S-аденозил-L-метионин (S-Adenosyl-L--Methionine, SAMe)

Научные исследования пока не подтвердили однозначно, что SAMe обладает большей частью своих заявленных полезных свойств, поэтому необходимо больше исследований.

Тем не менее, в 2 исследованиях, рассмотренных в анализе в 2002 г., было показано, что SAMe столь же эффективен, как и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в плане лечения функциональных ограничений (но не боли) у людей с остеоартритом, и без побочных эффектов, характерных для применения НПВП.

В некоторых исследованиях SAMe, применявшийся в сочетании с антидепрессантами, был полезен для людей, страдавших депрессией, не уменьшившейся на фоне лечения с использованием селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС), но это полезное свойство не было подтверждено в более поздних исследованиях.