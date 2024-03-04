Результаты исследований роли эхинацеи в профилактике и/или лечении простуды неоднозначны. Эта неоднозначность в наибольшей степени обусловлена существенными различиями в приготовлении препаратов с эхинацеей (включая использование различных частей и видов этого растения) и в ингредиентах, входящих в состав добавок.

Некоторые предварительные данные свидетельствуют о том, что прием эхинацеи может уменьшить выработку некоторых воспалительных молекул (цитокинов), мобилизуемых при инфекции COVID-19, и сократить частоту возникновения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который развивается у некоторых людей. Однако эти данные не подтверждены достаточной доказательной базой.

Не существует строгих научных исследований, подтверждающих заявления о том, что эхинацея помогает предотвратить рак, улучшает иммунитет, снижает уровень сахара в крови, уменьшает тревожность и воспаление, а также способствует заживлению ран.