Пациенты, поступившие в больницу, могут быть инфицированы. Подобные инфекции называются внутрибольничными. В Соединенных Штатах Америки приблизительно 4–5% госпитализируемых пациентов подвергаются заражению внутрибольничными инфекциями, приблизительно 75 000 из этих пациентов умирают каждый год. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).

Риск заразиться более высок для следующих групп пациентов:

у младенцев;

пожилых людей;

Лица с ослабленной иммунной системой

Люди, у которых имеются инвазивные медицинские устройства, такие как внутривенные катетеры, мочевые катетеры и воздуховоды (для вспомогательного дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких)

Внутрибольничные инфекции могут быть вызваны бактериями или грибками. Бактериальные и грибковые инфекции могут быть опасными и смертельными.

Микроорганизмы внутрибольничных инфекций часто бывают резистентными к действию многих распространенных антибиотиков. При частом применении антибиотиков в больницах развиваются резистентные штаммы.

Внутрибольничные инфекции включают пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, инфицирование хирургических разрезов и инфекции крови.

легочные инфекции; Пациенты, которые прикованы к постели, активно не используют свои легкие, поэтому мышцы, контролирующие дыхание, могут ослабеть. В таких случаях им может быть сложно глубоко дышать, а если в дыхательных путях скапливается слизь, пациенты не могут откашляться. При накапливании слизи выведение бактерий из дыхательных путей затрудняется, и может возникнуть пневмония. Риск легочной инфекции повышается под воздействием следующих факторов: Использование аппарата искусственного дыхания, который значительно повышает риск.

Предшествующее лечение антибиотиками.

Наличие других заболеваний, например, болезни сердца, легких, печени или почек.

Возраст старше 70 лет.

проживание в доме престарелых;

Операция на брюшной полости или грудной клетке.

Прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы протонного насоса, которые уменьшают кислотность желудочного сока Глубокое дыхание и откашливание может помочь предотвратить легочные инфекции. Эти действия могут сохранять легкие открытыми и предотвратить слабость дыхательных мышц.

Инфекции мочевыводящих путей Иногда пациентам в больницах в мочевой пузырь вводят дренажную трубку (мочевой катетер). Катетер вводят, когда врачам необходимо тщательно наблюдать за количеством вырабатываемой мочи, например, у тяжелобольных пациентов. В прошлом мочевые катетеры вводили пациентам с недержанием. Однако катетеры значительно повышают риск инфекции мочевыводящих путей, поскольку бактерии могут легко проникнуть в мочевой пузырь. Поэтому для предотвращения инфекций мочевыводящих путей врачи стараются как можно реже использовать эти катетеры. При использовании катетеры должны тщательно очищаться и проходить регулярную проверку. У пациентов с недержанием оптимальной альтернативой мочевому катетеру является частая смена подгузников.