происходит утром. Если состояние пациента тяжелое или ухудшается, врач может подходить к нему несколько раз в день. В некоторых случаях врача может сопровождать медсестра, фармацевт, врачи-стажеры или сводные группы разных медицинских работников.

Чтобы быть готовыми к обходу пациенты (или их представители) могут сделать следующее:

в течение дня записывать вопросы, чтобы вспомнить и задать их врачу во время обхода;

конспектировать сообщаемую во время обхода информацию, поскольку ее объем может быть большим;

организовать присутствие членов семьи и друзей во время обхода (особенно если пациент не способен к общению или не может понять ситуацию вследствие деменции или другого тяжелого расстройства);

попросить одного члена семьи вводить в курс дела остальных родственников и друзей, чтобы врачу и другим специалистам не нужно было повторять информацию несколько раз.

Поскольку в больнице могут произойти незапланированные события, точное время обхода врачом пациентов предсказать нельзя. Можно попросить врача сообщить предполагаемое время обхода в промежутке 1 или 2 часов. Если члены семьи или друзья хотят присутствовать на обходе, полезно хотя бы предположительно знать время прихода врача. Если на первую половину дня запланировано хирургическое вмешательство, хирург может сделать обход рано утром (с 6 до 9 часов утра).

Другие специалисты обычно подходят к пациенту несколько раз в день и предоставляют большую часть ежедневного стационарного ухода. К ним относятся:

медсестры, которые обычно выдают пациентам лекарственные препараты;

физиотерапевты и трудотерапевты могут регулярно подходить к пациенту, чтобы помочь выполнить упражнения;

младший персонал по уходу за больными (который также называют санитарами), который, при необходимости, помогает пациентам при приеме пищи, посещении туалета и с другими бытовыми задачами.

Члены семьи могут помогать с уходом в больнице, но должны координировать эту помощь с персоналом больницы, чтобы сделать ее максимально эффективной, безопасной и действенной.

Медсестры и другие специалисты стремятся, чтобы все госпитализированные пациенты вставали с кровати, кроме тех, кому по медицинским показаниям врач запретил нарушать постельный режим. Длительное пребывание в постели может вызывать множество проблем, в том числе слабость мышц, образование сгустков крови и запор (см. Проблемы, связанные с постельным режимом). Чтобы помочь избежать этих проблем, пациенты могут несколько раз в день прогуливаться в коридоре и принимать пищу не в кровати, а сидя на стуле рядом с кроватью. Необходимо спросить у медсестры, можно ли выполнять эти действия самостоятельно или необходимо наблюдение или помощь со стороны сотрудника больницы.

Пищу приносят в палату. После назначения рациона в соответствии с медицинскими показаниями пациента можно заранее заказывать блюда из больничного меню. Если пациент не способен общаться самостоятельно, сотрудник больницы поможет ему заказать еду. Если заказ не сделан, принесут стандартные блюда, соответствующие медицинским показаниям пациента. Если была назначена специальная диета (например, диета с низким содержанием сахара для диабетиков), некоторые блюда в меню могут быть недоступны для заказа. Поскольку некоторые заболевания требуют соблюдения специальной диеты, как правило, посетителям и родственникам нельзя приносить в больницу домашнюю или ресторанную еду, за исключением случаев, когда это разрешено медсестрой или диетологом.