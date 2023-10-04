Пациенты, поступившие в больницу, могут быть инфицированы. Подобные инфекции называются внутрибольничными. В Соединенных Штатах Америки приблизительно 4–5% госпитализируемых пациентов подвергаются заражению внутрибольничными инфекциями, приблизительно 75 000 из этих пациентов умирают каждый год. (См. также Проблемы, связанные с госпитализацией).
Риск заразиться более высок для следующих групп пациентов:
у младенцев;
пожилых людей;
Лица с ослабленной иммунной системой
Люди, у которых имеются инвазивные медицинские устройства, такие как внутривенные катетеры, мочевые катетеры и воздуховоды (для вспомогательного дыхания с помощью аппарата искусственной вентиляции легких)
Внутрибольничные инфекции могут быть вызваны бактериями или грибками. Бактериальные и грибковые инфекции могут быть опасными и смертельными.
Микроорганизмы внутрибольничных инфекций часто бывают резистентными к действию многих распространенных антибиотиков. При частом применении антибиотиков в больницах развиваются резистентные штаммы.
Внутрибольничные инфекции включают пневмонию, инфекции мочевыводящих путей, инфицирование хирургических разрезов и инфекции крови.
легочные инфекции;
Пациенты, которые прикованы к постели, активно не используют свои легкие, поэтому мышцы, контролирующие дыхание, могут ослабеть. В таких случаях им может быть сложно глубоко дышать, а если в дыхательных путях скапливается слизь, пациенты не могут откашляться. При накапливании слизи выведение бактерий из дыхательных путей затрудняется, и может возникнуть пневмония.
Риск легочной инфекции повышается под воздействием следующих факторов:
Использование аппарата искусственного дыхания, который значительно повышает риск.
Предшествующее лечение антибиотиками.
Наличие других заболеваний, например, болезни сердца, легких, печени или почек.
Возраст старше 70 лет.
проживание в доме престарелых;
Операция на брюшной полости или грудной клетке.
Прием определенных лекарственных препаратов, таких как ингибиторы протонного насоса, которые уменьшают кислотность желудочного сока
Глубокое дыхание и откашливание может помочь предотвратить легочные инфекции. Эти действия могут сохранять легкие открытыми и предотвратить слабость дыхательных мышц.
Инфекции мочевыводящих путей
Иногда пациентам в больницах в мочевой пузырь вводят дренажную трубку (мочевой катетер). Катетер вводят, когда врачам необходимо тщательно наблюдать за количеством вырабатываемой мочи, например, у тяжелобольных пациентов. В прошлом мочевые катетеры вводили пациентам с недержанием. Однако катетеры значительно повышают риск инфекции мочевыводящих путей, поскольку бактерии могут легко проникнуть в мочевой пузырь.
Поэтому для предотвращения инфекций мочевыводящих путей врачи стараются как можно реже использовать эти катетеры. При использовании катетеры должны тщательно очищаться и проходить регулярную проверку. У пациентов с недержанием оптимальной альтернативой мочевому катетеру является частая смена подгузников.
Профилактика внутрибольничных инфекций
Обычные меры для профилактики внутрибольничных инфекций, используемые персоналом больницы, включают:
Частое мытье рук.
Частое использование средств на основе спирта для обработки рук.
Использование средств защиты, например, перчаток и халатов при выполнении процедур.
Для профилактики развития резистентных инфекций многие больницы используют специальные программы по ограниченному применению антибиотиков, так что их назначают только пациентам с подтвержденными инфекциями. Кроме того, многие больницы ограничивают использование новейших и наиболее мощных антибиотиков для предотвращения развития резистентности.