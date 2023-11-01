Риск воздействия радиации при проведении медицинских визуализирующих обследований

Визуализирующие исследования, в ходе которых применяется радиоактивное излучение, обычно, рентгеновское, являются ценным диагностическим инструментом, но воздействие радиации связано с определенными рисками (см. также Лучевые поражения).

Различные диагностические тесты требуют различных доз радиации (см. таблицу Сравнение доз облучения), но в большинстве случаев используются низкие дозы, которые обычно считаются безопасными. Например, доза радиации, полученная при проведении одного рентгенологического исследования органов грудной клетки, сравнима с 10 днями воздействия естественного фонового излучения. Однако радиоактивное облучение является кумулятивным независимо от интервала между обследованиями. Это означает, что если пациентам выполняется множество диагностических тестов с применением низких доз или несколько обследований с применением высоких доз, они могут подвергаться воздействию относительно большой дозы радиации. Чем выше суммарная доза, тем выше риск развития онкологических заболеваний и иногда повреждения тканей.

Знаете ли Вы, что...

Визуализирующие исследования — только один из источников радиоактивного воздействия. Радиоактивное воздействие из окружающей среды (космическая радиация и природные изотопы — см. Лучевые поражения) может быть достаточно сильным, в особенности на больших высотах. Радиационное воздействие окружающей среды повышается во время путешествия на самолете.

При планировании диагностических тестов врачи учитывают общее радиоактивное облучение (в течение жизни) и общую дозу облучения. Однако потенциальная польза диагностического исследования часто перевешивает потенциальный вред.

Таблица Сравнение дозы облучения, получаемой при проведении различных тестов Таблица

В США на долю компьютерной томографии (КТ) приходится около 15% всех визуализирующих исследований, при этом с КТ связано до 70% всей дозы радиации, получаемой при всех визуализирующих исследованиях. Доза облучения, получаемая при проведении КТ, может в сто раз превышать дозу при рентгенологическом исследовании. Однако благодаря применению новых технологий, получаемые при проведении большинства процедур КТ дозы облучения стали намного меньше, чем при использовании старых моделей оборудования.

Тем не менее, даже при проведении КТ на базе старых технологий риск для взрослых пациентов является низким; маловероятно, что здоровью будет причинен вред.

Связанный с воздействием ионизирующей радиации риск выше в следующих случаях:

в младенческом возрасте;

в раннем детстве;

во время беременности (особенно на ранней стадии);

для определенных тканей, например, лимфоидной (часть иммунной системы), костного мозга, крови, яичек, яичника и кишечника.

Для снижения риска врачи делают следующее:

Проводят тесты, не использующие облучение, например, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансную томографию (МРТ), если это возможно.

Рекомендуют проведение диагностических тестов, использующих облучение, в особенности в высоких дозах (например, КТ), и особенно при обследовании детей, только если тесты необходимы.

Принимают меры предосторожности для ограничения воздействия радиации во время тестов (например, закрывают чувствительные части тела, например, щитовидную железу или брюшную полость беременной женщины), если это возможно.

Применение современных технологий и оборудования позволило значительно снизить дозы облучения, получаемые в ходе визуализирующих исследований.

Риск от облучения в младенческом возрасте и раннем детстве У младенцев и маленьких детей риск от облучения выше, поскольку они живут дольше, и у рака есть больше времени для развития. Также у детей клетки делятся быстрее, а быстро делящиеся клетки более подвержены воздействию облучения. Риск возникновения рака вследствие облучения трудноопределим. По оценкам ряда экспертов приблизительно у 18 из 10 000 детей в возрасте 1 года, которым выполнили КТ брюшной полости со временем развивается рак, вызванный облучением. В данном виде КТ применяются самые высокие среди визуализирующих обследований дозы облучения. Когда детям необходимо провести диагностические обследования, родители обсуждают с врачом риски и возможное использование тестов, которые не требуют облучения. При необходимости использования радиации во время обследования, родители могут снизить риск, попросив о следующем: Использовать самую низкую дозу для постановки диагноза (например, сканирование с низким разрешением, при котором уровень радиации ниже, чем обычно).

Ограничить воздействие на минимально возможный участок тела.

Ограничить количество снимков.