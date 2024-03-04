S-аденозил-L-метионин (S-Adenosyl-L--Methionine, SAMe)

S-аденозил-L-метионин (SAMe) — химическое вещество, которое естественным образом вырабатывается в организме человека, в основном в печени. Его также производят синтетически для применения в качестве пищевой добавки.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении SAMe
Утверждается, что SAMe эффективен при лечении депрессии, остеоартрита, а также заболеваний печени и желчного пузыря. Он может способствовать улучшению функционирования у людей с остеоартритом. Некоторые люди также утверждают, что SAMe может помочь в лечении синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) и фибромиалгии.
Доказательства эффективности SAMe
Научные исследования пока не подтвердили однозначно, что SAMe обладает большей частью своих заявленных полезных свойств, поэтому необходимо больше исследований.
Тем не менее, в 2 исследованиях, рассмотренных в анализе в 2002 г., было показано, что SAMe столь же эффективен, как и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), в плане лечения функциональных ограничений (но не боли) у людей с остеоартритом, и без побочных эффектов, характерных для применения НПВП.
В некоторых исследованиях SAMe, применявшийся в сочетании с антидепрессантами, был полезен для людей, страдавших депрессией, не уменьшившейся на фоне лечения с использованием селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС), но это полезное свойство не было подтверждено в более поздних исследованиях.
Побочные эффекты SAMe
К настоящему времени серьезные побочные эффекты не отмечались. Прием SAMe не рекомендован пациентам с биполярным расстройством, поскольку он может вызывать приступы мании.
Побочные эффекты SAMe встречаются редко, и когда они возникают, то обычно представляют собой незначительные проблемы, такие как тошнота, метеоризм, диарея, запор, сухость во рту или головная боль.
Лекарственные взаимодействия при приеме SAMe
В сочетании с некоторыми антидепрессантами, такими как кломипрамин, SAMe может повышать уровень серотонина, иногда вызывая серотониновый синдром — серьезное заболевание, характеризующееся повышением температуры, дезориентацией, учащенным сердцебиением, тревожностью, тремором и другими симптомами. SAMe также может снижать уровень леводопы (дефицит которой отмечается у людей с болезнью Паркинсона) и, таким образом, снижать эффективность лекарственных препаратов, направленных на лечение болезни Паркинсона путем повышения уровня леводопы.
Рекомендации по применению SAMe
Люди, планирующие принимать SAMe с некоторыми антидепрессантами, такими как кломипрамин, должны обсудить со своим врачом риски, поскольку сочетание этих препаратов может повышать уровень серотонина, приводя к развитию серотонинового синдрома. Людям с болезнью Паркинсона следует избегать применения SAMe, поскольку он может снижать пользу от некоторых лекарственных препаратов, используемых для лечения болезни Паркинсона. В целом SAMe является безопасным для большинства людей.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: S-аденозил-L-метионин (S-Adenosyl-L--Methionine, SAMe): во всех подробностях