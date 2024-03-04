Эхинацея — это многолетнее растение, содержащее различные биологически активные вещества. Различные части растения используются в медицинских целях.
(См. также Общие сведения о пищевых добавках).
Заявления в отношении эхинацеи
Эхинацею обычно принимают для профилактики или лечения вирусных инфекций верхних дыхательных путей, например, при простуде. Некоторые пациенты используют эхинацею в виде крема или мази для лечения заболеваний кожи и ускорения заживления ран. Сторонники этой добавки утверждают, что эхинацея обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогает предотвратить рак и другие заболевания. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью.
Доказательства эффективности эхинацеи
Результаты исследований роли эхинацеи в профилактике и/или лечении простуды неоднозначны. Эта неоднозначность в наибольшей степени обусловлена существенными различиями в приготовлении препаратов с эхинацеей (включая использование различных частей и видов этого растения) и в ингредиентах, входящих в состав добавок.
Некоторые предварительные данные свидетельствуют о том, что прием эхинацеи может уменьшить выработку некоторых воспалительных молекул (цитокинов), мобилизуемых при инфекции COVID-19, и сократить частоту возникновения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который развивается у некоторых людей. Однако эти данные не подтверждены достаточной доказательной базой.
Не существует строгих научных исследований, подтверждающих заявления о том, что эхинацея помогает предотвратить рак, улучшает иммунитет, снижает уровень сахара в крови, уменьшает тревожность и воспаление, а также способствует заживлению ран.
Побочные эффекты эхинацеи
Никаких опасных побочных эффектов не было выявлено, но некоторые люди испытывают головокружение, утомляемость, головную боль и расстройство пищеварения. У лиц с аллергией на определенные растения (например, амброзию, хризантемы, календулы, маргаритки) могут возникать аллергические реакции при приеме эхинацеи.
Лекарственные взаимодействия при приеме эхинацеи
При приеме в течение периода более 8 недель эхинацея может взаимодействовать с лекарственными препаратами, вызывающими поражение печени, повышая его риск. Эхинацея может подавлять благоприятное действие иммунодепрессантов, которые используются для профилактики отторжения пересаженных органов. Эхинацея может повышать уровень кофеина в крови на 30 %.
Рекомендации по применению эхинацеи
Эхинацея, по всей вероятности, безопасна для кратковременного применения, но неизвестно, способствует ли она укреплению иммунной системы и предотвращает ли вирусные инфекции, такие как простуда. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит и рассеянный склероз), подвергшимся трансплантации органов или страдающим недостаточностью иммунной системы (СПИД или туберкулез) следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать эхинацею.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Эхинацея