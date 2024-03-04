Общие сведения о протезировании конечностей

Протез конечности — это искусственное устройство, которое заменяет отсутствующую конечность (обычно после ампутации).

Основные причины ампутации конечности:

заболевание кровеносных сосудов, например, вследствие осложнений сахарного диабета, или болезнь периферических артерий;

Онкологические заболевания

травма (например, из-за дорожно-транспортного происшествия, несчастных случаев на производстве или при участии в боевых действиях);

врожденный порок.

В Соединенных Штатах Америки около 1 из 200 человек в настоящее время живут без конечности, и каждый день проводится около 500 ампутаций. Их доля, вероятно, будет увеличиваться, поскольку из-за старения населения повышается распространенность сахарного диабета и заболеваний сосудов.

Пациентам, перенесшим ампутацию, часто рекомендуют протез (искусственную конечность) для замещения этой части тела. Протез должен, как минимум, позволять человеку осуществлять повседневную деятельность (такую как прогулки, прием пищи и одевание) без посторонней помощи или дискомфорта. В самом благоприятном случае протез позволяет пациенту функционировать так же или практически так же, как и до ампутации.

Успех протезирования наиболее вероятен, когда задействованная клиническая команда включает специалистов различного профиля, в зависимости от потребностей человека. В состав основной команды должны входить, как минимум, хирург, протезист и реабилитолог. Протезисты — это специалисты, которые оценивают общие функциональные возможности пациентов и разрабатывают план протезирования, который включает проектирование, подбор, изготовление и регулировку протеза, а также обеспечивают последующее обслуживание и техническую поддержку протеза на протяжении всей жизни пациента, дают рекомендации и инструкции по уходу. В более сложных случаях команда может также включать физиотерапевта, трудотерапевта, социального работника, психолога и членов семьи.

У пациента с протезом могут возникать опасения относительно прохождения проверки службой безопасности аэропорта. Персонал службы безопасности обычно не просит снимать протез. Если все же такая необходимость возникает, проверка должна осуществляться в приватной обстановке, поскольку для этого обычно требуется снять часть одежды. Целесообразно взять справку от протезиста с указанием на то, что протез имеет металлические и микропроцессорные компоненты, и что снятие протеза на более 10–15 минут может затруднить его присоединение на место из-за увеличения содержания жидкости в остаточной конечности.

Цели Цели варьируются от простой способности к передвижению до возможности выполнять действия с высокой ударной нагрузкой, такие как бег и прыжки. Компоненты протеза настраиваются таким образом, чтобы помочь человеку достичь своих целей. Прогресс в разработке амортизирующих материалов, дизайна приемной гильзы протеза и технологических элементов стопы, голеностопного, коленного сустава, кисти, запястья и локтевого сустава позволяет обеспечить повышенный комфорт и функциональность. При подгонке протеза цели протезиста состоят в обеспечении удобства, устойчивости пациента во время стояния и ходьбы, а также способности пациента достигнуть индивидуальных целей. Высокомотивированные в остальном здоровые люди с протезом могут выполнять множество неординарных задач (например, прыжки с парашютом, подъем в горы, занятия триатлоном, полноценные занятия спортом, возвращение к ответственной работе или к активной военной службе). Независимо от того, используется ли протез только для базовой подвижности или более интенсивной деятельности, он может обеспечить значительные психологические преимущества и улучшить качество жизни. Успешное использование протеза зависит от следующего: Другие заболевания

Физические и когнитивные возможности

Характеристики остаточной конечности

Степень подгонки гильзы протеза к телу Подгонку протеза должен осуществлять квалифицированный специалист. Кроме того, человеку может быть затруднительно физически и психологчески приспособиться к жизни с протезом. Таким образом, весь процесс выбора и подгонки компонентов, а также оценки общей функции протеза сложен и занимает довольно много времени. Тип устанавливаемого протеза подбирается на индивидуальной основе.

Уровни ампутации Ампутация может затрагивать всю конечность или ее часть. При ампутации конечности учитывается множество факторов. Очень важно: удалить погибшую или инфицированную ткань;

обеспечить хороший кровоток в остаточной конечности. Другие важные соображения включают: необходимость в максимально возможной степени сохранить мышцы и их крепления к кости;

стабилизацию костей;

покрытие конца остаточной конечности мышцей.

Подготовка к ампутации Ампутация тяжело переносится пациентами. Потеря конечности влечет не только физические затруднения, также часто меняется самооценка после того, как человек лишается части «себя». Врачи и протезисты стараются подготовить людей и их членов семьи, объясняя необходимость ампутации, а также описывая, что будет происходить до, после ампутации и во время процесса подгонки протеза. Человек, который понимает процедуру, имеет реалистичные ожидания в отношении затруднений, которые его могут ждать, и наиболее вероятных исходов, склонен более настойчиво добиваться своих целей и достигать лучших результатов. Врачи иногда организуют встречу с другим пациентом, который уже перенес ампутацию и приспособился к новым условиям. Перед хирургическим вмешательством врачи стараются добиться максимально возможного улучшения состояния здоровья пациента. Они стараются в максимально возможной степени скорректировать существующие медицинские проблемы, такие как неполноценное питание, диабет, заболевание сердца или легких. Поскольку курение мешает заживлению, важное значение имеют меры по отказу от курения. Если время позволяет, ослабленные или истощенные пациенты могут получать лечение и выполнять физические упражнения для повышения силы и гибкости.

Послеоперационный период Сразу после хирургического вмешательства медицинский персонал начинает мероприятия для: поддержания диапазона движений в суставах, чтобы препятствовать развитию их тугоподвижности;

поддержания или повышения силы и улучшения общего состояния человека;

лечения отека остаточной конечности. Если это не мешает заживлению, пациенты должны начать десенсибилизировать конец остаточной конечности при помощи массажа, постукивания, вибрации и ношения утяжелителей на ней. Подгонка протеза может начинаться после достаточного заживления хирургической раны при условии, что у пациента достаточно общей силы и диапазона движений в суставе. Подгонку протеза обычно начинают примерно через 7–10 недель после ампутации. Изменения в остаточной конечности продолжаются в течение 6–18 месяцев после ампутации, поскольку постепенно снижается содержание жидкости в остаточной конечности, а мышцы меняют свою форму. Несмотря на то, что эти изменения продолжаются, протезисты могут устанавливать одну или несколько временных приемных гильз протеза до окончательной стабилизации остаточной конечности. К моменту, когда остаточная конечность принимает свой окончательный размер и форму, протезисты начинают процесс подгонки постоянного протеза. Временный протез позволяет пациенту привыкнуть к давлению и усилиям, связанным с использованием протеза. Ранняя реабилитация способствует восстановлению и успешному использованию протеза в будущем (см. Реабилитация после ампутации конечности). У пациентов с плановой ампутацией реабилитация, по возможности, начинается еще до ампутации. Для людей, ампутация у которых выполняется по экстренным показаниям (например, из-за травмы, полученной в автомобильной аварии или при боевых действиях), реабилитация начинается уже в первый день после операции.

Осложнения после ампутации Осложнения могут включать персистирующую боль в культе конечности, задержку заживления, часто обусловленную нарушением кровообращения, нарушение целостности кожи, кожную инфекцию и отек культи конечности. Это может быть связано с проблемой в культе конечности или с протезом и/или приемной гильзой протеза.