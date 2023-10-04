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Внутрибольничные инфекции

Авторы:Michael Joseph Pistoria, MEng, DO, Lehigh Valley Hospital - Coordinated Health
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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Пациенты, поступившие в больницу, могут быть инфицированы. Подобные инфекции называются внутрибольничными. В Соединенных Штатах Америки приблизительно 4–5% госпитализируемых пациентов подвергаются заражению внутрибольничными инфекциями, приблизительно 75 000 из этих пациентов умирают каждый год. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Риск заразиться более высок для следующих групп пациентов:

  • у младенцев;

  • пожилых людей;

  • Лица с ослабленной иммунной системой

  • Люди, у которых имеются инвазивные медицинские устройства, такие как внутривенные катетеры, мочевые катетеры и воздуховоды (для вспомогательного дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких)

Внутрибольничные инфекции могут быть вызваны бактериями или грибками. Бактериальные и грибковые инфекции могут быть опасными и смертельными.

Микроорганизмы внутрибольничных инфекций часто бывают резистентными к действию многих распространенных антибиотиков. При частом применении антибиотиков в больницах развиваются резистентные штаммы.

Внутрибольничные инфекции включают пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, инфицирование хирургических разрезов и инфекции крови.

легочные инфекции;

Пациенты, которые прикованы к постели, активно не используют свои легкие, поэтому мышцы, контролирующие дыхание, могут ослабеть. В таких случаях им может быть сложно глубоко дышать, а если в дыхательных путях скапливается слизь, пациенты не могут откашляться. При накапливании слизи выведение бактерий из дыхательных путей затрудняется, и может возникнуть пневмония.

Риск легочной инфекции повышается под воздействием следующих факторов:

  • Использование аппарата искусственного дыхания, который значительно повышает риск.

  • Предшествующее лечение антибиотиками.

  • Наличие других заболеваний, например, болезни сердца, легких, печени или почек.

  • Возраст старше 70 лет.

  • проживание в доме престарелых;

  • Операция на брюшной полости или грудной клетке.

  • Прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы протонного насоса, которые уменьшают кислотность желудочного сока

Глубокое дыхание и откашливание может помочь предотвратить легочные инфекции. Эти действия могут сохранять легкие открытыми и предотвратить слабость дыхательных мышц.

Инфекции мочевыводящих путей

Иногда пациентам в больницах в мочевой пузырь вводят дренажную трубку (мочевой катетер). Катетер вводят, когда врачам необходимо тщательно наблюдать за количеством вырабатываемой мочи, например, у тяжелобольных пациентов. В прошлом мочевые катетеры вводили пациентам с недержанием. Однако катетеры значительно повышают риск инфекции мочевыводящих путей, поскольку бактерии могут легко проникнуть в мочевой пузырь.

Поэтому для предотвращения инфекций мочевыводящих путей врачи стараются как можно реже использовать эти катетеры. При использовании катетеры должны тщательно очищаться и проходить регулярную проверку. У пациентов с недержанием оптимальной альтернативой мочевому катетеру является частая смена подгузников.

Профилактика внутрибольничных инфекций

Обычные меры для профилактики внутрибольничных инфекций, используемые персоналом больницы, включают:

  • Частое мытье рук.

  • Частое использование средств на основе спирта для обработки рук.

  • Использование средств защиты, например, перчаток и халатов при выполнении процедур.

Для профилактики развития резистентных инфекций многие больницы используют специальные программы по ограниченному применению антибиотиков, так что их назначают только пациентам с подтвержденными инфекциями. Кроме того, многие больницы ограничивают использование новейших и наиболее мощных антибиотиков для предотвращения развития резистентности.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.