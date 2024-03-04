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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Эхинацея

Авторы:Laura Shane-McWhorter, PharmD, University of Utah College of Pharmacy
Проверено/пересмотрено мар. 2024
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Эхинацея — это многолетнее растение, содержащее различные биологически активные вещества. Различные части растения используются в медицинских целях.

(См. также Общие сведения о пищевых добавках).

Заявления в отношении эхинацеи

Эхинацею обычно принимают для профилактики или лечения вирусных инфекций верхних дыхательных путей, например, при простуде. Некоторые пациенты используют эхинацею в виде крема или мази для лечения заболеваний кожи и ускорения заживления ран. Сторонники этой добавки утверждают, что эхинацея обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, помогает предотвратить рак и другие заболевания. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, которые являются побочными продуктами нормальной жизнедеятельности клеток, обладающими высокой химической активностью.

Доказательства эффективности эхинацеи

Результаты исследований роли эхинацеи в профилактике и/или лечении простуды неоднозначны. Эта неоднозначность в наибольшей степени обусловлена существенными различиями в приготовлении препаратов с эхинацеей (включая использование различных частей и видов этого растения) и в ингредиентах, входящих в состав добавок.

Некоторые предварительные данные свидетельствуют о том, что прием эхинацеи может уменьшить выработку некоторых воспалительных молекул (цитокинов), мобилизуемых при инфекции COVID-19, и сократить частоту возникновения острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), который развивается у некоторых людей. Однако эти данные не подтверждены достаточной доказательной базой.

Не существует строгих научных исследований, подтверждающих заявления о том, что эхинацея помогает предотвратить рак, улучшает иммунитет, снижает уровень сахара в крови, уменьшает тревожность и воспаление, а также способствует заживлению ран.

Побочные эффекты эхинацеи

Никаких опасных побочных эффектов не было выявлено, но некоторые люди испытывают головокружение, утомляемость, головную боль и расстройство пищеварения. У лиц с аллергией на определенные растения (например, амброзию, хризантемы, календулы, маргаритки) могут возникать аллергические реакции при приеме эхинацеи.

Лекарственные взаимодействия при приеме эхинацеи

При приеме в течение периода более 8 недель эхинацея может взаимодействовать с лекарственными препаратами, вызывающими поражение печени, повышая его риск. Эхинацея может подавлять благоприятное действие иммунодепрессантов, которые используются для профилактики отторжения пересаженных органов. Эхинацея может повышать уровень кофеина в крови на 30 %.

Рекомендации по применению эхинацеи

Эхинацея, по всей вероятности, безопасна для кратковременного применения, но неизвестно, способствует ли она укреплению иммунной системы и предотвращает ли вирусные инфекции, такие как простуда. Пациентам с аутоиммунными заболеваниями (такими как ревматоидный артрит и рассеянный склероз), подвергшимся трансплантации органов или страдающим недостаточностью иммунной системы (СПИД или туберкулез) следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать эхинацею.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный центр комплементарной и интегративной медицины Национальных институтов здравоохранения: Эхинацея

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Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.