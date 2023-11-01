При проведении МРТ пациент лежит на подвижном столе, который перемещается в узкое внутреннее пространство крупного туннельного сканера, генерирующего очень сильное магнитное поле. Обычно протоны (положительно заряженные частицы атома) не имеют определенной ориентации в тканях. Но когда протоны окружены сильным магнитным полем, как, например, в сканере МРТ, они сонаправлены данному магнитному полю. Затем сканер испускает радиоволны, которые мгновенно меняют направление протонов. Когда протоны снова выстраиваются вдоль магнитного поля, они вырабатывают энергию (сигналы). Сила сигнала варьируется в зависимости от тканей. МРТ сканер регистрирует эти сигналы. Компьютер анализирует сигналы и создает изображения.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) Изображение

Специалисты могут чередовать изображения различных тканей на снимке, изменяя импульсы радиоволн, силу и направление магнитного поля и другие факторы. Например, на одном снимке жировая ткань может быть темной, а на другом светлой. Эти различные снимки предоставляют дополнительную информацию, поэтому обычно генерируется несколько подобных снимков.

Иногда в вену или сустав вводится контрастный препарат, содержащий гадолиний (парамагнитное контрастное вещество). Средства, содержащие гадолиний, изменяют магнитное поле, делая изображение более четким.

Перед проведением обследования пациенты снимают почти всю одежду, им выдают халат без пуговиц, кнопок, застежек-молний или других металлических предметов. Все металлические предметы (например, ключи, украшения, мобильные телефоны) и другие объекты, на которые может воздействовать магнитное поле (например, кредитные карты и часы), необходимо оставить за пределами кабинета МРТ-сканирования. Во время получения снимков пациенты должны лежать спокойно, иногда задерживая дыхание. Поскольку сканеры издают громкий шум, пациентам иногда выдают наушники или беруши. Сканирование может занять от 20 до 60 минут. После обследования пациенты могут незамедлительно вернуться к своим обычным занятиям.